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 Політика України, Суспільство
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Все про:освіта (677) Донбас (15266) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (36) Коляда Оксана (36)

 Стипендії, стажування в іноземних вишах, працевлаштування: Кабмін розробляє програму для молоді з окупованих територій

Кабінет міністрів розробляє Державну цільову програму з максимального заохочення дітей та молоді, які змушені жити на тимчасово окупованій території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила глава Мінветеранів і окупованих територій Оксана Коляда.

Зазначається, що програма дасть їм можливість отримувати саме українську освіту.

Коляда повідомила, що програма передбачатиме різні механізми залучення молоді: надання стипендій на навчання в будь-якому виші України, забезпечення гуртожитками абітурієнтів і студентів із тимчасово окупованих територій, можливість подальшого навчання і стажування в іноземних вишах, механізм подальшого працевлаштування.

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Також міністр розповіла про план розвинути процес отримання дистанційної шкільної освіти дітьми, які проживають на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських ВНЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175355
 
 
 Топ коментарі
 
Это, бляха, детям погибших атошников нужно давать, а не ублюкам сепаров.
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Нихерово..., а детям чьи отцы погибли за эту страну - БОЛТ!

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А когда разработает программу для студентов с неокупированных территорий ? Или льготы для сепаров с кармана украинцев
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на "неокупованих" територіях вже лад навів ...дебіл ?
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Нихерово..., а детям чьи отцы погибли за эту страну - БОЛТ!

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А когда разработает программу для студентов с неокупированных территорий ? Или льготы для сепаров с кармана украинцев
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Нахрена биомассе образование ? (папа Зеленого гаденыша)
Стипендии, стажировки в иностранных вузах, трудоустройство: Кабмин разрабатывает программу для молодежи из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3701
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Это, бляха, детям погибших атошников нужно давать, а не ублюкам сепаров.
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здесь мало нормальных ребят? кое-кто из них воевал за тебя, козлина!
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Папка мины расставляет, мамка укропов отстреливает из снайперки. А сыночка стипендию получает и стажируется за границей на деньги родителей, чьих сыновей его родители убили.
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разговорчик с влюбленной в Донецк сепаркой


Анна Лапшова2 дні тому

@Ирина Стрелец а нафига же вы его рашистам отдали? крутые предприятия вывезли в рашу, шахты затопили, железку и ту в металлолом порезали, зато получили белые камазы с собачьей тушонкой, 4тыс руб пенсии и Комендантский час который длится будет дооолгоо

Ирина Стрелец2 дні тому

@Анна Лапшова мы не страдаем стокгольмским синдромом ...в одной стране с детоубийцами жить не собираемся .... минимальная пенсия у нас 4800 рублей ..90 % ездят на украину за своей честно заработанной пенсией . Ну вы ведь получаете пенсию от европы ?! У нас ЖКХ 2013 года не менялась ...ан нет .свет был 60 коп ,сейчас 80 коп....у нас пенсионеры квартиры скупают ...а у вас ?! На днровскую живут ,украинскую отлаживают ...у нас в основном шахтеры ..пенсия у них 6-8 тысяч гривен.доиграетесь что точно отечественная превратится в гражданскую
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Таке враження, що пише пересічна зебілка з даунбасу...
Стипендии, стажировки в иностранных вузах, трудоустройство: Кабмин разрабатывает программу для молодежи из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3781
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Если украинци хотят жить как люди, а не рабы, Украину надо поделить как Корею и всех дебилов в кацапскую резервацию!
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І вищу освіту вони мають отримувати російською, правда ж? Стипендии, стажировки в иностранных вузах, трудоустройство: Кабмин разрабатывает программу для молодежи из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1761
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Винагорода дітям манкуртів за зраду. А українців змушують втікати за кордон
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Головне, при цьому не забути про молодь з не окупованих територій
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Це ще хто такі? якісь папрашайки напевно?
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Стипендии, стажировки в иностранных вузах, трудоустройство: Кабмин разрабатывает программу для молодежи из оккупированных территорий

это соблазняет все остальные нищие области взять оружие и кричать Путен введи ...
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"...это соблазняет все остальные нищие области взять оружие и кричать Путен введи ..."

Телята, это и есть реальная цель...
А вы думаете что вы умные а они дураки, не знающие что делают?
Та не - наоборот.
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А що ще очікувати від прорасєйського уряду і президенту...
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Ідіоти, поляик розробляють програми для наших аби перекрити нестачу робочих рук і польські пенсіонери отримували нормальні пенсії на відміну від наших, а ці тільки можуть вигадувати якісь незрозумілі програми для незрозумілих людей.
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Не знаю. Я б сделал с точностью до наоборот...
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Плесень зеленая, детей украинских воинов кто вспомнит ???
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Я этот вопрос решил давно - перестал платить налоги в полном объеме. 20% ПДВ это ьолее чем достаточно. Ну вот не хочу я платить зарплату Коболеву, Смилянскому и содержать стадо законченных дегенератов-чиновников.
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Пипец - явно, внаглую срут на голову "мудрому народу"...
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..."И вот тут началось самое интересное. По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще две недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, что они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем пан президент Зеленский проходил "перевірку на справжність", встречаясь с Папой Римским..." - напомнила известные факты Ирина.По ее убеждению, украинцев просто кормили надеждами. Поскольку сначала заявлялось, что эвакуация должна была состояться в конце первой недели февраля, а потом - 10-го числа, далее вообще в ночь с 11 на 12 февраля. Девушка подчеркнула, что в Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный, поэтому украинское посольство в КНР договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы их - "около 50 человек, разбросанных в разных частях города", - забрали автобусы.
Также были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан, и украинцы уже даже знали номера автобусов, телефонов китайских водителей и сопровождающих. Да и представитель Консульства предупредил, что они обязательно должны подписать документ о том, что согласны проходить карантин на родине - иначе без него не сядут в самолет.
"Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая (глава МОЗ Украины. - ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", - возмутилась Ирина.
Хотя отметила, что им даже выделили небольшую материальную помощь - достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.
"Все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" - разочарованно добавила девушка.
Она подчеркнула, что даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, "не сравнимой с "европейской" державой", эвакуировали
своих граждан из Китая.
Но этого так и не сделала Украина, хотя политики и министры то и дело заявляли, что они полностью готовы. И даже говорили о месте проведения карантина - сначала, что где-то в Ривне, потом - две базы в Киевской области.
"А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?! Всегда гордилась тем, что я украинка. В Китае всем говорю, что я из Украины, из европейской страны. А по факту... "маємо те, що маємо". Но уже так надоело быть первыми... с конца", - подытожила Ирина.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358492-dahe_rossijan_v_samoletah_bez_tualeta_zabrali_ukrainka_rasskazala_o_provale_evakuatsii_iz_kitaja
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Тоесть нынешняя власть считает для того чтобы государство помогало молодому человеку в нашей стране нужно стать коллаборационистом , и откровенно желать его уничтожения . А девчат с пацанами которые жизнь готовы отдать защищая Украину нужно прессовать, и таскать по судам .
Очень не хочется третьего майдана , но ...
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