 У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували брендове взуття на 76 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Щит", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які на замовлення фізичних осіб підприємців, які здійснюють торгівлю брендового взуттям в торгових центрах, надавали послуги з переміщення на митну територію України товарів за заниженою митною вартістю.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили групу підконтрольних компаній-нерезидентів, а також низку підприємств-імпортерів.

При розмитненні імпортованого товару зловмисники пред'являли на митниці контракти на поставку взуття, ув'язнені не з відомими іноземними компаніями, а підроблені контракти, укладені між підконтрольними нерезидентами і імпортерами. Разом з тим в митні декларації вносилися недостовірні відомості про митну вартість товару, яку занижували більш ніж в 10 разів.

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Розмитнену продукцію передавали замовникам мінімізації - ФОП, які розраховувалися з фігурантами готівкою, а документально відображали продаж товарів на адресу підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Протягом 2019-2020 року обсяг продукції, переміщеної на митну територію України з заниженням митної вартості, становив понад 76 млн гривень.

На підставі рішень суду були проведені обшуки в офісних, складських та торгових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їхнього проживання і в їхніх автомобілях.

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За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис. 176 пар брендового взуття без документів про походження вартістю близько 4 млн гривень, неврахована готівка в національній та іноземній валюті в еквіваленті 10 млн 386 тис. гривень, печатки іноземних підприємств, а також флеш-накопичувачі, жорсткі диски, трудові книжки підконтрольних ФОП, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Триває слідство.

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