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 В окупований Крим не пропускають кожного п'ятого українця через кредитні борги, - МінТОТ

20% громадян, яких не пропустили через адміністративну межу з окупованим Кримом, мають борги по кредитах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 12 лютого в ефірі радіо "Крим.Реалії" повідомив представник Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Денис Чистиков.

"За статистикою Херсонського прикордонного загону, за 2019 рік підставою для заборони в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму в 20% випадках були саме фінансові зобов'язання", - сказав він.

Чистиков зазначив, що кримчанам рекомендують по гарячій лінії або за допомогою електронної форми з'ясовувати, чи є вони в реєстрах боржників.

За даними Державної прикордонної служби України, у в'їзді в анексований Крим в 2019 році відмовили 1300 громадянам, а пройшло в напрямку півострова близько 1,2 млн осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175366
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так туда только такие и прутся, из ОРДЛО.....
Они же сразу кредиты перестали платить, им Хуйло обещало, что отдавать не нужно будет никогда!
Я знаю одних, они набрались кредитов специально, прямо когда все это начиналось.... Многие радовались и ржали над украинскими банками.....
Ну Крысм уже доржался - их коллекторам рашистским продали, которые им теперь руки/ноги ломают....
Когда уже до ОРДЛО доберутся....
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Пусть в Швейцарию едут. В ту сторону - нормально. Вон, Коломойский торчал Привату, а выехал же.. И вернулся. здоровее прежнего.
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А малоросы со списка 73% все лезут и лезут пополнять обменный фонд В оккупированный Крым не пропускают каждого пятого украинца из-за кредитных долгов, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8508
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Пусть в Швейцарию едут. В ту сторону - нормально. Вон, Коломойский торчал Привату, а выехал же.. И вернулся. здоровее прежнего.
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Ну так туда только такие и прутся, из ОРДЛО.....
Они же сразу кредиты перестали платить, им ***** обещало, что отдавать не нужно будет никогда!
Я знаю одних, они набрались кредитов специально, прямо когда все это начиналось.... Многие радовались и ржали над украинскими банками.....
Ну Крысм уже доржался - их коллекторам рашистским продали, которые им теперь руки/ноги ломают....
Когда уже до ОРДЛО доберутся....
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А малоросы со списка 73% все лезут и лезут пополнять обменный фонд
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Прикольно, набрали кредитів, не віддали... Тепер прийдеться з відсотками віддавати!
😂
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что крымчанам рекомендуют по горячей линии или посредством электронной формы выяснять, есть ли они в реестрах должников......
с этого места поподробней пожалуйста ...может справки из 100 банков при себе иметь что не должник ? вообще то исполнительная служба как бы еще есть пока ...а тут говорят такой вопрос решается по телефонному звонку ....да Карл по телефону звонят что б .решить ,выездной ты или нет
Источник: https://censor.net.ua/n3175366
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Ну є така можливість, перевірити чи ви є в реєстрі, але там не тільки кредитна заборгованість, там люба, що передана до виконавчої служби.
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Державний реєстр боржників не має відношення до боргів по кредитам, це можуть бути борги по штрафам чи податкова.
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