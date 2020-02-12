 На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє", - зазначив Арахамія.
Нардеп підкреслив, що сказане ним було його особистою позицією: "Запитання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважаю це достатнім компромісом. І тричі! Повторив, що це моя особиста позиція".
"У нашій фракції ніколи не піднімалося питання про відновлення водопостачання в Крим. Наша позиція була і залишається незмінною - Автономна Республіка Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо домагатися всіма законними способами", - додав він.
Арахамія також вибачився перед громадянам України, переселенцями, кримчанами, яких могли образити його слова.
Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Уже ж пришлось в Давосе оправдываться, после скандала со Словенией, что Арахамия - идиот, не обращайте на него, пожалуйста, внимание.
А все из-за куя во рту.
Пустим воду только тогда когда вернём украинский Крым назад, как то так.
Зашкваренная сепарская консерва.
А Крым?
В Крыму то же?
Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку. " Тактика. Свідомо довбуть, маніпулюють. Кожен день колотять. Чекають, коли втомимось, плюнемо і змиримось
"
Во-первых, 40% это не рейтинг Слуги народа. Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда?А, во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг Слуги народа. Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме - личный рейтинг Зеленского.
Если взять Гончарука, Арахамию и прочих специалистов по элитным собакам, составить из них список, назвав его, к примеру, "Партия прогресса и благоденствия", то эти прекрасные люди не наберут и 3%.Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь - другой вопрос, к социологии отношения не имеющий.https://glavred.info/opinions/10146032-zelenskiy-tashchit-na-svoem-gorbu-kuchu-svolochi.html
каждый день новый Зе пень их там на ватной фабрике растят
Подать воду в Крым - это признать статус Крыма как части России. В конце-концов это ж не "наперсточники" которые показывают "фокусы", сказал - ответь за свои слова перед Народом Украины.
А лучше не говори больше всяких глупостей, я так думаю.
1. Кто такой David *****???
2. Я правильно понял, что во всем виноват ведущий: "Вопрос был сформулирован так, как будто альтернативных вариантов не существует"?
Интересно, что ганапольский получил за это долгое вылизывание зада арахамии и за этот подобострастный спич.
Прощупують реакцію народу сволочі.
физиогномике всё-таки надо доверять. Особенно при выборе слуг народа.
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Нагло врет!!! Слуги соседнего народа обсуждали воду в Крым ещё до выборов в марте.
У меня есть там уши.
редкая ***а
І головне це ще не кінець, ждемо, що слідуюча арахамія від слуг народу зверзе!!!
Иди Фуйлу в дупу-ищи воду для Крыма
ЭТА ВЛАСТЬ АНТИУКРАИНСКАЯ