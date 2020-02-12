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 Суспільство
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Все про:співпраця (313) Естонія (299)

 Естонія надасть 400 тис. євро на проєкти, пов'язані з Україною

Міністерство закордонних справ Естонії приймає заявки на реалізацію проєктів співпраці з Україною, Грузією, Афганістаном, Молдовою і Білоруссю на загальну суму 1,22 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"На проєкти, пов'язані з Україною, передбачено 400 000 євро. У пріоритеті проєкти, орієнтовані на підтримку жінок і переміщених осіб на Сході. Крім того, МЗС готовий підтримати проєкти, пов'язані з розробкою і впровадженням інфотехнологічних рішень у сфері державного управління, ЗМІ, стратегічної комунікації, системі освіти і розвитку малого бізнесу", - сказано в повідомленні.

На проєкти в Грузії передбачено 350 тис. євро, на проєкти в Афганістані виділили 200 тис. євро, на проєкти в Молдові 150 тис. Для Республіки Білорусь передбачено 120 тис. євро.

Заявки приймаються до 3 березня. Детальна інформація для зацікавлених осіб розміщена на сайті МЗС Естонії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175332
 
 
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Дожились, уже даже Эстония нам милостыню даёт.
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Це мабуть на кілерів для зебіла і його шобли...
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Только живых денег сюда не давайте, бо мама скорость любит, другой 36000 мало и тут же бежит квартиру за лимон покупать....
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Эстония, Эстония... А, это где население 1,3 млн. человек, и где половина работоспособных на зароборках в благополучных странах?
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Estonija eta samaja veducaja strana na vstocnoj Errope,lyder .Rosije do Estoniji nado paxat 50 let stob dognat ejio po urovniu zyzni
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