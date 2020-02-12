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 Економіка, Фоторепортаж
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 У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який обслуговував торговців брендового взуттям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Щит", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які на замовлення фізичних осіб підприємців, які здійснюють торгівлю брендового взуттям в торгових центрах, надавали послуги з переміщення на митну територію України товарів за заниженою митною вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили групу підконтрольних компаній-нерезидентів, а також низку підприємств-імпортерів.

При розмитненні імпортованого товару зловмисники пред'являли на митниці контракти на поставку взуття, ув'язнені не з відомими іноземними компаніями, а підроблені контракти, укладені між підконтрольними нерезидентами і імпортерами. Разом з тим в митні декларації вносилися недостовірні відомості про митну вартість товару, яку занижували більш ніж в 10 разів.

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У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн 02

Розмитнену продукцію передавали замовникам мінімізації - ФОП, які розраховувалися з фігурантами готівкою, а документально відображали продаж товарів на адресу підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Протягом 2019-2020 року обсяг продукції, переміщеної на митну територію України з заниженням митної вартості, становив понад 76 млн гривень.

На підставі рішень суду були проведені обшуки в офісних, складських та торгових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їхнього проживання і в їхніх автомобілях.

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У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн 03

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн 04

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис. 176 пар брендового взуття без документів про походження вартістю близько 4 млн гривень, неврахована готівка в національній та іноземній валюті в еквіваленті 10 млн 386 тис. гривень, печатки іноземних підприємств, а також флеш-накопичувачі, жорсткі диски, трудові книжки підконтрольних ФОП, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн 05

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175340
 
 
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как жеж ленка теперь без брендовых шлепанцев? В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали брендовую обувь на 76 млн грн - Цензор.НЕТ 3591
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Отлично. Теперь будет обувь по цене космолёта)))
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Средняя цена за пару-ок.200гривен.брЭЭЭндовая обувка
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"В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей..."

А організатори цієї схеми ліквідовані? Чи їм сказали щоб більше так не робили або не попадались?
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