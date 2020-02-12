 Гончарук - далекобійникам: відкату до старих "сірих" схем видачі дозволів на перевезення не буде

Про це заявив під час урядового брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми ввели електронну систему видачі дозволів... Якщо хтось розраховує, що вдасться повернути сірі, незрозумілі схеми розподілу, то відразу можу попередити, що ми не підемо на компроміси і поступки і не допустимо відкату до старих схем. У всіх рівний доступ, це позиція, на якій ми будемо стояти", - наголосив Гончарук.
Прем'єр пояснив, що раніше, коли дозволи видавалися Асоціації автоперевізників для розподілу, існував квотний принцип, і досить часто цей розподіл здійснювався за гроші. За його словами, зараз принцип отримання дозволів простий: перевізник може подати заявку в електронному вигляді і протягом 5 днів отримати дозвіл.
"Якщо ти маленький перевізник, але організував нормальну роботу, не потрібно йти на уклін до якоїсь асоціації. Просто отримай дозвіл за допомогою електронних пристроїв", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, сьогодні зранку далекобійники пікетують Кабмін з низкою вимог. Серед них скасування зважування фур, звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклій, нормалізація дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низку інших питань.
а назва статті: Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія.
маніпуляції для доведення до кипіння та Г+Г ні до чого?
Нє, то шо зебіл - понятно...
Сделайте их разом....
доходы бюджета растут, производство растет, инвестиций валом, зарплаты и все остальное на подъеме...
МВФ предлагает деньги, но нам они не нужны..
Скоро будет совсем хорошо....
Усем платить и молчать!)))
Теперь вам уже не будет как при БАРЫГЕ против которого вы голосовали))))
ВЫ СЛЕДУЮЩИЕ!))))
НУ ШО?
НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?)))))
Зебилы сэр....
Горемыка))))
Ха!
Если это правда - люто плюсую!
Малєнькій перевозчік міг взяти дозволи тільки при умові, що у нього машини Євро-5 і вище (а таких днем з вогнем нема, країна бідних, всі експлуатують хлам, який доїжджає другий десяток років після поляків), а також В ТІЙ КІЛЬКОСТІ, які вони могли взяти минулого року.
Отже, якщо минулого року він півроку з липня простояв і зробив лише скажімо 10 рейсів навесні, то на цілий 2020 рік (при умові машини Євро-5 і вище) йому відвалили 10 поїздок. Ну, січень можна було святкувати (є за що, заробили, правда?), перша поїздка - лютий.
А тут гоп - дозвіл є, але використати його можна тільки за умови, що треба брати експорт. А де той експорт? Економіка в дупі. Ні, в сраці. Вони би поїхали на пусто забирати імпорт - але не можна. Дозвіл взяв - використати не можеш.
Коротше, початок 90-х скоро нам покажеться раєм, коли народ трохи проїсть старі заощадження, зроблені за бджолярської, бандитської і барижної влади.
Дозвола забрали великі "системні" перевізники, тобто фірми, які накупили сотні фур за гроші олігархів і корупціонерів. Тепер вони ПОВНІСТЮ витіснять малий бізнес. Ситуація як в росії 1:1.
Если посеять - может вырастит, а может и нет. А вот если не посеять - не вырастит точно!
конкретные пацаны просто посылают всех нахер ой т.е. в суд!!
Всі дороги в Україні від СРСР прийшли в спадок!
Нормальні дороги,побудовані на передових технологіях, від великоваговиків не зруйнуються!!!
Отак Гончаруки і будуть ставить раком народ, сьогодні дальнобой, завтра підприємців, а післязавтра освітян!
Головне по черзі, а не всіх разом, щоб раділи, що сьогодні не мене!!!!
Igor MatvijkoОдно фотоПубликация Добавить в подборкуещё
свічка
Гончарук в масовці старого ток-шоу Пальчевського.)))
Я не любитель Гройсмана, но это факт.
Никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…
Иллюзий больше не надо. Ни малейших. Кульминация «кухаркиного государства» - вещь немилосердная. Хотя и потешная…
Такое мнение выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Славное видео юноши Гончарука, который ещё 10 лет назад праздно проводил свою жизнь в качестве случайного сельского типажа «где придётся, там и покушаем» - абсолютно идеально раскрывает суть современной Украины. Когда на первые роли вылезли даже не упорные карьерные мажорчики, которых теневые Папы боевито тянули через карьерные ступени, а банальные сельские митрофанушки с соответствующей жизненной философией: «где сегодня сможем потусоваться, чтобы пайку дали и деньжат подбросили?» Неприхотливо так - здесь 100 грн, там 100 грн.
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А в итоге - премьер/министр без роду и племени. Эталон безвкусицы даже в одежде и идеал безграмотности во все остальном…
Вот оно то самое классическое в реалиях: кто был ничем, тот станет всем). По/нашему, правда, это называется «крутые социальные лифты эпохи Владимира Александровича». Потому что сколько нынче бесполезных, но агрессивных и злобных митрофанушек забивают своими регулярными и частыми отходами правительственные канализации?)…
Гончарук в телевизионной позе олиго/куколки - это и есть содержание нашей нынешней большой политики. Даже скандалы, в которые раз за разом попадает тот же Гончарук, постыдные, инфантильные, брезгливые.
Вымышленные дипломы, вымышленная биография, вымышленные работы - пустота пустотой. Но с потрясающе искренним идиотизмом в глазах.
И? А ничего. Главное ведь сейчас вовремя оказаться в нужном месте. Выглядеть при этом достаточно глупо, но инициативно. И обязательно иметь весьма циничных теневых лоббистов, которые готовы откровенно поржать над страной…
Безусловно, Гончарук - это совсем не про профессионализм, понимание и реальную карьеру.
Безусловно, Гончарук не делал никакой карьеры ни в политических партиях, ни в общественных движениях, ни в целом в политике.
Безусловно, Гончарук - это мальчик, который «подай/«принеси.
И безусловно, нам нужно было попробовать такого мальчика в качестве премьера. Для того чтобы доказать - абсурд бывает бесконечным.
Просто необходимо помнить - никаких больше иллюзий. Насчёт экономики, ВВП и прочей ерунды. Именно эта поза куколки, в которой Гончарук совершенно глупо выглядит даже в зале жёлтого ток-шоу, идеально раскрывает оглушительный триумф «кухарок»…
Кадровая политика так и осталась в режиме «о, а это ведь неплохой парень. Смотри, какое у него рыльце смешное. Может, премьером?»
Подобная кадровая идеально подходит, если вы решили все превратить в аттракцион. Но если президент понимает все полноту собственной ответственности (не сегодня, на пике популярности, но завтра - на пике общественного презрения), он бы потребовал детальное досье на Гончарука - «что, когда и как было в его подчинении, какие результаты и реальные достижения он имеет». Без этого ведь никак.
Но президент этого не делает. И не только по Гончаруку. А вообще по всем…
Потому что… безразлично…
***
Блин, ну Зеленский и понабирал - сплошь одни шуты и скоморохи в правительстве, в ОП, во фракции «Слуга народа» в Раде…
Как только сейчас выяснилось, 5 июня 2012 года Алексей Гончарук (ему на тот момент было 27 лет) принимал участие в собрании инвесторов у здания Администрации президента на улице Банковой.
Об этом сегодня рассказывает издание «Страна».
Алексей Гончарук митингует, фото: 5.ua
Сюжет с этого мероприятия, который пришелся на момент правления страной Виктора Януковича, разместил «5 канал», что принадлежит народному депутату Петру Порошенко, на своем Youtube-канале.
Гончарук кричал в мегафон «Верните наше жилье!», а другие участники создавали шумовые эффекты пластиковыми бутылками, в которые насыпали монеты.
Митинг под АП в 2012 году, видео: 5.ua
Также Алексей, которого протитровали участником акции, дал комментарий журналисту, заявив о масштабной проблеме с жильем инвесторов. Скорее всего речь идет о частных инвесторах, которые вложились в новострои.
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«Проблема на сегодняшний день есть одной из масштабных в Украине. 120-300 тысяч семей, триста тысяч семей - вдумайтесь в эту цифру. Это большой электорат. Это большое количество людей. Это большой город областного значения почти. Поэтому игнорировать проблему такого масштаба президент не может, как орган государственной власти», - сказал он.
Митингующего Гончарука, конечно же обсуждают в социальных сетях.
«А наш премьер-министр был еще тот гончарук, в смысле - «активист». Ничем не брезговал», - пишет Сергей Соловей, бывший замглавы Полтавской облгосадминистрации.
Но и это еще не все. Алексей Гончарук в юношестве не только ходил под стены АП, но и сидел в студии телеканала «Интер» среди массовки, которую набирают за символическую оплату.
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20 июня 2012 года на канал телеведущего Андрея Пальчевского в Youtube залили 18 выпуск программы «Пр життя» под названием «Прыжок Спайдермена».
«Про життя», 2012 год, видео: youtube.com
В студии, где среди зрителей сидел будущий премьер-министр? обсуждали юношу, который в костюме Человека-паука прыгнул в Днепр с крыши вагона метро.
Алексей Гончарук и Андрей Польчевский, фото: youtube.com
Алексей Гончарук в яркой полосатой рубашке сидел в первом ряду и реагировал на происходящее в студии, однако, ничего не комментировал.
Сегодня журналист издания попыталась выяснить, что он делал среди массовки ток-шоу на телеканале.
«До побачення!» - ответил премьер и быстро ушел с пресс-конференции.
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Вверху - фотожаба от политолога Дмитрия Корнейчука
Да уж, президент - комик по профессии, премьер-министр - клоун по натуре. Сладкая парочка…