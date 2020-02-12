 Зради немає, але осад залишився, - "слуга народу" Арахамія про арешт заводу "Океан" у Миколаєві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Hubs" розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"ОГП заарештував завод "Океан" на підставі одного з документів, який Медяник віддав. Там наскільки ми розібралися (я не стверджуватиму, що це 100% об'єктивне розслідування) але з того, що ми побачили, в листуванні, то збіглися інтереси юридичної компанії, яка, очевидно, хотіла там щось заробити для своїх клієнтів, і держави. Тому що юридична компанія переслідувала інтереси щодо захисту інтересів держави. Паралельно бенефіціарами могли виступати інші особи. Враховуючи, що на чолі цієї історії були інтереси держав, то які ще паралельні дії, які в листуванні були порушені, ми навіть вже не розбиралися", - розповів Арахамія.

Арахамія розповів, що ситуація з листуванням В'ячеслава Медяника розглядалася на засіданні фракції "Слуга народу".

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За його словами, Медяник показав листування.

"Ми навіть без попередження з ним зідзвонювалися по гучному зв'язку і поговорили з ним. І, взагалі-то його версія підтвердилася. Що так воно і було. Ми ухвалили рішення, що інцидент вичерпано, але на майбутнє його, ясна річ, попередили, насварили і так далі. І почали рухатися далі... Зради як такої сильної немає ніякої, але на майбутнє все одно осад залишився. Тому умовно ми зробили Медянику попередження і сказали, якщо таке буде повторюватися, то будемо вживати якісь більш радикальні заходи", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 16 жовтня 2019 року було оприлюднено фото телефона народного депутата В'ячеслава Медяника, який нібито обговорював з кимось, підписаним як "Саша Яровий", співпрацю з прокурорами.

Зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру".

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Раніше Офіс Генерального прокурора домігся арешту майна Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Таке рішення було ухвалено в рамках кримінальної справи про незаконне заволодіння майном заводу і доведення його до банкрутства.

Детальніше про ситуацію із заводом "Океан" читайте в статті Юрія Бутусова: "Держава повертає приватизований у 2018-му суднобудівний завод "Океан"- що це означає?"

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. Суднозавод має, зокрема, найбільший у Європі сухий док, технологічні лінії з будівництва великотоннажних суден, а також водну акваторію площею 42 га.