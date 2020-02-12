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Все про:Угорщина (532) Кулеба Дмитро (216)

 Після семирічної перерви відбудеться засідання міжурядової українсько-угорської економічної комісії, - віцепрем'єр Кулеба

Після семирічної перерви відбудеться засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Про це повідомив Twitter віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"26 березня їду в Будапешт. Разом із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто перезапустити міжурядову економічну комісію після 7 років паузи", - написав він.

Кулеба повідомив, що в порядку денному засідання - будівництво дороги Мукачево-Берегове, реконструкція аеропорту Мукачева, прикордонна взаємодія, охорона здоров'я, торгівля.

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Останнє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії відбулося в грудні 2013 року.

Після семирічної перерви відбудеться засідання міжурядової українсько-угорської економічної комісії, - віцепремєр Кулеба 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175372
 
 
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план здачі української мови - готовий После семилетнего перерыва состоится заседание межправительственной украинско-венгерской экономической комиссии, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4827 паскуди
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Так зебiли ж вже сказали що українською мовою можна тiльки смiятись з тупих хохлiв якi розмовляють на україньскIй
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З такими темпами на дно можна падати нескінчено.
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Кретины зелёные,дорога Мукачево-Берегово,аэропорт Мукачево находится в Украине.Это не должны венгры вам сделать,а вы должны сами отремонтировать инфраструктуру.
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Давай проект,тех.задание-составим смету и сделаем.Если вы,кретины зелёные,даже стройку организовать не в состоянии.
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а членів тої семирічної мадярської комісії як швидко знайшли? і дє?))
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А реконструкція аеропорту мукачевого від чого? від того хто поцупив плити взлітнопосадочної смуги військового аеропорту цього бандитьського містечка?
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