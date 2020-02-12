 Через протест далекобійників значно ускладнено в'їзд до Києва, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Зокрема, водії вантажівок, повністю заблокували одну зі смуг на Бориспільській трасі, припаркувавши свої фури. Схожа ситуація спостерігається на в'їзді до Києва по Житомирській трасі в районі Чайок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З боку Одеси в районі Теремків, а також на Гостомельському шосе в районі КПП далекобійники заблокували рух.





Напрямок з Вишгорода, Броварів, Столичного й Дніпровського шосе, судячи по картах Google, поки вільний.

Як довго триватиме акція протесту водіїв і перевізників і скільки часу в'їзди в місто будуть ускладнені, поки не відомо.

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У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Києва, рух транспорту в напрямку Києва Одеською та Чернігівською трасами наразі ускладнено через припарковані у правих смугах фури.

Стосовно інших доріг, зокрема Варшавської та Житомирської, інформація уточнюється.

Правоохоронці заявляють, що в’їзди до Києва не заблоковано, однак подекуди рух в напрямку міста ускладнено через звуження дороги.



Також у прес-службі повідомили, що патрульні поліцейські проводять профілактичні бесіди з водіями, проте правових підстав вживати примусові заходи для розблокування правих смуг немає.

Окрім цього, наразі перекрито рух вулицею Грушевського у центрі Києва на ділянці від Європейської площі до вулиці Садової. Там також проводять акцію протесту далекобійники: вони безперестанку ходять пішохідним переходом. У зв’язку з цим поліція розвертає автомобілі, які рухаються з Європейської площі, у зворотньому напрямку, та аналогічно діє стосовно транспорту, що рухається в бік Європейської площі з вулиці Грушевського.





Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у протестувальників далекобійників 16 вимог. Так, вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе, вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та вирішення низки інших питань.