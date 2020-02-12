 Верховенство права і стабільність правової системи України є ключовими для збільшення інвестицій компаній ЄС, - єврокомісар Варгеї

"Я сказав би, що верховенство права і стабільність правової системи є ключовими. Це базовий критерій, на який дивляться наші компанії. Друге - це торговельні можливості з країни і всередині неї, і всі умови для торгівлі, пов'язані з цим", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.
Варгеї зазначив, що під час візиту до Києва 11-12 лютого він домовився з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком якнайшвидше спростити торгівлю між ЄС і Україною.
"Ми домовилися з прем'єр-міністром учора, що ми докладемо всіх можливих зусиль, щоб уже спростити торгівлю - що стосується митної співпраці, дорожнього та залізничного сполучення, інших адміністративних тем, таких як, наприклад, прийняття промислових стандартів. Ми прискоримо роботу, щоб зробити можливості торгівлі реальними і відчутними дуже швидко", - пояснив він.
Єврокомісар також наголосив, що Україні дуже важливо здійснити всі реформи, необхідні для бізнес-середовища, продовжувати судову реформу, боротьбу з корупцією, провести реформу банківського законодавства. Він зауважив, що згідно з наявною рамковою програмою Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA - ІФ), в України вже є величезна можливість створити і консолідувати реформи, створити сильну і стійку ринкову економіку.
А как же липовые дела против Маруси Звиробий, Фединой, Дугарь и других патриотов и волонтеров, которые им шьют зебилы по указке портнова? верховенство? тьху
Беспредел в стране с самого начала. Остановить не могут
Как на Волге, да на Камышинке,
Казаки живут, люди вольные,
У казаков был атаманушка,
Ермаком звали Тимофеичем.
Не злата труба вострубила им,
Не она громко взговорила речь -
Взговорил Ермак Тимофеевич:
"Казаки, братцы, вы послушайте,
Да мне думушку попридумайте!
Как проходит уж лето теплое,
Наступает зима холодная,
Куда ж, братцы, мы зимовать пойдем?
Нам на Волге жить - все ворами слыть,
На Яик идти - переход велик,
На Казань идти - Грозен царь стоит,
Грозен царь Иван сын Васильевич.
Он на нас послал рать великую,
Рать великую - в сорок тысячей.
Так пойдем же мы - да возьмем Сибирь,
Покоримся мы царю белому,
Царю белому православному.
Мы снесем к нему свои головы,
Свои головы все повинные!"
Тем временем в Украине. Девушку, воевавшую на фронте, судят за якобы угрозы президенту Зеленскому. Волонтерам белыми нитками "шьют" дело об убийстве журналиста.
Напомните, когда президент Украины встречался с родными украинских солдат, убитых за время его "перемирия"?
"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ...
Президент Владимир Зеленский уверен в том, что лидер страны-оккупанта Владимир Путин, наемники которого ежедневно убивают и калечат украинских воинов, понимает необходимость завершения войны на Донбассе. Об этом глава Банковой заявил в интервью "Интерфакс-Украина..."
Ибигдан:
Боженька, спаси Украину!
При Порошенко мы надеялись на свои силы и на силы выстроенной им антипутинской коалиции. При зелёных идиотах приходится надеяться только на чудо. Так и верующим можно стать.
На восточной границе Украины укрепляются бригады ВС РФ. Танки, грады и боеприпасы завозятся в ОРДЛО эшелонами. С начала "перемирия и разведения" количество обстрелов не уменьшилось. Количество погибших и раненых по сравнению с прошлым годом - выросло в разы. Но, б...ть, этот потерпевший заглядывает в глаза и в рот Путину.
- Это мурло еще умудрилось ляпнуть что "время лечит раны". Сказал бы такое в лицо людям, которые потеряли ноги, руки, дом или близких на войне и его бы там на месте до смерти запинали.