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 Політика України, Здоров'я
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 МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини

У МОЗ розповіли, як проводиться в Україні діагностика випадків з підозрою на COVID 2019.

Про це під час круглого столу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"МОЗ уже вдруге оновило клінічне визначення випадку коронавірусної інфекції. І основне визначення випадку, яке будуть використовувати інфекціоністи, є опитування людини. Є симптоми, які характерні для більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому виключно симптоматично розрізнити чи це коронавірусна інфекція, чи це якась інша інфекція - досить складно або неможливо. Тому, якщо є симптоми тяжкого гострого респіраторного захворювання, а також в анамнезі є подорож до КНР за останні 14 днів, коли з’явилися симптоми, одразу людина стає підозрілою щодо випадку появи гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом. І тоді включаються всі алгоритми реагування: людина ізолюється, ізолюються її контакти, встановлюється медико-санітарне спостереження, а біологічний матеріал людини з симптомами відправляється на дослідження", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуацію українців з Китаю здійснимо, коли будемо впевнені, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну, - Гончарук

У межах дослідження зразків, за словами Ляшка, спочатку визначається наявність вірусів грипу та інших інфекцій, потім зразки передаються на дослідження і діагностику COVID 2019.

"Діагностичні системи щодо коронавірусу вже є в Україні, вони знаходяться в ЦГЗ, зараз надходить нова партія, яку буде поширена по інших вірусологічних абораторіях України", - додав Ляшко.

Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175349
 
 
 Топ коментарі
 
В Украине уже как год свой корона-сцаре-ослиный вирус.

P.S. Зеленка не помогает
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Треба провести опрос чєловєков центром Разумкова - ця організація дає точні дані...І помножити, про всяк випадок, на 0,888. Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 4617
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Коротше, хвороба є, а визначати не вміють. Чи й не дивина.
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Коротше, хвороба є, а визначати не вміють. Чи й не дивина.
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Ага, "биологический материал человека с симптомами отправляется на исследование". Толку-то, если тестов на вирус COVID-2019 все равно нет.

Вот так и получается, что лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 в Украине не зафиксировано.

Хак от зебилов: не проверяешь - не имеешь подтверждений.
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А якщо хворий спілкувався з одним з тих кого з такою помпою евакуювали з Китаю?
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Если больной не был в Китае, а просто общался с тем, кто приехал из Китая, коронавирус COVID-2019 не подозревается, биологический материал на исследование не отправляется.

В чем преимущество такого подхода - официальных больных коронавирусом COVID-2019 всегда будет мало. Остальные умрут от неустановленной инфекции.
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Ну, гадаю, це не завадить ЗЕ! продати землю.
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або сумна історія як дві дівки обісцями преЗика МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини - Цензор.НЕТ 2608
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Треба провести опрос чєловєков центром Разумкова - ця організація дає точні дані...І помножити, про всяк випадок, на 0,888.
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В Украине уже как год свой корона-сцаре-ослиный вирус.

P.S. Зеленка не помогает
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то шо? срєдства на тест-сістєми освоєні, а опрєдєлять по анамнезу
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Десь Супрун потягнулася за цигаркою. Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 4474
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ой как интересно..
а если человек не был в Китае...но он побывал в аэропорту, где были пассажиры бывшие в Китае и словил там чью-то соплю...или ехал на такси, которое перед этим везла больного из аэропорта...или...ну хрен его знает где еще... но ведь он же не был в Китае...и при опросе так и скажет... значит его будут лечить (если успеют) от обычного от ОРВИ с осложнения ???
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Ты правильно понял. Но это не всё. Даже если человек был в Китае, и его "биологический материал" придется отправить на проверку, реально что-то проверять никто не будет: тест-систем все равно нет. Так что люди будет умирать от неустановленной инфекции, а Минздрав - повторять, что подтвержденных случаев в Украине нет.
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Ну Вы поняли Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 932 как как в Украине проводится диагностика случаев с подозрением на COVID-2019

Минздрав обновил клиническое определение коронавируса COVID-2019, взяв за основу опрос человека - Цензор.НЕТ 7734
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не совсем.

через то, что спереди, или через то, что сзади ?
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Нагадало анекдот:
-Підсудний, ви вбили цю людину?
-Нє!
-Ну на "нє" й суду немає!

Люди брешуть, це по-перше. По-друге одні щось забудуть сказать, бо не надають цьому значення, а інші ще й навигадують з пів вагону симптомів, бо вони "такі хворі, такі хворі, що хай Бог милує!"... І на останок питання: а нашо взагалі тоді тест-системи?
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Минздрав тоже так думает: "ну и зачем нам тест-системы"?

Поэтому тест-систем для вируса COVID-2019 в Украине по-прежнему нет.

Наработка зебилов: чтобы ежедневно говорить, что подтвержденных случаев COVID-2019 у нас нет, нужно просто никого не проверять.
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Даже если и сделают тест, как вы лечить будете?На Украине лечить нечем. Ремдезивир только начал производить Китай.
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Лечить тоже будут словесным пожеланием дохтора:
«Ну ты это, выздоравливай».
Аналогичной будет профилактика:
«Ну ты это, не болей».
Короче, если до Украины коронавирус дойдёт - шобы сбылся самый пессимистический прогноз касательно демографической дезинтеграции до 2050-го года ждать не придётся.
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так это во всем мире так МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини - Цензор.НЕТ 4071.не бывает лекарств против вируса...только иммунитет.и вакцина,что разрабатывают-ею не лечат.можно буть,если получится-вакцинировать человека до заболевания.где то года через полтора...а до тех пор основной принциа-небалей
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Существуют противовирусные препараты. Конкретно против COVID-2019 помогают лекарства от СПИДа. Но для этого нужно поставить диагноз, во-первых. Во вторых, лекарств от СПИДа мало и они дорогие. Если что - достанутся только зеленскому с кодлой.
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есть хоть кто то,кто спид вылечил? МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини - Цензор.НЕТ 6282этими лекарствами...они только замедляют процесс.
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та ваще надо тестировать так: упал на улице-значит инфицирован...
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"основное определение случая, которое будут использовать инфекционисты, это опрос человека" - если честно, я в аху-е!
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