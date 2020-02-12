 Якщо немає прогресу в Мінському процесі, не може бути змін у санкційній політиці проти РФ, - єврокомісар Варгеї

"Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися - що якщо немає прогресу в Мінському процесі, не може бути змін у нашій санкційній політиці. Це важлива характеристика, країни-члени підтримують цю лінію. І звичайно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо ... але поки не буде прогресу, не буде ніяких змін з нашого боку", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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