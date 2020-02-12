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 Політика України, Суспільство
  2020  21
Все про:Коломойський (782) розшук (319) Укртранснафта (11)

 Ексглава "Укртранснафти" Лазорко, якого розшукувало МВС, повернувся в компанію на посаду заступника гендиректора

Олександр Лазорко відновив роботу в державній "Укртраснафті".

Про це свідчить інформація на сайті держкомпанії, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лазорко отримав посаду заступника гендиректора з питань взаємодії з нафтопереробними заводами.

За інформацією видання enkorr, Лазорко обійняв цю посаду наприкінці січня 2020 року.

Нагадаємо, Лазорка було оголошено в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

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Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді.

У грудні 2015 року МВС повідомило, що передало запит на Лазорка в Інтерпол, але чи було його врешті оголошено в міжнародний розшук з відкритих джерел невідомо.

У квітні 2018 року Лазорка на кілька днів було знято з розшуку, але після резонансу в ЗМІ його картка знову з'явилася в базі осіб, які переховуються від правоохоронних органів.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. До цього він керував підприємствами групи "Приват" - Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175368
 
 
 Топ коментарі
 
Видно что Коломойский вернулся в Украину
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Честному человеку нечего бояться. Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 135
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Честному человеку нечего бояться. Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 135
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"Топ-менеджер Коломойского вернулся на работу в государственную "Укртранснафту" Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 7443
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Ну и где СБУ НАБУ МВД САП и куча новых созданных структур живущих за наш счет -- налогоплательщиков ??? Почему єта тварь коррупционная еще не в СИЗО Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко, которого разыскивало МВД, вернулся в компанию на должность замгендиректора - Цензор.НЕТ 3106
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Территория дэбилов и терпил-🤮🤮🤮🤮 где ещё в мире такое возможно ?
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Наконец-то зебобики нашли настоящего профессионала своего дела.По делам видно,что чел деловой и своего не упустит. Главное,чтобы делил правильно.
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Каков, а!

В огне не горит и в водене тонет!...
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В воде не горит, в огне не тонет. Экий подлец!
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у цьому контексті слово працювати виявиться чинонімом грабувати.
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уже не разыскивают?
а ему харчеваться же надо где-то...оголодал!
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Виктор Фёдорович, возвращайтесь! Все эти "позовы" и "пидозры" - не более чем повод, чтобы предложить вам новую должность.
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Это такая компенсация коломойше ? Мы убираем богдана из ОП, но вот тебе взамен должность хлебная под твоего человека.
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Если бы Зеленский посадил в тюрьму на 25 лет Пинчука ,Кучму ,Коломойского,Ахметика =Это и были бы три друга , которых нужно посадить .
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Этого не достаточно. Надо что бы Беня дефолт зелохам влупил.
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