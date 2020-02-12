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Все про:Аваков (1472) МВС (1603) МРЕВ (43)

 Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС

Кабінет міністрів скоротив кількість територіальних органів Міністерства внутрішніх справ, ліквідувавши регіональні сервісні центри.

Таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Уряд сьогодні, 12 лютого, прийняв постанову "Деякі питання територіальних органів МВС", яка скоротила кількість територіальних органів МВС, ліквідувавши регіональні сервісні центри", - сказано в повідомленні.

За даними МВС, орієнтовне скорочення працівників становитиме від 3 до 8%.

Передбачено, що в областях, Києві та АР Крим буде створено територіальні (відокремлені) підрозділи Головного сервісного центру МВС без статусу юридичних осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що це дозволить зменшити адміністративні витрати і спростити процедуру забезпечення підрозділів.

Крім того, наголошується, що уряд прийняв розпорядження про передачу частини бюджетних призначень, передбачених для МВС в 2020 році. Зокрема, Міністерству закордонних справ передається майже 35 млн гривень, передбачених у 2020 році МВС для Нацполіції, у зв'язку з необхідністю утримання працівників з числа відряджених поліцейських у складі диппредставництв України за кордоном.

Читайте також: У МВС відкрили новий електронний сервіс для перевірки реєстрації автомобіля

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175351
 
 
 Топ коментарі
 
сервисные центры? это те, которыми так гордились, что за час можно получить номер, снять-поставить на учет, ...и т.д...или это не те???
ни хрена не понятно!!!
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Что это за хрень была, которую сократили?
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Петушары вы что сделали гниды! Для народа и в удобству народа! А не сокращать под видом чего удобно. Денег нет вот и сокращает. Економисты хреновы.
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Что это за хрень была, которую сократили?
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Интересно другое - кто эту хрень создал? Неужели министр МВД прошлой барыжной власти? Правительство ликвидировало региональные сервисные центры МВД - Цензор.НЕТ 9794
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МРЭО там и так поппа была а будет ещё больше)), айрбасы армянин отбивает))
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Якийсь один із багатьох притонів мусорських напополам з борделем.
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Петушары вы что сделали гниды! Для народа и в удобству народа! А не сокращать под видом чего удобно. Денег нет вот и сокращает. Економисты хреновы.
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сервисные центры? это те, которыми так гордились, что за час можно получить номер, снять-поставить на учет, ...и т.д...или это не те???
ни хрена не понятно!!!
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Якщо ті, то погано, реально можна було за годину переоформити авто.
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Населення скорочується , працездатні втікають на заробітки за кордон , нема грошив то все годувати . Та й не треба його стільки . Населення на 33% скоротилось , то й все можна на 33% скорочувати .
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Лучше повысили бы рядовым полицейским зарплаты.
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Это просто обозначает, что в государстве нет денег. Дозеленились.
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это позволит уменьшить административные расходы ...
Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС - Цензор.НЕТ 4733
Это позволит увеличить:
- затраты граждан
- неудобства для населения
...
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