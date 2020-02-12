 Ексглава "Укртранснафти" Лазорко, якого розшукувало МВС, повернувся в компанію на посаду заступника гендиректора

Про це свідчить інформація на сайті держкомпанії, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лазорко отримав посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з нафтопереробними заводами.

За інформацією видання enkorr, Лазорко обійняв цю посаду наприкінці січня 2020 року.

Нагадаємо, Лазорка було оголошено в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

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Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді.

У грудні 2015 року МВС повідомило, що передало запит на Лазорка в Інтерпол, але чи було його врешті оголошено в міжнародний розшук з відкритих джерел невідомо.

У квітні 2018 року Лазорка на кілька днів було знято з розшуку, але після резонансу в ЗМІ його картка знову з'явилася в базі осіб, які переховуються від правоохоронних органів.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. До цього він керував підприємствами групи "Приват" - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.