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Все про:обстріл (5953) Донбас (15266) Об'єднані сили (435)

 Ворог знову застосував заборонені міномети калібру 120 мм біля Оріхового, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, поруч із Новотошківським противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а недалеко від Оріхового - з міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета.

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Зазначається, що 12 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 11 лютого озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175369
 
 
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любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, с нашим пацифистом -уклонистом-пианистом не приходится тужить
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надо Сивохе послать на переговорьі
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Мелешков Владимир Леонидович "Дракон" (Донецк, 06/04/80) тяжело ранен 30/01/20 на южном направлении, сдох в реанимации 12/02/20 .. Земля стекловатой ватному быдлу!

Ворог знову застосував заборонені міномети калібру 120 мм біля Оріхового, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6629
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Яке у дупу Орєхово? Пишіть як є- біля Золотого. Між ними відстань 3 км, а міномет на 7км б'є....
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Орехово пишут а не Золотое так как осла миротворца нельзя подставлять он же не лох и ему 42. Года
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