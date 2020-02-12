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 Політика України
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Все про:НАБУ (2301) Нафтогаз (726) премія (162) Ситник (556)

 Ситник: Справу про надвеликі премії в "Нафтогазі" не закрито, триває збір матеріалів

Досудове розслідування НАБУ у справі преміювання керівництва "НАК "Нафтогаз" за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським Газпромом ще не закрито.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту на засіданні Комітету ВР із питань антикорупційної політики у відповідь на запитання нардепа Антоніни Славицької щодо актуального стану справ у проведенні досудового розслідування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Справді, є така справа ... На сьогодні триває розслідування і збір всіх матеріалів. Після отримання матеріалів міжнародних доручень буде прийнято остаточне рішення. Тобто, справу не закрито", - заявив Ситник.

Як повідомлялося, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Читайте також: Вітренко заявив про невиплату премій за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі: Якщо компанія уклала договір з працівником, вона має його виконувати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175322
 
 
 Топ коментарі
 
Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов
Материалы:
Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов - Цензор.НЕТ 4781
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Если бы им выплатили после получения денег то да, а так ...
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Им и выплатили премию на те деньги, что зачли в счет погпшения долга. Если тебе по суду дали допустим 1000 долларов и этими деньгами закрыли твой кредит - это ты получил деньги или нет?
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Я ослышался? Деньги по решению суда уже были получены на момент выплаты? В кассе Нафтогаза наверное сами деньги печатают, наличные и безналичные.
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Да, в кассе нафтогаза остались те деньги, которые они должн ыбыли заплатить газпрому за газ. Но я понимаю, тебе совсем мложно, попробую на твоем уровне - если тебе пришли квитанции на оплату отопления, а потом по суду сказали - что уже заплачено за отопление деньгами, которые ты виграл - ты получил деньги или нет? если суд постановил. что твой кредит, который ты взял в банке - он взаимозачетом заплачен и тебе не надо его платить - ты полуил деньги или нет?
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Ты глупец, да? Как можно получить деньги по решению суда, которое не вступило в законную силу? Недоучка, блин, оно мне еще что-то объясняет.
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Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов
Материалы:
Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов - Цензор.НЕТ 4781
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Не, ну какое говно. Лучше вообще не рыпаться и не выигрывать ничего у рашки по его мнению.
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выигрывать надо , но процессу были привлечены и Минюст страны и западные юристы , а это ни как не вяжется с гением победы Коболева , кроме того МАЙНО которым он управляет не его , а делегированное народом Кабмину,и я не вижу премий народу!!!!
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Ты знаешь - упоминание западных юристов уже автоматически причесляет упоминувшего к дебилам. И что, что привлечены? Почему до этого нельзя было нанять бристов и выиграть? Любой западный юрист бы выиграл или надо тоже знать кого нанять?
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Кроме того Нафтогазу было задание увеличить добычу газа ,которое он успешно провалил , а что если Коболеву за это штраф выписать ( раз в пять больше премии ) ? Премии получать хочешь ,получай штраф , -----справедливо ?
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Он лично провалил? И что значит было задание? Если задание поставить - учителм по 4000 долларов - то что, виноват будет не шмаркля, и не его команда, которая пообещала - а назначеный стрелочник? Типо мы же поставили условие. Или все же надо учитывать реальность. Например кто виноват, что полтавский облсовет не давал разрешения на новые участки?
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Сытник: Дело о сверхпремиях в "Нафтогазе" не закрыто, продолжается сбор материалов - Цензор.НЕТ 9106
чем то стал виталика кличка напоминать
наверное смелыми и краткими высказываниями
УЙДУ,КОГДА ПОЙМУ! (с)
ДЕЛО НЕ ЗАКРЫТО! (с)
классическое рыло прокурора дармоеда
это уже к виталику не относится
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не дело надо закрывать а супер менеджеров которые на народном добре мамок в Штатах содержать , иди **** у частника поменеджерай так он быстро яйца открутит за деребан его денег !!!!
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Сытник ставленик Пети? Новую методичку завезли?
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продолжается сбор материалов/ информирует Сытник.Главное-участие, главное-процесс..
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Задолбили следующие дело хер выиграют лучше на откатах от Рашки сидеть, чем от своих получать п
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Собирают материалы. Харьковский тракторный завод через месяц после отгрузки начал собирать танки на Урале. Собиратели, мля.
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і скільки цей упітаний дармоєд збирається перевіряти Всіх відгодованих і сітніка і пацанву з нікому не потрібноі шарашки нафтогазу гнати сраним віником
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