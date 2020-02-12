 Новий керівник Одеського припортового заводу Синиця попросив зменшити йому зарплату вдесятеро. ДОКУМЕНТ

Із відповідною заявою Синиця звернувся до Фонду держмайна та наглядової ради підприємства. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Одеського припортового заводу.
"Згідно з п. 5.1 контракту з виконувачем обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" від 05.02.2020 р № 769, за виконання обов'язків з управління Миколі Синиці встановлено заробітну плату у вигляді посадового окладу обсягом 60 мінімальних посадових окладів працівників основної професії підприємства", - сказано в документі.
Синиця зазначає, що "фінансовий стан підприємства не дає змоги в цей час виплачувати мені заробітну плату, встановлену договором. У зв'язку із цим прошу змінити пункт 5.1 зазначеного контракту та встановити мені заробітну плату на рівні заробітної плати попереднього виконувача обов'язків голови правління - директора ВАТ "ОПЗ" .
Посадовий оклад працівника ОПЗ - 10 500 грн. У попереднього в.о. директора підприємства Сергія Назаренка він становив близько 60 тис. грн. Призначений на цю посаду Синиця мав за контрактом отримувати зарплату 630 тис. грн за місяць.
Месяц его нет, второй...
Начальник звонит ему домой и говорит:
- Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи.
Тот отвечает (удивленно) :
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
Такие - самые опасные.
- ой слышал...там с понедельника новый начальник таможни заявиться...
- как думаешь воровать начнет... вагонами?
- та ну тебя! ребята рассказывали... он до этого директором бани был,
так ни одна мочалка не пропала )))))
С какого хвуя ему не нужна норм зарплата??? от куда жир???
Он такой: нифигасебе, тут ещё и зарплату платят!
Это патрашенка наживался на крови, а теперь мы все Президенты!
Еще раз повторяю, не может такого быть, что бы все "нужные" люди, получали "нужные" (т.е баснословные) зарплаты, оторванные от реальности и от зарплат ЧЕСТНОГО И ВУМНОГО НАРИДА УКРАИНЫ!
ты почти угагал.
1 яка зп
2 якой професии
3 якого роботодавця
- А какая у тебя зарплата?
- 60 тысяч гривен .
- Слезами пиши........
Приходит по объявлению. Ему показывают хозяйство. "Ну а как с
зарплатой?" "Зарплата 100руб, плюс квартальная премия 15%". "Нет,
маловато." Уходит.
Приходит следующий. Все ему показывают. "А навар есть?"
спрашивает. "Нет" отвечают. уходит.
Приходит следующий, еврей. Показывают ему все. Он сразу соглашается
работать. Работодатель удивленно спрашивает: "А Вы не спросили ничего о
зарплате?". Еврей еще более, приятно удивленный: "А что Вы еще и
зарплату платите?"