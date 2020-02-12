 Посольство США подякувало Богдану

Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному Twitter посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дякуємо Андрієві Богдану за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом", - сказано в повідомленні.
У посольстві зазначили, що сподіваються на "продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком".
Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.
Прожжённый КГБист, занимавшийся внешней разведкой, кровавый тиран, два десятилетия правящий последней империей на планете, главнокомандующий одной из самых сильных армий мира, ведущей военные действия по всему миру и оккупировавшей часть Украины, посмотрел в глаза комику из Кривого рога, волей судьбы занявшему кресло президента, и ... понял, что войну с Украиной нужно заканчивать.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - отметил Зеленский.!🤦♂️
І має бути в психіатричному довіднику...