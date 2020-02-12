 Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро. ДОКУМЕНТ

Із відповідною заявою Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради підприємства. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеського припортового заводу.

"Згідно з п. 5.1 контракту з виконувачем обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" від 05.02.2020 р № 769, за виконання обов'язків з управління Миколі Синиці встановлено ​​заробітну плату у вигляді посадового окладу обсягом 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства", - сказано в документі.

Читайте також: Кабмін оприлюднив інформацію про зарплати міністрів за січень

Синиця зазначає, що "фінансовий стан підприємства не дає змоги в цей час виплачувати мені заробітну плату, встановлену договором. У зв'язку із цим прошу змінити пункт 5.1 зазначеного контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконувача обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" .

Посадовий оклад працівника ОПЗ - 10 500 грн. У попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка він становив близько 60 тис. грн. Призначений на цю посаду Синиця мав за контрактом отримувати зарплату 630 тис. грн за місяць.