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 Політика України
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Все про:судова реформа (925) суддя (1020) Овсієнко (3) Вища рада правосуддя (290)

 В Україні не заповнено близько 2 тисяч суддівських вакансій, - глава ВРП Овсієнко

Наразі в Україні залишаються незаповненими близько 2 тисяч суддівських посад.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в судовій системі нашої держави приблизно 2 тис. вакансій суддів. Ми маємо ситуацію, коли близько 2 тисяч суддів не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання, яка була розпочата відповідно до закону 2016 року", - сказав Овсієнко.

За його словами, ця проблема позначається на роботі всієї судової системи.

"Позначається і в контексті Європейської конвенції, зокрема, статті шостої, яка визначає право на справедливий суд, і це право реалізується через доступ до правосуддя. Велика кількість вакансій суддівських посад призводить до того, що справи в судах призначаються через тривалі проміжки. Перші засідання призначаються через півроку, а іноді і більше через надмірну завантаженість суддів поточними справами", - пояснив Овсієнко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175354
 
 
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2000 янголів, де ви? Виручайте судову систему УКраїни.
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Вважаються? А як насправді - повно сумісників на 0,5 ставки?
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Що за тупість не буває сумісників і півставки суддів і праоохоронних органах, це 2000 тисячі вакансій
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