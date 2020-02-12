 За чотири місяці 2019 року в Антикорупційний суд надійшло 205 кримінальних проваджень, винесено два вироки

Про це 12 лютого поінформував сайт суду, передає Цензор.НЕТ.
"З 5 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року надійшли 205 кримінальних проваджень. З них 50 кримінальних проваджень направлено за підсудністю та винесено два вироки. На розгляд слідчих суддів за вказаний період надійшло 3628 клопотань, скарг і заяв", - сказано в повідомленні.
За даними ВАКС, з 1 січня по 7 лютого 2020 року на його розгляд надійшло 20 кримінальних проваджень.
Вищий антикорупційний суд почав роботу 5 вересня 2019 року.
пора к кобелеву на консультацию. сколько миллиардов премию выписывать этим стахановцам
2. Высший Антикоррупционный Суд снял заочный арест с Клюева (здорово, что у нас, наконец, есть "антикоррупционный суд", да?)
3. Благодаря "рішучім діям" зеленого ОГПУ - ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого.
4. Вернувшиеся "беркутовцы", р@сстреливавшие Майдан, - гуляют на свободе "під особисте зобов'язання".
Антоненко, Кузьменко и Грищенко - по высосанным из пальца обвинениям сидят в СИЗО.
5. ПреЗедент верит путину - что тот "хочет закончить войну", но не верит данным украинской разведки.
6. После УВЕЛИЧЕНИЯ кол-ва @бстрелов от оккупанта и УВЕЛИЧЕНИЯ числа наших ж&ртв - войска на Донбассе собираются "разводить" ЕЩЕ В ТРЕХ точках.
UPD. От "слуг" в ТРЕТИЙ раз прозвучало предложение "дать воду в Крым"
"какой чудесный день"+
https://censor.net.ua/n3175177
хотелось бы знать что сделали эти два мерзавца и какое наказание за это понесли
о чем еще можно говорить? это жопа просто
спроси лучше у порохоботов почему медведчук не сидит