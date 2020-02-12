 Українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу, - глава НКРЕКП Тарасюк

Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Коли ми говоримо, щоб знову зробити одну платіжку, ми говоримо просто про зручність споживача. Ми зараз спілкуємося і з транспортуючими компаніями, і з постачальниками, і дійшли того, щоб для зручності споживачів вони отримували ці дві платіжки на одному аркуші паперу. Фактично це означатиме одну платіжку", - сказав він.

За словами Тарасюка, повернутися до старої форми квитанції за газ українці все одно не зможуть, оскільки постачальник і транспортер газу - це різні компанії, які надають окремі послуги.

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"Платіжка не може бути одна. Це дві різні компанії. У нас уже зараз працює газовий ринок. Так, він недосконалий, але він буде поліпшуватися з кожним місяцем. Ми повинні зрозуміти, що транспортування здійснює монополія. Ми ж не можемо прокладати кілька мереж, але їх потрібно обслуговувати. А постачальників вже зараз багато і з'являється багато нових", - пояснив очільник регулятора.





Українці з січня 2020 року почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями. У жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни у порядок формування тарифів облгазів на розподіл газу таким чином, щоб плата визначалася не за фактичними обсягами споживання, а по спожитим за минулий рік.







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