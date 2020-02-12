 Українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, - глава НКРЕКП Тарасюк

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Коли ми говоримо, щоб знову зробити одну платіжку, ми говоримо просто про зручність споживача. Ми зараз спілкуємося і з транспортуючими компаніями, і з постачальниками, і дійшли того, щоб для зручності споживачів вони отримували ці дві платіжки на одному аркуші паперу. Фактично це означатиме одну платіжку", - сказав він.
За словами Тарасюка, повернутися до старої форми квитанції за газ українці все одно не зможуть, оскільки постачальник і транспортер газу - це різні компанії, які надають окремі послуги.
"Платіжка не може бути одна. Це дві різні компанії. У нас уже зараз працює газовий ринок. Так, він недосконалий, але він буде поліпшуватися з кожним місяцем. Ми повинні зрозуміти, що транспортування здійснює монополія. Ми ж не можемо прокладати кілька мереж, але їх потрібно обслуговувати. А постачальників вже зараз багато і з'являється багато нових", - пояснив очільник регулятора.
Українці з січня 2020 року почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями. У жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни у порядок формування тарифів облгазів на розподіл газу таким чином, щоб плата визначалася не за фактичними обсягами споживання, а по спожитим за минулий рік.
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Слава Зеленському!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тому об"єднати їх змогли лище на одному папірці... ))))
вони ж включили дурня і зробили вигляд що не зрозуміли чому нарід химкнув...
не за кількість папірців підняли хай! а за сумми які в тих папірцях ...бо тим, хто обігіває газом там добавляється ще грн 300-450 на місяць...за нішо (окрім оплати кубів... ясно ж)
Ай, молодець!
т.е. ничего не отменилось ни система начислений ни обоснованность начислений..ни сумма...
а только бамажку сэкономили...
4.5 млн господарств ..Навіть по мініуму ...то добра сума набігає .
у кого лиш газ/пічка там 5-10 грн на місяць... то ще якось так-сяк терпимо (але коли на пів року наприклад на дачі і кубів 0 а ти всеж винен викладати ті нещасні грн...теж не весело)
а от ті хто обігріває газом той винен від 350 кожен місяць, навіть якщо літом готує на дворі на мазанці)))) - це нахабний грабіж !!!
никто и не подумал об этом плюсе ))))))
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там суммы за доставку у некоторых неподъемные...по 350 -500 в мес даже если не пользуешься газом, но зимой обогревался, накручивая кубы на счетчик... (и за кубы тоже... то отдельная плата)
летом - одно количество кубов, зимой (если отапливается дом - другое...в разы больше летнего...правильно? так вот для расчета за "доставку" сложили все кубы за год, разделили на 12 мес и умножили на коэффициент (от 0,70 до 3,20 в каждой обл. свой) и получается офигительная сумма (от 350 до 500 грн) и теперь весь этот год нужно платить каждый (!!!) месяц эту сумму (по одной платежке) плюс за кубы (естественно, по другой платежке)
були якісь копійки в тарифі (0,80-0,88 на ціну за 1 куб)
а тепер там така хитра математика... що ці копійки виросли у сотні (і кожен місяць, навіть якщо ви десь поїхали на пів року...а за доставку - платіть, хоча кубів - 0)
Уряд затвердив безвіз із Маршалловими островами
Кабінет міністрів України затвердив міжурядову угоду про скасування віз із Республікою Маршаллові острови.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Згідно з угодою, громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
"Прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання угодою чинності", - зазначив прем'єр.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358484-urjad_zatverdiv_bezviz_iz_marshallovimi_ostrovami
не сумніваюся що українську землю будуть "купувати" жиДелі маршалових островів ...ніодна "цивілізована" держава не захоче відкрито приймати участь на початковому етапі цього шахрайства ...тому чекаємо на нових подвійних громадян зі всяких "папуасій"
Рехварматоры млять.
мы же думаем о Вас было 2 платежки но станет одна но два счета и банк за доставку газа в три грн возмет оплату 10 грн круто так кто на ком зарабатывает мудизм дня от ЗЕ притончика
За воду у нас в городе уже берут, потому, что 120 километров это вам не как либо шо, а еще уних, оказывается. стоимость электроэнергии подорожала, да зарплату работникмам они, о чудо, повышают... А нам - плати - уже больше 30-ти гривен... за куб.