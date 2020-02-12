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Все про:Київ (7287) затори (58) протест (1104) транспорт (416) далекобійники (10)

 Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Крім акції протесту біля будівлі Кабінету Міністрів, далекобійники заблокували основні траси при під'їзді до столиці.

Зокрема, водії вантажівок, повністю заблокували одну зі смуг на Бориспільській трасі, припаркувавши свої фури. Схожа ситуація спостерігається на в'їзді до Києва по Житомирській трасі в районі Чайок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З боку Одеси в районі Теремків, а також на Гостомельському шосе в районі КПП далекобійники заблокували рух.


Через протест далекобійників значно ускладнено вїзд до Києва, - ЗМІ 01

Напрямок з Вишгорода, Броварів, Столичного й Дніпровського шосе, судячи по картах Google, поки вільний.

Як довго триватиме акція протесту водіїв і перевізників і скільки часу в'їзди в місто будуть ускладнені, поки не відомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Далекобійники пікетують Кабмін: вимагають скасувати зважування фур і звільнити Криклія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через протест далекобійників значно ускладнено вїзд до Києва, - ЗМІ 02

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Києва, рух транспорту в напрямку Києва Одеською та Чернігівською трасами наразі ускладнено через припарковані у правих смугах фури.

Стосовно інших доріг, зокрема Варшавської та Житомирської, інформація уточнюється.

Правоохоронці заявляють, що в’їзди до Києва не заблоковано, однак подекуди рух в напрямку міста ускладнено через звуження дороги.

Також у прес-службі повідомили, що патрульні поліцейські проводять профілактичні бесіди з водіями, проте правових підстав вживати примусові заходи для розблокування правих смуг немає.

Окрім цього, наразі перекрито рух вулицею Грушевського у центрі Києва на ділянці від Європейської площі до вулиці Садової. Там також проводять акцію протесту далекобійники: вони безперестанку ходять пішохідним переходом. У зв’язку з цим поліція розвертає автомобілі, які рухаються з Європейської площі, у зворотньому напрямку, та аналогічно діє стосовно транспорту, що рухається в бік Європейської площі з вулиці Грушевського.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у протестувальників далекобійників 16 вимог. Так, вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе, вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та вирішення низки інших питань.

Через протест далекобійників значно ускладнено вїзд до Києва, - ЗМІ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175331
 
   
 Топ коментарі
 
У мене два знайомих-дальнобійника, обидва голосували за ЗЕ. Це просто - в якості інформації.
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Дальнобойщики как и таксисты поголовно голосовали за зебила!!!
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Что, опять те-же грабли?

Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 9533
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Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 841
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Дальнобойщики как и таксисты поголовно голосовали за зебила!!!
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А зачем вообще в город пускать фуры?
Это абсурд.
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а продукты например сами пойдут в супермаркеты?
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..через загородные базы...а если продали, пусть новые строят.. Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 977..
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Пусть пожинают то что посеяли, своим голосованием. Необходимо ещё и плату брать с них по международным трасса, как на России. Они же хотели в Россию вот пусть и получают
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А еще дальнобойщики не так давно выступали против *евробляхеров*. Теперь пускай паскуды ловят ответочку Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1694
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завтра піду на пішохідному переході перед фурами буду ходити туди-сюди!!!Я їх трогав що вони сьогодні МЕНІ рух заблокували??!!! нехай їдуть до зеленського і там требують!! НАВІЩО ЛЮДЕЙ НЕ ВИННИХ МУЧИТИ????
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Это вопрос. Только тут один - не воин
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У мене два знайомих-дальнобійника, обидва голосували за ЗЕ. Це просто - в якості інформації.
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Ой. вибачте, три знайомих дайльнобійника, третій теж за ЗЕ.
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Наш мудрий украинский нарИд любить спочатку ДУМАТЬ СРАКОЙ...а потом бренчать на бандури сумных писень про те як их т..и в сраку!))))
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Тобто треба було обирати песа і далі їздити не по дорогах а по напрямках бо бачте деякі ділки возять на своїх коритах замість 20т вантажу по 40-60 і всіх все влаштовувало.А я хочу їздить по дорозі а не по напрямку. Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 6694
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Тобто ЗЕ вже дороги зробив? Чи ще всі їздять по песовським?
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Всі ще їздять по напрямкам дякуючи і песу в тому числі.А зе тільки взявся робить як тут же бастуни невдоволені з"явились.
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Ці бастуни в основній масі голосували так як і ви - за ЗЕ. Чому ви їх так зневажливо називаєте? Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9733
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Удосужтесь все-таки прочитать все их требования.
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Шо "взявся робить"? Языком бренчать -не мешки ворочать. При смешном Омеляне СДАВАЛИ по 4000 км дорог ежегодно в Эсплуатацию. А при самокатчике только ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ НАИ 3500 км ежегодно!! А поскольку Самокатчика после принятия закона про разбазаривание земли, отправять чинить детские коляски, то и эта цифра попахивает надувательством.
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Взялись за контроль.А при омельяну розтранжирували гроші, а бездоріжжя лишалось і кожного року асфальт покидав дорогу разом зі снігом.Тільки жорсткий контроль і невідворотність покарання.
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Поверьте человеку, наматывающему постоянно прилично, правда легковой. Нету никакого контроля. Тупо нету.
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Брехня, круг мого міста зроблені дороги вже кілька років одинаковісінькі. Велосипедом по гриби їздила - жодної ямки.
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стривайте, а от чому за кордоном майже в усіх магазинах є термінали, а в нас НІ? От минулої осені почали говорити про касові апарати і теж проблема, хоча там (за кордоном) також усюди касові апарати. То в чому проблема?
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Срочно стерилизовать! Они у вас размножаются!
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Несите колеса на Майдан!!!))))
Бо будет вам ПЛАТОН как на Раше...
Продадите свои тазики и будете вспоминать БАРЫГУ со слезами на глазах...
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але стривайте, чому наші вантажівки беруть замість 20-25 тонн аж 40 тонн? Які автодороги це втримають?? Давайте вже будьте послідовні, за кордон всі їдуть завантаженні відповідно до правил, а не так як хочуть.
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Это во-первых не к ним. Дальнобойщики, едущие за кордон, идеально соблюдают весовые ограничения. Там перегруз не прокатит. Во вторых - 41 тонна - норма для тех фур, что на картинке. (общий вес с топливом)
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Разговор не о этих фурах ,а о перегрузе вообще как явлении и к чему он ведёт,кроме доп заработка и испорченной дороге.
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Вийшли на протест з вимогою, щоб їм офіціально дозволили руйнувати дороги. Из-за протеста дальнобойщиков значительно затруднен въезд в Киев, - СМИ - Цензор.НЕТ 9797
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Судя по фотке - это международники, это вопросы не к ним. А с перегрузом можно решить очень просто - штрафовать не водителя, а хозяина груза. Причем с отстоем в несколько суток и оплатой простоя на штрафплощадке.
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И хозяина,и перевозчика,и водителя,тогда кто-то в этой цепочке начнёт чесать репу.
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Водитель - подневольный. Его трогать бесполезно.
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А если подневольный решит левака 5 т взять,да и не все у нас подневольные?
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Если хозяина накажут за "левак" водителя - он его зароет. Если водитель сам хозяин - тут нет противоречий в наказании хозяина.
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Как хозяин груза "зароет",разве что в суд подаст на перевозчика,тот на водителя,а так впендюрить всем троим.
1.Отправитель будет думать с каким перевозчиком иметь дело в следующий раз и в договоре укажет доп пункт.
2.Перевозчик будет думать кого он берёт на работу и в договор внесёт пункт об ответственности водителя.
3.Водитель будет знать,что полюбе он за перегруз ответит и ещё останется без работы.
Согласие-есть непротивление двух (или более)сторон.
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Можно и так. Но первые двое решат проблему быстрее.
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Справа в тому що хазяї сидять у раді і не хочуть приймати закон проти себе.
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Скажем так. Имею небольшой опыт. Среди моих клиентов много дальнобойщиков. Плюс их требования говорят о многом --".... нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряд других вопросов...." Источник: https://censor.net.ua/p3175234
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щодо дозволів на міжнародні перевезення та черг на кордоні, то згоден. Але з тим що більшість наших фур ганяє явно з перезавантаженням то ваги тут якраз треба.
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Да, но это не те, что сейчас бастуют. Те помалкивают в трубочку.
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Якщо вимагають скасувати зважування,це означає що їдуть з порушеннями навантаження,а від цього руйнуються дороги.
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Прочитайте все их требования. Все станет понятно. Это международники.
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Ті хто здійснює зарубіжні перевезення скасувати зважування вимагати не будуть бо за кордоном вимоги до ваги на багато жорсткіші.А ці вимагають значить це в основному зерновози місцеві перевезення.
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Когда вас остановят раз так 10 по минут 30-40. Вы сразу возрадуетесь.
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46 років водійського стажу,з них 32 по закордонах.Тож не треба розказувати бо не треба порушувати. Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7474
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Ну с таким опытом наверное трудно перепутать "шторку" или "холодильник" на фото и зерновоз.
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Ну они там против какого-то повторного взвешивания выступают. Я не в курсе что это, но и не могу поверить, что выступают за право разрушать дороги.
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Вони виступають проти зважування на дорогах і це повний абсурд. В жодній цивілізованій країні нема такої безконтрольності як в Україні.
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Повторюсь. Что такое повторное взвешивание?
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повторное взвешивание, ты выехал с якобы весовой тебе поставили груз 19т, и мол не трогайте повторно. Так теперь такое не канает повторно проверят и даже если 1 патруль пойдет на сделку, то вскроется на след патруле.
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гды ты видел там зерновозы?? если плаваешь в теме .не позорся...
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А так правда. Обгоняешь на трассе некоторые меиалло/соя/свекловозы, а под ними аж земля гудит. И колеса у них, такое ощущение, сейчас поотлетают. У моих партнеров на предприятии стоят точные электронные веса с максимальной нагрузкой в 80 тонн. Многие с округи ездят к ним взвешиваться за доп.оплату. Так под некоторыми фурами веса зашкаливают. !!! 80 тонн зашкаливают !!! А вы о дорогах ....
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Від них на асфальті колії як на на полі,бо нема ніякого контролю,а тільки з"явився зразу і показало кого це стосується.Тобто з за цих бастунів вся країна повинна їздити по бездоріжжю і кожен рік витрачати шалені кошти платників на ремонти доріг.
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Это не к ним. Это международники. Их просто кошмарят на трассах постоянным перевешиванием. Не хочешь ждать в очереди - плати.
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похоже на правду - а зачем тогда надо это взвешивание вообще, если проще купить бумажку?
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Тому що зважування повинно бути в автоматичному режимі а це вже не вигідно корупціонерам бо не буде кешу.От така наша загадкова країна.Все робиться для того щоб оминути бюджет.
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Как спрашивал гаишник раньше - а что, тут еще и зарплату платят?
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А що хтось вірить що у нас була реформа і вже не беруть?
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Не в реформах дело, а в людях. Такова суть людей везде. Должна быть автоматическая система без человека - не будет даже намека на взятку.
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Так це треба пояснити владі,бо вони хабарників лікують підвищенням зарплатні і підвищенням по службі. Вважають якщо бере хабарі, то йому не вистачає для існування, замість того щоб виганяти і притягувати..
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Главный хабарник - государство. Пока будет система под человека и пока будут такие "реформаторы", как например Нефедов, будет только хуже. У него 5 реформ на таможне за полгода. И только хуже. Точно то-же с весовыми на дорогах.
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Жить по правилам ох как не хоцца,но жаловаться на плохие дороги у нас все горой.Вот только я сомневаюсь,что это легковушки их портят.
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Просто эта процедура должна проводиться в автоматическом режиме (без человеческого фактора) с минимальной задержкой транспорта.
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Гоніть їх нах... та забороніть безкоштовний в'їзд до Києва
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Поддерживаю.
Зачем вообще в город пускать транзит?
Где такое еще есть?
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Т.е. прыхыльныкив пэтьюни устраивает перегруз и разрушение дорог, но про плохие дороги они вопят ещё сильнее.
Шотварицца!!
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Бастуют прыхыльныки ЗЕ, при чём тут Петюня? У тебе десонансний когнітив? Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8330
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Тупость сои уже пугает, раньше только смешила.
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Тот, кто трандит про плохие дороги, их же и разрушает. Интересно, сколько водилам заплатили, чтобы они устроили этот балаган? Кто устроил и так понятно.
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******! И на трассе себя ведут как жлобы, куй им в .опу а не 16 требований. Хотят и дальше перегрузом дороги гробить, барыги сраные.
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если б Корд начал расстреливать и ложить штабелями безоружных дальнобойщиков .я б не плакал ...
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А милиции (полиции, ГАИ) в стране вообще не существует? Некому вручить каждому уроду квитанцию на солидную сумму?
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растащить нафиг можно за пол -дня парой тягачей , десяток в кувет , остальные разьедутся сами
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..жэка-чемпион, ну который министр-многостаночник, окончательно с ума выжил.. Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1522..в такой способ во власть заскочить не удастся, как бы ему не хотелось.. ...
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Надо етим дальнобоям борды бить и шины резать. За*бали они перекрывать дороги простым людям из за своих амбиций. Пускай едут КончуЗаспу перекрывают. Особенно если впомнить как сами дальнобои визжали и били машины когда *евробляхеры* перекрывали дорогу
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