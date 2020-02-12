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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (287) Євросоюз (2807) Варгеї (8)

 Верховенство права і стабільність правової системи України є ключовими для збільшення інвестицій компаній ЄС, - єврокомісар Варгеї

Верховенство права і стабільність української правової системи є ключовими умовами збільшення інвестицій європейських компаній в Україні, вважає європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Я сказав би, що верховенство права і стабільність правової системи є ключовими. Це базовий критерій, на який дивляться наші компанії. Друге - це торговельні можливості з країни і всередині неї, і всі умови для торгівлі, пов'язані з цим", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Варгеї зазначив, що під час візиту до Києва 11-12 лютого він домовився з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком якнайшвидше спростити торгівлю між ЄС і Україною.

"Ми домовилися з прем'єр-міністром учора, що ми докладемо всіх можливих зусиль, щоб уже спростити торгівлю - що стосується митної співпраці, дорожнього та залізничного сполучення, інших адміністративних тем, таких як, наприклад, прийняття промислових стандартів. Ми прискоримо роботу, щоб зробити можливості торгівлі реальними і відчутними дуже швидко", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провели чудову дискусію із Зеленським. Обговорили реформи і проблеми нацменшин в Україні, - єврокомісар Варгеї

Єврокомісар також наголосив, що Україні дуже важливо здійснити всі реформи, необхідні для бізнес-середовища, продовжувати судову реформу, боротьбу з корупцією, провести реформу банківського законодавства. Він зауважив, що згідно з наявною рамковою програмою Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA - ІФ), в України вже є величезна можливість створити і консолідувати реформи, створити сильну і стійку ринкову економіку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175326
 
 
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будет..., но сначала нужно вести угорский изык во всех школах...
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"сприйняття" - прекрасная манипуляция над реальностью
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Верховенство права и стабильность правовой системы Украины ???



А как же липовые дела против Маруси Звиробий, Фединой, Дугарь и других патриотов и волонтеров, которые им шьют зебилы по указке портнова? верховенство? тьху
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он примерно так и сказал: "Если такое дерьмо будет продолжаться, то моника должна забыть слово «инвестиции»"
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А разве своя няня не залог инвестиций? Даже парикмахерскую закрыли.
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Варгеи, в этом направлении все ок, пэтя его потужно рэформував
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Ответ вверху в виде графика. Думаю достаточно доходчиво или расшифровать для непонятливых?
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Бідненькі. У вас інтернета немає, "новин" не знаєте. 6 декабря 2019 "Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы - "Венецианская комиссия"
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це ще мало... На це падіння пів-року працювали... почекай наступні пів-року...
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Ну давай такой график и за предыдущие пять лет, чтоб понятно было.
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А он выше, глазки от "божьей росы" промой и увидишь.
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Щас петики возопят что нельзя допустить верховенства права - это реванш, произвол, зрада. Ведь тогда их работодатель должен будет сесть с конфискацией.
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Верховенство права/- С этим сложно. Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом.26.09.19/ Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка.
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Никаких инвестиций в Украину не будет,если и что-то придет то только аферисты.Какой серьезний партнер будет вкладываться в страну когда украинский большой бизнес выводит и держит свои деньги не в Украинских банках а за бугром значит не верит Украине.
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Да дело даже не в большом украинском бизнесе, а в тотальном беспределе
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Вот по этому и не верит наш бизнес стране,так почему иностранные инвесторы должны верить?
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Головне, що ви обрали зевладу. Тепер чекайте змін.
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Та успокойтесь, многоликий вы наш.
Беспредел в стране с самого начала. Остановить не могут
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Как на Волге, да на Камышинке,
Казаки живут, люди вольные,
У казаков был атаманушка,
Ермаком звали Тимофеичем.
Не злата труба вострубила им,
Не она громко взговорила речь -
Взговорил Ермак Тимофеевич:
"Казаки, братцы, вы послушайте,
Да мне думушку попридумайте!
Как проходит уж лето теплое,
Наступает зима холодная,
Куда ж, братцы, мы зимовать пойдем?
Нам на Волге жить - все ворами слыть,
На Яик идти - переход велик,
На Казань идти - Грозен царь стоит,
Грозен царь Иван сын Васильевич.
Он на нас послал рать великую,
Рать великую - в сорок тысячей.
Так пойдем же мы - да возьмем Сибирь,
Покоримся мы царю белому,
Царю белому православному.
Мы снесем к нему свои головы,
Свои головы все повинные!"
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На вершине верховенства права сидит НЯНЯ. Верховенство права и стабильность правовой системы Украины являются ключевыми для увеличения инвестиций компаний ЕС, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 952
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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс встречают тела двух американских солдат, убитых в Афганистане. После церемонии на авиабазе в Довере Трамп и Пенс встретились с семьями погибших бойцов.
Тем временем в Украине. Девушку, воевавшую на фронте, судят за якобы угрозы президенту Зеленскому. Волонтерам белыми нитками "шьют" дело об убийстве журналиста.
Напомните, когда президент Украины встречался с родными украинских солдат, убитых за время его "перемирия"?
"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ...
Президент Владимир Зеленский уверен в том, что лидер страны-оккупанта Владимир Путин, наемники которого ежедневно убивают и калечат украинских воинов, понимает необходимость завершения войны на Донбассе. Об этом глава Банковой заявил в интервью "Интерфакс-Украина..."
Ибигдан:
Боженька, спаси Украину!
При Порошенко мы надеялись на свои силы и на силы выстроенной им антипутинской коалиции. При зелёных идиотах приходится надеяться только на чудо. Так и верующим можно стать.
На восточной границе Украины укрепляются бригады ВС РФ. Танки, грады и боеприпасы завозятся в ОРДЛО эшелонами. С начала "перемирия и разведения" количество обстрелов не уменьшилось. Количество погибших и раненых по сравнению с прошлым годом - выросло в разы. Но, б...ть, этот потерпевший заглядывает в глаза и в рот Путину.
- Это мурло еще умудрилось ляпнуть что "время лечит раны". Сказал бы такое в лицо людям, которые потеряли ноги, руки, дом или близких на войне и его бы там на месте до смерти запинали.
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Цікаво буржуї свистять, зовсім не по совковому... Їм дають євроняню для лобіювання їхніх інтересів - а вони "давай правосуддя!". Так справжнє правосуддя засудить євронянь! Ніхера не розуміють зебіли...
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