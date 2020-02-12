 МОЗ оновив клінічне визначення коронавірусу COVID-2019, взявши за основу опитування людини

Про це під час круглого столу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"МОЗ уже вдруге оновило клінічне визначення випадку коронавірусної інфекції. І основне визначення випадку, яке будуть використовувати інфекціоністи, є опитування людини. Є симптоми, які характерні для більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому виключно симптоматично розрізнити чи це коронавірусна інфекція, чи це якась інша інфекція - досить складно або неможливо. Тому, якщо є симптоми тяжкого гострого респіраторного захворювання, а також в анамнезі є подорож до КНР за останні 14 днів, коли з’явилися симптоми, одразу людина стає підозрілою щодо випадку появи гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом. І тоді включаються всі алгоритми реагування: людина ізолюється, ізолюються її контакти, встановлюється медико-санітарне спостереження, а біологічний матеріал людини з симптомами відправляється на дослідження", - сказав Ляшко.
У межах дослідження зразків, за словами Ляшка, спочатку визначається наявність вірусів грипу та інших інфекцій, потім зразки передаються на дослідження і діагностику COVID 2019.
"Діагностичні системи щодо коронавірусу вже є в Україні, вони знаходяться в ЦГЗ, зараз надходить нова партія, яку буде поширена по інших вірусологічних абораторіях України", - додав Ляшко.
Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис.
Вот так и получается, что лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 в Украине не зафиксировано.
Хак от зебилов: не проверяешь - не имеешь подтверждений.
В чем преимущество такого подхода - официальных больных коронавирусом COVID-2019 всегда будет мало. Остальные умрут от неустановленной инфекции.
P.S. Зеленка не помогает
а если человек не был в Китае...но он побывал в аэропорту, где были пассажиры бывшие в Китае и словил там чью-то соплю...или ехал на такси, которое перед этим везла больного из аэропорта...или...ну хрен его знает где еще... но ведь он же не был в Китае...и при опросе так и скажет... значит его будут лечить (если успеют) от обычного от ОРВИ с осложнения ???
через то, что спереди, или через то, что сзади ?
-Підсудний, ви вбили цю людину?
-Нє!
-Ну на "нє" й суду немає!
Люди брешуть, це по-перше. По-друге одні щось забудуть сказать, бо не надають цьому значення, а інші ще й навигадують з пів вагону симптомів, бо вони "такі хворі, такі хворі, що хай Бог милує!"... І на останок питання: а нашо взагалі тоді тест-системи?
Поэтому тест-систем для вируса COVID-2019 в Украине по-прежнему нет.
Наработка зебилов: чтобы ежедневно говорить, что подтвержденных случаев COVID-2019 у нас нет, нужно просто никого не проверять.
«Ну ты это, выздоравливай».
Аналогичной будет профилактика:
«Ну ты это, не болей».
Короче, если до Украины коронавирус дойдёт - шобы сбылся самый пессимистический прогноз касательно демографической дезинтеграции до 2050-го года ждать не придётся.