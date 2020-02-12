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Все про:заробітна плата (679) ОПЗ (82)

 Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро. ДОКУМЕНТ

Замість 60 мінімальних окладів працівника основної професії заводу Микола Синиця хоче отримувати шість. Він аргументує це фінансовим станом ОПЗ.

Із відповідною заявою Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради підприємства. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеського припортового заводу.

"Згідно з п. 5.1 контракту з виконувачем обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" від 05.02.2020 р № 769, за виконання обов'язків з управління Миколі Синиці встановлено ​​заробітну плату у вигляді посадового окладу обсягом 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства", - сказано в документі.

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Синиця зазначає, що "фінансовий стан підприємства не дає змоги в цей час виплачувати мені заробітну плату, встановлену договором. У зв'язку із цим прошу змінити пункт 5.1 зазначеного контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконувача обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" .

Посадовий оклад працівника ОПЗ - 10 500 грн. У попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка він становив близько 60 тис. грн. Призначений на цю посаду Синиця мав за контрактом отримувати зарплату 630 тис. грн за місяць.

Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175360
 
 
 Топ коментарі
 
Та там крадуть так що соромно ще й зарплатню отримувати )
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Мужик устроился на работу в милицию.Получил служебный пистолет и ушел.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
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Та там крадуть так що соромно ще й зарплатню отримувати )
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Мужик устроился на работу в милицию.Получил служебный пистолет и ушел.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
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Зарплата - это наказание за неумение воровать.
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Сегодня день шизофреника? Не думал, что это заразно.
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Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз.

Такие - самые опасные. Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз - Цензор.НЕТ 8187
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***
- ой слышал...там с понедельника новый начальник таможни заявиться...
- как думаешь воровать начнет... вагонами?
- та ну тебя! ребята рассказывали... он до этого директором бани был,
так ни одна мочалка не пропала )))))
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Он себе наворует скока надо, как и другие подобные.
С какого хвуя ему не нужна норм зарплата??? от куда жир???
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Куда они девают такие деньги? 630 000 - в месяц!! Твою мааать... Это ж можно было бы оплатить всю коммуналку на год вперед и спокойно жить себе... А тут... Жлобье.
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Еврей устраивается на работу завскладом, ему говорят, шо зарплата маленькая.
Он такой: нифигасебе, тут ещё и зарплату платят!
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Не может этого быть!
Это патрашенка наживался на крови, а теперь мы все Президенты!
Еще раз повторяю, не может такого быть, что бы все "нужные" люди, получали "нужные" (т.е баснословные) зарплаты, оторванные от реальности и от зарплат ЧЕСТНОГО И ВУМНОГО НАРИДА УКРАИНЫ!
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Навіть не знати. Може в нього совість є. Не всі ж ідіоти.
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шот не верится , в темной комнате )))))) обычно коты водятся , но их сразу не видно
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Весьма странный тип.. Прямая дорога через полиграф к психиатру
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Жаль, что честными они становятся только добровольно-принудительно... Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз - Цензор.НЕТ 4001
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а можно его поставить в кабмин.. ну чтоб он хотя бы рассказал зажравшимся чинушам, что Украина в долгах.. и не в состоянии платить такие зарплаты... как у нач. Укрпочты!!!
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дошло наконец-то хоть до кого-то-Зеленского выбрал народ! И он не потерпит такого беспредела чиновников!!
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А кто это такие контракты подписывает ? Гончарук сволочь распинался тут что зарплаты ограничат. А по контракту 630 тыщ, + премия выйдет миллион, больше чем у Коболева.
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Готовий на 12 тисяч керувати підприжмством??? Це чистий популізм, прикриваючий якусь аферу...
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28 338‬ грн вобщето + премия интенсивность 50% = 50 000 грн месяц.

ты почти угагал.
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біс у деталях... (мінімального окладу працівника основної професії Роботодавця)
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ну ок,
1 яка зп
2 якой професии
3 якого роботодавця
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Коли гучно заявляють про мінімальний оклад, то більшисть громадян розуміють 2102 гривні... От й перемножуйте на 6... Тому й кажу, що пост цей маніпулятивний...
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- А мне зарплату прописью писать?
- А какая у тебя зарплата?
- 60 тысяч гривен .
- Слезами пиши........ Новый руководитель Одесского припортового завода Синица попросил уменьшить ему зарплату в 10 раз - Цензор.НЕТ 505
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Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро - тепер черга писати заяви пенсіонерам.
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Требуется зав. складом.
Приходит по объявлению. Ему показывают хозяйство. "Ну а как с
зарплатой?" "Зарплата 100руб, плюс квартальная премия 15%". "Нет,
маловато." Уходит.
Приходит следующий. Все ему показывают. "А навар есть?"
спрашивает. "Нет" отвечают. уходит.
Приходит следующий, еврей. Показывают ему все. Он сразу соглашается
работать. Работодатель удивленно спрашивает: "А Вы не спросили ничего о
зарплате?". Еврей еще более, приятно удивленный: "А что Вы еще и
зарплату платите?"
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