 Після семирічної перерви відбудеться засідання міжурядової українсько-угорської економічної комісії, - віцепрем'єр Кулеба

Про це повідомив Twitter віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"26 березня їду в Будапешт. Разом із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто перезапустити міжурядову економічну комісію після 7 років паузи", - написав він.

Кулеба повідомив, що в порядку денному засідання - будівництво дороги Мукачево-Берегове, реконструкція аеропорту Мукачева, прикордонна взаємодія, охорона здоров'я, торгівля.

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Останнє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії відбулося в грудні 2013 року.

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