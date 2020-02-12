 Рішення про можливе перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" ухвалюватиметься за підсумками голосування городян, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Столична влада отримали пропозицію перейменувати станцію Сирецько-Печерської лінії метрополітену "Дорогожичі" на станцію "Бабин Яр". З такою ініціативою на ім'я Київського міського голови звернулися Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" і громадська організація "Марш пам'яті", - вказується в повідомленні.
Ініціатори перейменування вважають, що такий крок дозволить вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Представники фонду також зазначають, що місце трагедії щорічно відвідують десятки тисяч людей з усього світу. Крім того, заплановано спорудження Меморіального центру, в якому також функціонуватимуть музейна, освітня і науково-дослідницька частини. Перейменування станції спростить навігацію в місті для охочих відвідати місце пам'яті.
Фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" також повідомив, що готовий взяти на себе всі витрати, пов'язані з процесом перейменування.
Питання про перейменування станції "Дорогожичі" було внесено до порядку денного наступного засідання Комісії з питань найменувань. Дата засідання поки не визначена.
не ну я был прав - полные кретины !
- вы куда едете?
- на "Кладбище 4"
- а я выхожу раньше, на "Кладбище 3", разрешите пройти вперед
На Бабиному Яру.
Гут.
А что в Израиле в голодомор переименуют?
Так думаю, що того, хто так називає місця, самого назвали якось не так - може Бубою чи Бабаєм, а може Ішаком Ішаковичем...
ох ЗЕльоные, ну и ЗЕльоные!
квартальщики !
наступна станція "Ба-а-а-бин Я-а-а-а-Р" !
ні, таки кретіни !
И я за ДОРОГОЖИЧИ!!!
Это тебе на раша тудей рассказали?
Дорогожичи!
Бабцин яр то для кошерных...
кретины
Існують навіть гіпотези про заснування Києва хазарами...
Теория о хазарском основании Киева
Обращают на себя внимание топонимы Киева связанные с евреями и хазарами.Так, само название Киев некоторые историки, как например Омельян Иосифович Прицак, сопоставляют с фамилией хазарского полководца Ахмада ибн Куйа[1].Другое средневековое название Киева - Самватас (Σαμβατας), которое зафиксировал в 10 в. византийский император Константин Багрянородный в трактате «Об управлении Империей» (около 948 года), вероятно хазарского происхождения, и переводится с хазарского языка как «Верхняя крепость», от тюркских слов sam- («высокий, верхний») и bat («сильный»). Некоторые исследователи сопоставляют название Самватас с легендарной Субботней рекой Самбатион (Sâmbătă - суббота), которая в еврейской мифологии протекала на краю земли в некой стране потерянных десяти Израильских колен[2].Самбат напоминает Шаббат. Похожие имена были и у хазар, например известна Субут - хазарская царевна в 798 году[3].
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0