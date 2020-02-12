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 Політика України
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Все про:газ (1179) НКРЕКП (166) платежі (20) Тарифи на газ (170) Тарасюк Валерій (2)

 Українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, - глава НКРЕКП Тарасюк

Споживачі для зручності отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, на якому тарифи за блакитне паливо як товар і його за його транспортування рахуватимуться окремо.

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Коли ми говоримо, щоб знову зробити одну платіжку, ми говоримо просто про зручність споживача. Ми зараз спілкуємося і з транспортуючими компаніями, і з постачальниками, і дійшли того, щоб для зручності споживачів вони отримували ці дві платіжки на одному аркуші паперу. Фактично це означатиме одну платіжку", - сказав він.

За словами Тарасюка, повернутися до старої форми квитанції за газ українці все одно не зможуть, оскільки постачальник і транспортер газу - це різні компанії, які надають окремі послуги.

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"Платіжка не може бути одна. Це дві різні компанії. У нас уже зараз працює газовий ринок. Так, він недосконалий, але він буде поліпшуватися з кожним місяцем. Ми повинні зрозуміти, що транспортування здійснює монополія. Ми ж не можемо прокладати кілька мереж, але їх потрібно обслуговувати. А постачальників вже зараз багато і з'являється багато нових", - пояснив очільник регулятора.

Українці з січня 2020 року почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями. У жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни у порядок формування тарифів облгазів на розподіл газу таким чином, щоб плата визначалася не за фактичними обсягами споживання, а по спожитим за минулий рік.


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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175343
 
 
 Топ коментарі
 
Ура!!!!!!!!!!!!!!!
Слава Зеленському!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Трускавецкий универ жжет.Где еще можно было получить таких дебилов. Тут даже козак Гаврилюк , доцентом будет выглядеть.
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Ура!!!!!!!!!!!!!!!
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З часом і за воду будем дві отримумати, ну другу за Дніпро-вода-крим, адже там наші люді.
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Ностальжи ... Прям как бюллетень на выборах )))
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Скоро будете получать платежки за трамвайные рельсы не пользуясь трамваем, молодцы Зекоманда надо было так нае..ть малороссов. Если избрали себе подобное бы...ло так и получайте две платежки. Где нацжены Билецкого в жопу суки язык засунули, а как бегали за Порошенко с лозунгами война на крови, свинарчуки и т.д Вы избиратели Зедебилоидов заслужили не только на две платежки но и на три, слишком от жиру бесились, в то время как другие суверенитет отстаивали и погибали на востоке.
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Ідіоти. Та просто включіть цю плату в основну суму. Ну невже так складно?
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2,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 39 куб. м в рік) - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;8,8 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 126 куб. м в рік) - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;21,9 грн на місяць (виходячи з величини річної замовленої потужності 314 куб. м в рік) - для об'єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення. Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 6461 Житомир.info | НКРЕКП збирається знизити плату за транспортування газу, але лише новим споживачам та тим, хто не користувався минулоріч Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 9223
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Ти проти кого агітував тут, за такі платіжки?
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там тепер дві різні контори з різними рахунками (ну і офісами-деректорами-секретутками-водіями...то що)
тому об"єднати їх змогли лище на одному папірці... ))))
вони ж включили дурня і зробили вигляд що не зрозуміли чому нарід химкнув...
не за кількість папірців підняли хай! а за сумми які в тих папірцях ...бо тим, хто обігіває газом там добавляється ще грн 300-450 на місяць...за нішо (окрім оплати кубів... ясно ж)
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Весь фокус в том , что даже если не потреблять газ , а иметь подвод газа все равно придется платить.
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Владислав Носковский, не можна - в основну суму, бо, як тоді брати за транспортування влітку по кілька сотень грн., якщо людина використала лишень 3-5 куб. газу або взагалі ним не користувалась ?
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Це перемога!!, каждому украинцу по анбалдингу!!!
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Круто...а что теперь к собаке добавлять что бы оплатить..? Кота? Или хомяка хватит?
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Трускавецкий универ жжет.Где еще можно было получить таких дебилов. Тут даже козак Гаврилюк , доцентом будет выглядеть.
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Гаврилюк - простий і чесний хлопець, не серло і не гандон. А ЦІ - продажна бездарна сволота
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Ну вот, обещали же, что двух платежек не будет? Получите две в одной Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 7449 Как же не много в этой жизни нужно для слабоумных избирателей...
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Лично мои друзья уже не пойдут на майдан за дебилоидов
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Нарид за тарифы на Майдан не пойдет, это как раз ясно)
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ну! и тут наё...!!!
т.е. ничего не отменилось ни система начислений ни обоснованность начислений..ни сумма...
а только бамажку сэкономили...
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Див вище ссилку ...Там навіть будуть платити ті хто не користується ! Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 4834..
4.5 млн господарств ..Навіть по мініуму ...то добра сума набігає .
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і я за те!
у кого лиш газ/пічка там 5-10 грн на місяць... то ще якось так-сяк терпимо (але коли на пів року наприклад на дачі і кубів 0 а ти всеж винен викладати ті нещасні грн...теж не весело)
а от ті хто обігріває газом той винен від 350 кожен місяць, навіть якщо літом готує на дворі на мазанці)))) - це нахабний грабіж !!!
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это продолжение мыролюбного реформизма?
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Дімася, ти ж за ЗЕ! голосував. Так що їж тепер.
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Ну, не ідіоти? А давайте купюру 5 грн зробимо по 2,5 на одному листі! Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, - глава НКРЭКУ Тарасюк - Цензор.НЕТ 15
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ну,тепрь пса не надо распиливать и продавать по половинке...хорошо же!
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действительно! )))
никто и не подумал об этом плюсе ))))))
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Экономия бумаги налицо. А можно присылать платежки через "дію"? Экономия будет еще больше. Особенно мне. У меня ведь нет смартфона.
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Я должен оплачивать транспортировку газа, поставленного в прошлом году, за который транспортировка входила в тариф... Кто такой бред придумал? Я должен оплачивать транспортировку потребленного в этом году, это логично.
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Ну на выборах будет мой вердикт, других прав у меня нет... Но что самое удивительное, никто даже в суд не подал на такое наглое обдиралово населения, даже ярые сторонники олигарха Порошенка и противники слуг народа.
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Вот, зебобикам,которые начали что-то подозревать,эту картинку надо и ставить ответом.А то переобуваются на ходу.А как дысали...лишь бы не Порох.
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так это подвид крысчан. Они будут рассказывать "теперь хоть камни с неба лишь бы не Порох" и продолжать жрать г+г
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Да,им Родина,где жопе теплее, колбаса по 2.20 и газ на шару.У нас тоже хватает таких.Смотрите, как пропихивают сейчас воду крысчанам. Будут рассказывать зебилам,что ОЧЕНЬ дорого и ОЧЕНЬ выгодно Украине.Знают,что в бумаги никто смотреть не будет и все через неделю забудут-главное пропихнуть.Донбасс мог и Порох через неделю вернуть,он Кацапам и войну там замутилии с одной целью-разменная карта на признания Крыма. У них своих Дэбилов пол страны.И ведь всё по тиху прокатывает от этих куэмаэсто зелёных.
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Клоуну только на рояле хером играть надо было, но зебилы решили иначе. Итог - в мае получим абонплату за свет, воду и тепло.
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Ви б чули ЯК вони пояснюють потребу платити за доставку тим, хто газом не користується і навіть до кого газ в будинок не заведений (лише на подвір'я)! На таких підставах повинні сплачувати доставку навіть ті, хто користується електрикою або дровами, але живе поряд з газогоном!
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Ну, в принципе сложить две цифры каждый сможет. Да и в любом телефоне есть калькулятор.
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там смысл не в сложении сумм (и не в количестве бамажек)))
там суммы за доставку у некоторых неподъемные...по 350 -500 в мес даже если не пользуешься газом, но зимой обогревался, накручивая кубы на счетчик... (и за кубы тоже... то отдельная плата)
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Как можно накручивать кубы не пользуясь газом?
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это я так фигурально...пардон..
летом - одно количество кубов, зимой (если отапливается дом - другое...в разы больше летнего...правильно? так вот для расчета за "доставку" сложили все кубы за год, разделили на 12 мес и умножили на коэффициент (от 0,70 до 3,20 в каждой обл. свой) и получается офигительная сумма (от 350 до 500 грн) и теперь весь этот год нужно платить каждый (!!!) месяц эту сумму (по одной платежке) плюс за кубы (естественно, по другой платежке)
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Ну, в принципе все разумно. С дровами хуже дела обстоят. Платишь за машину одноразово, вроде дорого, а раскинешь по месяцам, так и норм.
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Платите за свой выбор. А мы пока прикинем себе новые зарплаты и премии
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Две платежки в банке-две платы за комиссию.молодцы,зеленопузые
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у простого нарида лишних денег много .. а банкам деньги сейчас нужны ..
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Так, і раніше була транспортировка газу в платіжках,в ТАРИФІ .Але хай буде дві платіжки,але за використаний за конкретний місяц,не по середньому за рік. бо зимою розхід -300-400м3,а літом -30-35м3.
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оцініть красу "гри" ...дві комісії і ті самі цифри але вже на одному папірці ...вони нас за ідіотів тримають ...
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так...була...але не така суттєва як захотілося хапнути комусь
були якісь копійки в тарифі (0,80-0,88 на ціну за 1 куб)
а тепер там така хитра математика... що ці копійки виросли у сотні (і кожен місяць, навіть якщо ви десь поїхали на пів року...а за доставку - платіть, хоча кубів - 0)
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это большое достижение команды проффхвесионалов ..
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Премьер обещал объединение платежей, прислушались к его мнению и объединили платежки. Что с дебила взять, если платежи и платежки для него одинаково.
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Украинцы таки дурни, шо если их не устроили две платежки за газ на разных листах, то получив тоже самое на одном - обоссутся от счастья? Среди меня бытует мнение, шо на ближайших выборах падлючая ЗЕ-камарилья со своим вождём ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем Оманским в одном бюллетне отхватят столько пенделей шо обосрутся от восторга.
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та хоть сім платіжок робіть - від того якість газу не покращиться...в моєму домі автоматизована система контролю за теплом з 1.11.18 по 10.2.19 спалила - 360 кубів газу, а за такий самий період цієї ( теплої) зими - 530...не гоніть гусей вперед хвостами...
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яке відношення до нарахування за транспортування мають показники попереднього року за які вже оплачено ?
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Это просто пипец! Похоже в этом НКРЭ сидят просто сказочные долбо*бы! Как будто от того что это будет на одной бумажке цены изменятся.
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Они не долбо*бы, они знают что делают. А долбо*бы это мы все, вне зависимости от галочки в бюллетене
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...а тепер до гарних новин ...
Уряд затвердив безвіз із Маршалловими островами
Кабінет міністрів України затвердив міжурядову угоду про скасування віз із Республікою Маршаллові острови.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Згідно з угодою, громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
"Прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання угодою чинності", - зазначив прем'єр.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358484-urjad_zatverdiv_bezviz_iz_marshallovimi_ostrovami

не сумніваюся що українську землю будуть "купувати" жиДелі маршалових островів ...ніодна "цивілізована" держава не захоче відкрито приймати участь на початковому етапі цього шахрайства ...тому чекаємо на нових подвійних громадян зі всяких "папуасій"
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Красиво зебилов разводят)) хотя их еще на выборах развели, это просто продолжение
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Мне пришла платежка за транспортировку на 2.70грн. За перечисление взяли 3 грн.
Рехварматоры млять. Українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 566
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Мы и раньше платили за транспортировку газа, но в % от потребленного реально объема. Теперь нас хотят заставить платить за трубу которую мы за свои деньги купили, заплатили за проект, за установку, за приемку и ввод в эксплуатацию. То есть вместо скидки нам за возможность доставить нам газ (за аренду поставщиком моей трубы) жидобольшевики вводят арендную абонплату за мою же трубу без которой продать мне газ просто невозможно, но зато можно получать за трубу не прокачивая по ней вообще ни-че-го. И так круглый год. Это абсурд? да нет... Это жидобольшевики... Українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, - глава НКРЕКП Тарасюк - Цензор.НЕТ 9629
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Очередной ДЛБ
мы же думаем о Вас было 2 платежки но станет одна но два счета и банк за доставку газа в три грн возмет оплату 10 грн круто так кто на ком зарабатывает мудизм дня от ЗЕ притончика
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А за транспортировку электричества когда платить начнем? Или мы уже платим, судя по тарифу... Плюс квитанция за оплату 15 гривен)
За воду у нас в городе уже берут, потому, что 120 километров это вам не как либо шо, а еще уних, оказывается. стоимость электроэнергии подорожала, да зарплату работникмам они, о чудо, повышают... А нам - плати - уже больше 30-ти гривен... за куб.
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Зеленский, а не пора ли тебе уже пойти в отставку, за такую хитрость, ты же обещал, что идёшь в президенты, для того, чтоб народу лучше жилось. Верно, лучше стало народу жить, но только не простому, а таким, как ты сам и твоё окружение, а также всем олигархам, а народу ещё хуже стало жить. Вот ты даже на бумаге сэкономил для себя и всех твоих олигархов, позор Владимир, величайший позор!!!
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Дядя Валера, ты - дурак? На одной бумажке две платежки. То есть два получателя средств от потребителей. Бумагу сэкономил и все!
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