EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  499  7
Все про:Кабмін (3665) школа (796) Гончарук_Олексій (666)

 Кабмін виділив 3,5 млрд грн на ремонт і будівництво шкіл, - Гончарук

Йдеться про ремонт або завершення будівництва опорних та великих шкіл, закупівлю обладнання та оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях у рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram.

На фінансування проєктів можуть претендувати будь-які опорні школи та інші школи, у яких навчається не менше 350 учнів.


"Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування з місцевих бюджетів:

— фінансування шкіл у Києві, містах обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у таких містах — 70% бюджетних коштів та 30% із місцевого бюджету.

— фінансування в ОТГ та районах — 90% бюджетних коштів і 10% місцевих.

— фінансування в селах/селищах зі статусом гірських та населені пункти на лінії зіткнення — відповідно, 95% і 5%", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі роботи та заходи мають бути завершені до 31 грудня 2020 року.

Читайте також: Необхідно впровадити підтримку маленьких шкіл, звідки неможливо підвозити дітей, - Новосад

Кабмін виділив 3,5 млрд грн на ремонт і будівництво шкіл, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175324
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По 200 тыс на школу, а если что то, где то еще и строить с нуля, каждой школе останется только на покраску цоколя в один слой.
 показати весь коментар
 
 
Лёха, иди на "Интер" сниматься в массовках!
Строительство - это не твоё....
 показати весь коментар
 
 
Кабмин выделил 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ, - Гончарук
кажись кодлу свою созывает - капнуло бо....
 показати весь коментар
 
а остальним школам сільським що робити чи сільські діти і грамоті не потрібно вчити
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору