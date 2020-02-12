 Стипендії, стажування в іноземних вишах, працевлаштування: Кабмін розробляє програму для молоді з окупованих територій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила глава Мінветеранів і окупованих територій Оксана Коляда.

Зазначається, що програма дасть їм можливість отримувати саме українську освіту.

Коляда повідомила, що програма передбачатиме різні механізми залучення молоді: надання стипендій на навчання в будь-якому виші України, забезпечення гуртожитками абітурієнтів і студентів із тимчасово окупованих територій, можливість подальшого навчання і стажування в іноземних вишах, механізм подальшого працевлаштування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас є чіткий план, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України, - Єрмак

Також міністр розповіла про план розвинути процес отримання дистанційної шкільної освіти дітьми, які проживають на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських ВНЗ.