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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26423) санкції (2506) Євросоюз (2807) Варгеї (8)

 Якщо немає прогресу в Мінському процесі, не може бути змін у санкційній політиці проти РФ, - єврокомісар Варгеї

Поки не буде прогресу у виконанні мінських угод Росією, Європейський Союз не змінюватиме позицію в питанні санкцій, підкреслює європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися - що якщо немає прогресу в Мінському процесі, не може бути змін у нашій санкційній політиці. Це важлива характеристика, країни-члени підтримують цю лінію. І звичайно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо ... але поки не буде прогресу, не буде ніяких змін з нашого боку", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія не приймає жодних компромісів у питанні суверенітету і територіальної цілісності України, - Варгеї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175330
 
   
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да но Зеленский с Ермаком Козаком и Путиным считают по иному....
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Мовчав би вже про ті сміхотворні Євросанкції. Санції США да, вони більш серйозні.
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Щас Зебилы дадут воду в Крым, проведут выборы в ОРДЛО и Европа признает выполнение Минска со стороны россии и снимет санкции
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Нічого нового немає на цьому світі.
Табличка, на якій написана цитата Гітлера «Дайте мені 5 років, і ви не впізнаєте Німеччину», Берлін, 1945 рік. (Пишет Игорь Бигдан)
Андрей Ермак:
Мы должны сделать из Донбасса, с места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб. Завести новые технологии, новые бизнесы.
Роман Шрайк:
Не могли бы вы для начала сделать цветущий край на неоккупированных территориях Украины? Заранее спасибо.
Yevgen Shevchenko:
Мы им всей страной уже построили аэропорт, лет 8 назад...
Татьяна Ткаченко:
Слышала уже такие прожекты... с российской стороны, насчёт Крыма. Тоже самое говорили, что будет рай на земле, не то что было в украинском Крыму... А Ермачёк то засланный, даже не шифруется...
Пионтковский:
Совершенно очевидно, что Ермак - это сознательно действующий агент путинского режима. И эти четыре человека - высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, агент Кремля, и невинный дурачок Зеленский. Или актер, играющий роль дурачка.
Йозеф Кнехт:
Послухав половину брифінгу. Схоже на те, що Єрмак не зрозумів, куди його призначили. Він має діяти виключно відповідно до повноважень. А повноваження досить скромні, подавати укази на підпис, керувати заступниками, фільтрувати відвідувачів. Все що говорить Єрмак, це узурпація влади.
Яна Стрельникова:
Напомните ему кто-то, что он лишь глава офиса.
Солгал народу
Абсолютно не сомневался, что малорос #Ермак пойдет на повышение, потому как слишком много его "джинсы" появилось в #СМИ #СММ в последнее время. Теперь российский вектор движения зеленской Украины не вызывает никакого сомнения.
Громадянин Малорос:
Зеленский окончательно превратится в свадебного генерала, а все решать будет полная русовата Ермак. Приехали.
tZE inform:
Г-н Ермак, согласно должностных обязанностей вы обязаны организовывать работу президента, а не вмешиваться в работу президента, Верховной Рады и министерства иностранных дел.
Hellis:
Ермак озвучил все то, что он уже давно делает вместо тупого президента. И это тело в кресле президента дало ему эти полномочия. 2. Появление пресс-секретаря у вспомогательной должности главы ОП говорит о том, что именно решения Ермака будут приоритетными.
Вассерман Железный:
Новый пресс-секретарь Ермака благоразумно свалила под замок. "Ну их, этих порохоботов, нахер!", подумала она... Фоточки в инсте уже почикала. Молодец. Девочка не дура. Молоденькое мяско и не дура - это завсегда карашо. Ермак одобряэ!
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На жаль, але єврокомісари не вирішують питання санкцій.
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В ПАСЕ вернули - надо снимать эти дискриминационные санкции!!!
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Але ж це маячня.Якщо санкції не впливають на світового терориста, то потрібно посилювати їх.
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