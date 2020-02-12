 За чотири місяці 2019 року в Антикорупційний суд надійшло 205 кримінальних проваджень, винесено два вироки

Про це 12 лютого поінформував сайт суду, передає Цензор.НЕТ.

"З 5 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року надійшли 205 кримінальних проваджень. З них 50 кримінальних проваджень направлено за підсудністю та винесено два вироки. На розгляд слідчих суддів за вказаний період надійшло 3628 клопотань, скарг і заяв", - сказано в повідомленні.

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За даними ВАКС, з 1 січня по 7 лютого 2020 року на його розгляд надійшло 20 кримінальних проваджень.

Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня 2019 року.