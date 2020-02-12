 Стипендії, стажування в іноземних вишах, працевлаштування: Кабмін розробляє програму для молоді з окупованих територій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила глава Мінветеранів і окупованих територій Оксана Коляда.
Зазначається, що програма дасть їм можливість отримувати саме українську освіту.
Коляда повідомила, що програма передбачатиме різні механізми залучення молоді: надання стипендій на навчання в будь-якому виші України, забезпечення гуртожитками абітурієнтів і студентів із тимчасово окупованих територій, можливість подальшого навчання і стажування в іноземних вишах, механізм подальшого працевлаштування.
Також міністр розповіла про план розвинути процес отримання дистанційної шкільної освіти дітьми, які проживають на окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських ВНЗ.
Анна Лапшова2 дні тому
@Ирина Стрелец а нафига же вы его рашистам отдали? крутые предприятия вывезли в рашу, шахты затопили, железку и ту в металлолом порезали, зато получили белые камазы с собачьей тушонкой, 4тыс руб пенсии и Комендантский час который длится будет дооолгоо
Ирина Стрелец2 дні тому
@Анна Лапшова мы не страдаем стокгольмским синдромом ...в одной стране с детоубийцами жить не собираемся .... минимальная пенсия у нас 4800 рублей ..90 % ездят на украину за своей честно заработанной пенсией . Ну вы ведь получаете пенсию от европы ?! У нас ЖКХ 2013 года не менялась ...ан нет .свет был 60 коп ,сейчас 80 коп....у нас пенсионеры квартиры скупают ...а у вас ?! На днровскую живут ,украинскую отлаживают ...у нас в основном шахтеры ..пенсия у них 6-8 тысяч гривен.доиграетесь что точно отечественная превратится в гражданскую
это соблазняет все остальные нищие области взять оружие и кричать Путен введи ...
Телята, это и есть реальная цель...
А вы думаете что вы умные а они дураки, не знающие что делают?
Та не - наоборот.
Также были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан, и украинцы уже даже знали номера автобусов, телефонов китайских водителей и сопровождающих. Да и представитель Консульства предупредил, что они обязательно должны подписать документ о том, что согласны проходить карантин на родине - иначе без него не сядут в самолет.
"Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая (глава МОЗ Украины. - ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", - возмутилась Ирина.
Хотя отметила, что им даже выделили небольшую материальную помощь - достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.
"Все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" - разочарованно добавила девушка.
Она подчеркнула, что даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, "не сравнимой с "европейской" державой", эвакуировали
своих граждан из Китая.
Но этого так и не сделала Украина, хотя политики и министры то и дело заявляли, что они полностью готовы. И даже говорили о месте проведения карантина - сначала, что где-то в Ривне, потом - две базы в Киевской области.
"А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?! Всегда гордилась тем, что я украинка. В Китае всем говорю, что я из Украины, из европейской страны. А по факту... "маємо те, що маємо". Но уже так надоело быть первыми... с конца", - подытожила Ирина.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358492-dahe_rossijan_v_samoletah_bez_tualeta_zabrali_ukrainka_rasskazala_o_provale_evakuatsii_iz_kitaja
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