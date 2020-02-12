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 Політика України
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Все про:судова реформа (925) Антикорупційний суд (549)

 За чотири місяці 2019 року в Антикорупційний суд надійшло 205 кримінальних проваджень, винесено два вироки

За чотири місяці роботи в 2019 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України виніс два вироки.

Про це 12 лютого поінформував сайт суду, передає Цензор.НЕТ.

"З 5 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року надійшли 205 кримінальних проваджень. З них 50 кримінальних проваджень направлено за підсудністю та винесено два вироки. На розгляд слідчих суддів за вказаний період надійшло 3628 клопотань, скарг і заяв", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Мета Антикорупційного суду - повне викорінення корупції через 50-70 років, - суддя

За даними ВАКС, з 1 січня по 7 лютого 2020 року на його розгляд надійшло 20 кримінальних проваджень.

Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175335
 
 
 Топ коментарі
 
2 решения за 4 месяца...
пора к кобелеву на консультацию. сколько миллиардов премию выписывать этим стахановцам За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора - Цензор.НЕТ 388
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203 дела из 205 суд закрыл или подвесил
о чем еще можно говорить? это жопа просто
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я тебе шо Сытник или Холодницкий?
спроси лучше у порохоботов почему медведчук не сидит
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2 решения за 4 месяца...
пора к кобелеву на консультацию. сколько миллиардов премию выписывать этим стахановцам За четыре месяца 2019 года в Антикоррупционный суд поступили 205 уголовных производств, вынесены два приговора - Цензор.НЕТ 388
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А нахрєна вони потрібні з таким ККД? Дешевше для бюджета взагалі не судити корупціонерів.Абсурд і ідіотизм на державному рівні
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1. Ермака (который рассказывал, что в войне виноват не путин, а Порошенко) назначили главой ОП.
2. Высший Антикоррупционный Суд снял заочный арест с Клюева (здорово, что у нас, наконец, есть "антикоррупционный суд", да?)
3. Благодаря "рішучім діям" зеленого ОГПУ - ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого.
4. Вернувшиеся "беркутовцы", р@сстреливавшие Майдан, - гуляют на свободе "під особисте зобов'язання".
Антоненко, Кузьменко и Грищенко - по высосанным из пальца обвинениям сидят в СИЗО.
5. ПреЗедент верит путину - что тот "хочет закончить войну", но не верит данным украинской разведки.
6. После УВЕЛИЧЕНИЯ кол-ва @бстрелов от оккупанта и УВЕЛИЧЕНИЯ числа наших ж&ртв - войска на Донбассе собираются "разводить" ЕЩЕ В ТРЕХ точках.
UPD. От "слуг" в ТРЕТИЙ раз прозвучало предложение "дать воду в Крым"
"какой чудесный день"+
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Вторым будешь, почему Штепа не сидит, 5 лет прошло, кому премию?
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Пойманная на взятке в $150 тысяч чиновница ОП Кондзеля обжаловала отстранение от должности, - ВАКС
https://censor.net.ua/n3175177
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И приговоры скорее всего либо оправдали, либо штраф.
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целых два приговора в самой корупциооной стране европы
хотелось бы знать что сделали эти два мерзавца и какое наказание за это понесли
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Я б сказав: найкорупційніша в галактичній системі.
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203 дела из 205 суд закрыл или подвесил
о чем еще можно говорить? это жопа просто
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Там тієї коруції на двох максимум тисяч на 20, 30.Дешевше було і не починати.
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Первым будешь ты, отвечай прямо, почему Штепа не сидит, 5 лет прошло?
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я тебе шо Сытник или Холодницкий?
спроси лучше у порохоботов почему медведчук не сидит
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Вопросов нету, резюме, порядка не было, нету и видать не будет.
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Цілих два вироки за чотири місяці...Така продуктивність прямою дорогою веде до створення суду Лінча - простого,результативного і надзвичайно дешевого...
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Гора родила мышь. Как уже всё провонялось в "датском королевстве".
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