 У лютому українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки, - Гончарук. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, розмір платіжки в січні виріс, серед іншого, через те, що зросла ціна на газ для населення і обсяг споживання.

"Зараз за підсумками січня платіжка порівняно з груднем буде трохи вище. З різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - зазначив Гончарук.

"У лютому платіжка буде значно нижчою. Вона буде навіть нижчою, ніж у грудні. Ми бачимо, що ціни на газ після січня продовжують знижуватися і ми забезпечимо, щоб це було в платіжках. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - додав прем'єр.

За його словами, завдання уряду полягає в тому, щоб за підсумками всього сезону в лютому платіжка була максимально низькою для населення.

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"Вона в будь-якому випадку буде істотно нижче, ніж минулої зими", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб об'єднати платіжки за газ і його доставку в один документ.