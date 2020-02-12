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Все про:Крим (8745) Арахамія (231) вода (321)

 На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на резонанс, викликаний його вчорашньою заявою про допустимість компромісу подачі води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє", - зазначив Арахамія.

Нардеп підкреслив, що сказане ним було його особистою позицією: "Запитання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважаю це достатнім компромісом. І тричі! Повторив, що це моя особиста позиція".

"У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання в Крим. Наша позиція була і залишається незмінною - Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо домагатися всіма законними способами", - додав він.

Арахамія також вибачився перед громадянам України, переселенцями, кримчанами, яких могли образити його слова.

Читайте також: Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - слуга народу Арахамія 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175357
 
   
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Пусть эта небритая **** сначала посидит полгода в окопах на передовой, а потом будет распоряжаться днепровской водой. Патриот хренов.
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зашкварился арахамия, иногда лучше что-то во тру держать и не говорить
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У него во рту зелин куй. Говорить не мешает. Но получаются глупости.

Уже ж пришлось в Давосе оправдываться, после скандала со Словенией, что Арахамия - идиот, не обращайте на него, пожалуйста, внимание.

А все из-за куя во рту.
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И брагар со своей собакой неопытный, и это чучело тоже списывает все на неопытность... Вот так и страной руководят.
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...Фальстарт у легкій атлетиці - початок руху атлета раніше за постріл стартового пістолета. Згідно з правилами змагань ІААФ у редакції 2010-2011 років фальстартом вважається початок руху спортсмена зі стартової позиції, яку він займає за сигналом «Увага» раніше 100 мілісекунди після пострілу стартового ...
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Опять в 100500-й раз #минянетакпоняли? Идиотос зебиликус...
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Легко можно ответить за 30 сек!!!

Пустим воду только тогда когда вернём украинский Крым назад, как то так.
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Все просто.На подібну заяву Арахама лейтенантом Бакановим вже повинна бути відкритою кримінальна справа.
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"Поздно маня пить боржоми", арахамия - политический труп.
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Не-а. Зебилам всё норм, а их, как тараканов в общаге.
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Арахамия, в ларьке будешь воду продавать, если доверят. Это твой максимальный уровень.
Зашкваренная сепарская консерва.
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"Наукой" для тебя, Ара Хамия, будет подср@чник, от которого ты полетишь в свою Грузию, чтобы там сдавать пуйлу грузинские земли и территории! На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5635 Сами же будоражите общество своими идиотскими "заявами", уже полгода, практически изо дня в день будоражите! А потом удивляетесь, почему вас чмырят все, кому не лень, причем далеко не только свиноботы! Фильтруй базар, "глава фракции", позорище СН! На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5545
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"Если врешь, будь краток" - "Если говоришь правду - говори 30 секунд" - Аль Капоне
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Сейчас в телевизоре Ермак говорит "... что бы выборы могли состоятся по всей территории Украины ..."
А Крым?
В Крыму то же?
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"13 грудня 2019 року Володимир Зеленського подав у Раду законопроект про внесення змін до деяких законів України з питань громадянства, який дає українцям надію на законне володіння декількома паспортами." "Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити та скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства." І можете голосувати і ордло, і в криму, і в мордорі
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1.02.2020"Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.
Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку. " Тактика. Свідомо довбуть, маніпулюють. Кожен день колотять. Чекають, коли втомимось, плюнемо і змиримось
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вот примерно так
"
Во-первых, 40% это не рейтинг Слуги народа. Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда?А, во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг Слуги народа. Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме - личный рейтинг Зеленского.
Если взять Гончарука, Арахамию и прочих специалистов по элитным собакам, составить из них список, назвав его, к примеру, "Партия прогресса и благоденствия", то эти прекрасные люди не наберут и 3%.Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь - другой вопрос, к социологии отношения не имеющий.https://glavred.info/opinions/10146032-zelenskiy-tashchit-na-svoem-gorbu-kuchu-svolochi.html
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Пи дня На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2985

каждый день новый Зе пень их там на ватной фабрике растят
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Да, я как то думал что сегодня без зашкваров день пройдет, тем более, что Янелох вон за такое или похожее целого Богдана кышнул и пригрозил остальным, что будет чистить свое стадо от особо одаренных дятлов, а тут получилось, что никогда На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7215 такого не было и опять...
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Господи, за какие грехи ты покарал нас этим стадом идиотов в правительстве?
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Как говорил московский поп про Голодомор " это Господь вразумляет нас за нашу тупость" (цитата не дословная).
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Интересно, а будет ли политическая ответственность в виде освобождения от должности главы монобольшинства этого зашкваренного идиота? Яременко освободили за *ЛЯДЕЙ! А эта *ЛЯДЬ небритая подкуйловская и дальше будет возглавлять самую большую фракцию ВР??? Если оно такое "думает" (єто єго "лічноє мнєніє"), то КАКИХ хороших, проукраинских действий можно от него ожидать??? Может, пора выжигать напалмом тупую вату из СН? А, Вова??? НЕ ЭТОГО ОТ ВАС ЖДАЛИ ВАШИ ИЗБИРАТЕЛИ!!! НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО ЗАШКВАРОВ ЗА ПОЛГОДА??? На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4983
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Чому це неможливо??? я можу відповісти відразу - ніякої води, поки Крим не повернеться в Україну... Всі інші відповіді - різноманіття зрадницької позиції...
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Слуга Народа АРАХАМИЯ - Думай что ты говориш, если ты Слуга Народа и не думаеш что говориш, тогда мандат на стол. Народ Украины такого права тебе не давал!
Подать воду в Крым - это признать статус Крыма как части России. В конце-концов это ж не "наперсточники" которые показывают "фокусы", сказал - ответь за свои слова перед Народом Украины.
А лучше не говори больше всяких глупостей, я так думаю.
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у меня 2 вопроса:

1. Кто такой David *****???
2. Я правильно понял, что во всем виноват ведущий: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует"?
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Как быстро Научились Делать Ноги .И как будто бы и По извинялся и Что его не правильно Поняли и Вырвали с Контекста и Ведущий виноват . Психологи скажут . Что у дурного на Уме , то На Канале Прямой на Языке.
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Какой то чурка из Краснодарского края, решает вопросы суверенитета Украины. Дожились.
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только что ганапольский час пел дифирамбы арахамии, что это он его таки спровоцировал этим вопросом, бедный арахамия, как ганапольскому жаль бедного мальчика, это ж было его личное и справедливое мнение, и т.д. и т.п.
Интересно, что ганапольский получил за это долгое вылизывание зада арахамии и за этот подобострастный спич.
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Ему стоило бы подумать лет 10-ти до 15-ти...
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За "базар" принято отвечать даже на сочинском рынке.
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Можна подумати, що хтось за язика тягнув, чи з сокирою над головою.
Прощупують реакцію народу сволочі.
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все вроде с виду в шоколаде, но если внюхатся - то нет. так і цей арахламія- браун
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"Ві ні так мєня понялі..." Брехливі навіть не тварини, а щось більше. Скільки можна брехати і перевіряти народ?
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Если нельзя ответить,то не отвечай,Зашквария
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"Физиогно́мика - метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения."

физиогномике всё-таки надо доверять. Особенно при выборе слуг народа.
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Та вам, дибілєтам, рота краще взагалі не розтуляти: як не зашквар, так ахінея! І бубочці теж передайте, бо без папірця чи заздалегідь вивченої промови воно белькоче зовсім незрозуміло - Голохвастов відпочиває!
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Таке враження що примати з зоопарку вирвались з кліток і "перемогли" на виборах! На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4134
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"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым"
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Нагло врет!!! Слуги соседнего народа обсуждали воду в Крым ещё до выборов в марте.
У меня есть там уши.
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этот арахамия-швондер обнаглел
редкая ***а
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Тому що ти, коубиця, а не слуга народу...)))
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Ця небрита хамія може щось варнякати . Невідомо як приїхало в Україну , як отримало громадянство . І подякувало Україні тим , що готово подати її тим хто більше заплатить . І волонтер з нього , як з цапа балерина.
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К власти пришли коллаборанты, предатели и идиоты!
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Уе..ок конченый. 73% зебилят даже не против а наоборот за таких.
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Мдааа, всяке дурачйо при владі в Україні було, але таких дол...ойобів Україна ще небачила!!!
І головне це ще не кінець, ждемо, що слідуюча арахамія від слуг народу зверзе!!!
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Одна мавпа шалав замовляє в ВР..друга мавка пропонує собак продавати..третя мавпа водичку в крим пропонує...ей..мавпи зебілоідні..кого обрали? Щоб ви бананами подавились або з пальм нає@@улись..дибіли!
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Так ідіть і вчіться. Розмір стипендій, для тих хто вчиться і вчиться добре, набагато менший, ніж отримують в будівлі під куполом.
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Водопроводчик фуев
Иди Фуйлу в дупу-ищи воду для Крыма
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Арахами сказал то что у него на уме, а теперь тут втирает, лохам....
ЭТА ВЛАСТЬ АНТИУКРАИНСКАЯ
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Наукой будет, когда он свою ,, позицию,, будет демонстрировать в родной Абхазии перед кацапскими оккупантами. Пусть там для них пускает воду ( или сопли )
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Пусть эта хамия едет в Грузию и предложит вариант размена Абхазии и ЮО в обмен на ********* и чачу... Посмотрим, что ему там скажут...
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Он сказал, что думает, и это его право, как и право других людей соглашаться или не соглашаться с ним. К слову, кто такой Чубаров - это гражданин Украины в количестве 1 человек, Арахамия - тоже гражданин Украины в количестве 1 человек. Никто из них не имеет прав на страну больше или меньше другого, они абсолютно одинаковы.
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Если человек идиот, то ему лучше не ходить на ток шоу
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