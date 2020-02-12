EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Київські новини
  924  41
Все про:Київ (7287) Метрополітен (415) перейменування (301)

 Рішення про можливе перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" ухвалюватиметься за підсумками голосування городян, - КМДА

Питання про перейменування станції метро "Дорогожичі" в Києві винесуть на електронне голосування городян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Столична влада отримали пропозицію перейменувати станцію Сирецько-Печерської лінії метрополітену "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр". З такою ініціативою на ім'я Київського міського голови звернулися Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і громадська організація "Марш пам'яті", - вказується в повідомленні.

Ініціатори перейменування вважають, що такий крок дозволить вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Представники фонду також зазначають, що місце трагедії щорічно відвідують десятки тисяч людей з усього світу. Крім того, заплановано спорудження Меморіального центру, в якому також функціонуватимуть музейна, освітня і науково-дослідницька частини. Перейменування станції спростить навігацію в місті для охочих відвідати місце пам'яті.

Фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" також повідомив, що готовий взяти на себе всі витрати, пов'язані з процесом перейменування.

Питання про перейменування станції "Дорогожичі" було внесено до порядку денного наступного засідання Комісії з питань найменувань. Дата засідання поки не визначена.

Читайте також: Музей "Меморіал жертв Голодомору" перейменували, додавши слово "геноцид"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175344
 
 
 Топ коментарі
 
Ну а зачем??? Как вы лодку назовете... Уже и сюда память о калохвосте тулить... хотят праздновать - пускай празднуют... для памяти есть мемориалы... мне б и в голову не пришло назвать станцию метрополитена голодомором, прости господи...
 показати весь коментар
 
Охренеть.
А что в Израиле в голодомор переименуют?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Переименование станции упростит навигацию в городе для желающих посетить место памяти Источник: https://censor.net.ua/n3175344

не ну я был прав - полные кретины !
 показати весь коментар
 
 
а давайте все станции метро Киева переименуем в станцию "Кладбище"

- вы куда едете?
- на "Кладбище 4"
- а я выхожу раньше, на "Кладбище 3", разрешите пройти вперед Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА - Цензор.НЕТ 429
 показати весь коментар
 
 
Ну а зачем??? Как вы лодку назовете... Уже и сюда память о калохвосте тулить... хотят праздновать - пускай празднуют... для памяти есть мемориалы... мне б и в голову не пришло назвать станцию метрополитена голодомором, прости господи...
 показати весь коментар
 
 
Охренеть.
А что в Израиле в голодомор переименуют?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ложкин молодец добился
 показати весь коментар
 
 
Хтось перейменовує без поетики й жанру. Або з помсти, або щоб усім на зло, бо інший так би не назвав. Є ще подібні варіанти - Чортова Діра, Срака-Мотика, Прокляте Місце. Оце б станції були, як у пеклі. До речі не Бабин Яр, а краще Бабайський яр, чи Яр Бабая.
Так думаю, що того, хто так називає місця, самого назвали якось не так - може Бубою чи Бабаєм, а може Ішаком Ішаковичем...
 показати весь коментар
 
 
Уже и Дорогожичи не угодили(( в них то что комунистическое?
 показати весь коментар
 
 
скорее славянское,а тренд сейчас другой
 показати весь коментар
 
 
"...нам всім капець! поїзд далі не їде !"

ох ЗЕльоные, ну и ЗЕльоные!
квартальщики !
 показати весь коментар
 
 
"проходимо у середуну вагонів, не затримуємось у дверях.."
 показати весь коментар
 
 
Ще як,а якщо *по приколу*,за Бубочку ж *прикололись*.
 показати весь коментар
 
 
боюсь що якщо назву станції буде промовляти по динамику антисеміт, станеться скандал з Ізраілем. Решение о возможном переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет приниматься по итогам голосования горожан, - КГГА - Цензор.НЕТ 8822

наступна станція "Ба-а-а-бин Я-а-а-а-Р" !
ні, таки кретіни !
 показати весь коментар
 
 
У Фьодорова офігенна діджиталізація-проголосують,як треба.
 показати весь коментар
 
Не каждую дурацкую инициативу следует рассматривать. А если уж так приперло, то спросите киевлян, чтобы не облажаться в очередной раз.
 показати весь коментар
 
 
Я теж киянин, і я проти перейменування!
 показати весь коментар
 
Перейменують в "Бабин Яр" - то реверанс розстріляним євреям...Перейменували в Степана Бандери - то реверанс тим ,хто тих євреїв розстрілював...Може,киянам варто перестати кланятись направо-наліво?..
 показати весь коментар
 
Бандера лично растреливал?
Это тебе на раша тудей рассказали?
 показати весь коментар
 
 
Идите в жорика со своим переименованием!!!
Дорогожичи!
Бабцин яр то для кошерных...
 показати весь коментар
 
 
Жители Дорогожичей точно не проголосуют, есть две троллейбусные остановки Бабин Яр, есть огромный мемориальный комплекс Бабин Яр, есть стилистически оформленный парк, есть выстраданная поэма украинского поэта, кивелянина Кузнецова о Бабином Яре. Никто не забыт, ничто не забыто. Давайте снесем весь район где живут десятки тысяч людей, наставим семисвечников и назовем район Холокостом. А между тем местность Дорогожичи историческая и упоминались еще с конца 10 века. До сих пор нет общепринятого научного обьяснения этому слову, хотя оно точно было знаковым. Давайте стирать и дальше историческую память о Киевской Руси в угоду израильскому президенту, который приехал и проклинал украинцев с трибуны Верховной Рады. Руки прочь от Дорогожичей!
 показати весь коментар
 
 
На черзі перейменування Києва у Самбатас, - хазарську назву Києва.
Існують навіть гіпотези про заснування Києва хазарами...
Теория о хазарском основании Киева
Обращают на себя внимание топонимы Киева связанные с евреями и хазарами.Так, само название Киев некоторые историки, как например Омельян Иосифович Прицак, сопоставляют с фамилией хазарского полководца Ахмада ибн Куйа[1].Другое средневековое название Киева - Самватас (Σαμβατας), которое зафиксировал в 10 в. византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении Империей» (около 948 года), вероятно хазарского происхождения, и переводится с хазарского языка как «Верхняя крепость», от тюркских слов sam- («высокий, верхний») и bat («сильный»). Некоторые исследователи сопоставляют название Самватас с легендарной Субботней рекой Самбатион (Sâmbătă - суббота), которая в еврейской мифологии протекала на краю земли в некой стране потерянных десяти Израильских колен[2].Самбат напоминает Шаббат. Похожие имена были и у хазар, например известна Субут - хазарская царевна в 798 году[3].
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
 показати весь коментар
 
 
що це за ідіотизм? кому і чим не вгодили "дорогожичі"?
 показати весь коментар
 
 
Це така асинхронна відповідь на декомунізацію. Не хотів би жити на вулиці гулаг або проспект соловки, чи площа розстріляного відродження.
 показати весь коментар
 
Не ну тут уже перебор. Представляю как водила кричит Бабий Яр всем на выход... Как минимум несколько пенсионеров кондратий хватит
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору