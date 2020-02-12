 Податкова міліція Києва ліквідувала конвертаційний центр з обігом 330 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27 і ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена група осіб, які створили, зареєстрували і/або придбали корпоративні права низку підприємств.
Використовуючи реквізити підконтрольних компаній, фігуранти надавали реально діючим підприємствам послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Зокрема, "клієнти" перераховували на рахунки фіктивних підприємств кошти нібито за придбані товари, які знімалися учасниками конвертаційного центру з банківських рахунків цих компаній і поверталися замовникам послуг конвертації за винятком 12% "винагороди".
Таким чином протягом 2019-2020 рр. через підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, було проконвертовано близько 330 млн грн.
На підставі постанов суду було проведено кілька обшуків у Дніпрі і області в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено партію неврахованої готівки в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 472 тис. грн, печатки підконтрольних підприємств, їх первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, банківські картки, комп'ютерна техніка та інші докази незаконної діяльності.
Триває слідство.
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Служба по экономическим преступлениям СБУ о ликвидации которой баканов тогда же доложил Зеленскому продолжает жить и работать. Кто еще с Вовы не смеялся ?
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tZE inform
@tZEinform
·3 ч"Кабинет министров намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования Бюро финансовых расследований (БФР) на подразделения налоговой милиции." Аваков получил почти поллярда на подразделение о ликвидации которого он так торжественно доложил Зеленскому три месяца назад. :