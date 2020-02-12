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 За росіянами літак прилетів, а за нами - ні, - українка з Ухані

Українці, які перебувають в Ухані, підписали згоду на проходження карантину та отримали від держави гроші на предмети першої необхідності. Літак за ними мав прилетіти 11 лютого, але так і не з'явився.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook Ірина Чуйко - українка з Мелітополя, яка вчиться в університеті в Ухані, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша евакуація спочатку мала відбутися наприкінці першого тижня лютого ... потім у понеділок, 10 лютого. Потім у ніч з 11 на 12 лютого", - написала вона.

"В Ухані не ходить громадський транспорт і навіть заборонено приватний. Наше Посольство домовилося з китайською транспортною компанією, щоб нас (бл. 50 осіб, розкиданих у різних частинах міста), забрали автобуси. Було отримано всі дозволи на вивезення іноземних громадян. Ми вже навіть знали номери автобусів і номери телефонів китайських водіїв і супроводжуючих", - додала студентка.

За словами Ірини, всі охочі евакуюватися українці підписали згоду на те, щоб на батьківщині пройти карантин і отримали від держави невелику матеріальну допомогу для купівлі продуктів і речей першої необхідності.

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"І ось, всі на валізах. В Україні у всіх новинах передають, що людей евакуюють з Ухані і їх чекають вдома. А вранці 11 лютого нам повідомляють, що ... літак, спеціальний рейс із Києва за нами не прилетить. І ось тут стало гірко. До цього ми в чатах трохи посміювалися над росіянами, яких забрали на військових літаках без туалету з відром за шторкою... Але за ними хоча б літак прилетів. А за нами - ні. Не прилетить чарівник у блакитному вертольоті...", - засмучується українка.

Ірина Чуйко написала, що епідемія, яка охопила місто, поки не йде на спад, і що Ухань повернеться до нормального життя не раніше кінця березня. Більшість країн, за її словами, евакуювали своїх громадян у перший тиждень лютого. З Ухані вже вивезли громадян Вануату, Папуа-Нової Гвінеї і Бангладешу.

"Я завжди пишалася тим, що я - українка. У Китаї я всім кажу, що я - з України, з Європейської країни. А фактично ... маємо те, що маємо. Але вже так набридло бути першими... з кінця", - додала українка.

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За росіянами літак прилетів, а за нами - ні, - українка з Ухані 01
За росіянами літак прилетів, а за нами - ні, - українка з Ухані 02
За росіянами літак прилетів, а за нами - ні, - українка з Ухані 03
За росіянами літак прилетів, а за нами - ні, - українка з Ухані 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175352
 
   
 Топ коментарі
 
А може хай сидять в Китаю?
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В карантині хай сидять, але забрати треба.
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49 крематориев в Ухане только нон стопом жгут
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Чтобы ты всех тут заразила? Оборзевшая. Еще предъявы кидает. Радуйся что не послали пришибленного Шкуряка.
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Всему есть предел и гордости тоже, когда государство все время плюеет на своих граждан.
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