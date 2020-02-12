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 У лютому українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки за лютий. Водночас платіжки за січень будуть вищі, ніж за грудень.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, розмір платіжки в січні виріс, серед іншого, через те, що зросла ціна на газ для населення і обсяг споживання.

"Зараз за підсумками січня платіжка порівняно з груднем буде трохи вище. З різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - зазначив Гончарук.

"У лютому платіжка буде значно нижчою. Вона буде навіть нижчою, ніж у грудні. Ми бачимо, що ціни на газ після січня продовжують знижуватися і ми забезпечимо, щоб це було в платіжках. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - додав прем'єр.

За його словами, завдання уряду полягає в тому, щоб за підсумками всього сезону в лютому платіжка була максимально низькою для населення.

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"Вона в будь-якому випадку буде істотно нижче, ніж минулої зими", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб об'єднати платіжки за газ і його доставку в один документ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175321
 
 
 Топ коментарі
 
потому что зима самая тёплая за всё время
просто капитан очевидность В феврале украинцы получат самые низкие за всю зиму платежки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8212
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Великий математик!Февраль то самый короткий месяц!
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Этот чел ПРОФАН В ЭКОНОМИКЕ!
он это сам лично вещал))))
Не истезай ЗЕ фанов!!!)))
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Если коротко- ЛОЖЬ! Имея возможность обогревать себя почти два года альтернативным источником энергии, я оплачиваю транспортировку газа к своему дому за последний квартал 2018 года, когда альтернативы газовому котлу не было.. Таким образом сейчас газовая плита плюс душ-ванна за месяц забирают максимум полтора- два киловатта- (средняя цена за месяц 13 грн.). А за непонятные фиксированные расчёты транспортировки я плачу 19 грн. Ещё недавно за эти же услуги я платил от 08.грн до 1.9. В результате напрашивается вопрос. А почему расчёты берутся с 2018 года а не с Эпохи Мезозоя? Тогда было тепло. Даже газовые котлы никуда не ставили. Как-то *слуги Газпрома*, прийдя к власти решили погреться на украинском народе даже в условиях тёплых зим последнего периода.
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))) Мезозоя... Я вот тоже не понимаю, почему именно с 2018 года... Брали бы уже с 1991, например, или с 2000 года, как они пенсию теперь насчитывают. Как будто до 2000 или 1991 года в Украине люди вообще не жили и, главное, НЕ работали, не учились, не служили в армии, и т.д. И как тут не сделать выводы, что все они там, наверху, НЕ дыбилы...

Украина. Зима последнего зеленого и теплого периода.
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ОДЕССА за декабрь-1550 грн,среднемесячная температура-2,6 градуса,январь-2126,температура 4.8 (данные Гидрометео).Зеленопуты наверное правильно посчитали (для себя)
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Он всё-таки идиот . Зачем рассказывать людям то , что ты их на@ ываешь ?!
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НІКОЛИ настільки багато не платили за опалення, як у цьому році. Бо вже два місяці, не звертаючи уваги на плюсову температура за вікном, постачальники топлять, як скажені, порушуючи будь-які норми, примушуючи людей відкривати вікна і балконні двері, щоб не угоріти від задухи! Це олігархи так "компенсують" для себе гроші, бо зима тепла, і їх доходи повинні були знизитись, але ні, "знайшли вихід", за рахунок людей, як завжди.
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До речі, Европу вже "переплюнули" - у Польщі за опалення співставної житлової площи виходить ВТРИЧІ ДЕШЕВШЕ!
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У меня батареи с начала сезона, едва теплые. А суммы в 1500грн за 65кв м. все равно приходят и никого там не волнует, почему и что сказал министр.
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У нас за такую же площадь - 2400 гривен). Топили очень сильно! А вот теперь, когда минусоая температура, батареи едва теплые))
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Это в сумме за горячую воду? Если в сумме, то у меня так же получается +- 8-10кубов. Платежки только добавляются. Веду в экселе табличку, в которой пытаюсь подбить каждый раз приходящие суммы + экономия. И не получается, все как росло так и растет. Где там уменьшение хоть в чем то, а хер его знает. На какой то бумажке у министра под столом.
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Горячая вода?))) Если я не ошибаюсь, то ее у нас не стало в прошлом тысячелетии)) Бойлеры, бойлеры, свет, свет, свет, свет и водаааа). Один - в кухне, другой - в ванной) А там такие суммы выходят, что аж страшно). За январь 2020, например, уже дороже... 46.02 за квадратный метр = 2991.30.

Было время, что за всю трехкомнатную квартиру платили ежемесячно!!! по 27 рублей 35 копеек. Свет - по 2 копейки тогда был. Отопление каждый год - постоянная сумма. которая разбивалась на весь год. То есть, если, например, у меня, чистыми выходила зарплата 120 рублей, то ВСЯ квартплата - примерно одна четвертая часть от ОДНОЙ зарплаты! Вода и горячая, и холодна. Гза, отопление, электроэнергия и сама квартплата. А теперь как нечнешь бумажками обкладываться да купбры пересчитывать... А тогда - одна книженция - за все услуги. И ниче... жили... не тужили. Было за что покушать купить, одеться, да еще и к морю смотаться). Какой-то чиновник нынче пошёл... наглый, молодой и тупой. Только у него и получается, что можно ВСЁ. А нам - только плати и выживай.
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Тут ничего удивительного нет, страну в долги окунули на пару голов, в результате "умные" папередники дабы не тереть доход, попросту взвинтили цены на все, а зп осталась никакой. Как сейчас помню слова кролика яценюка, после правительства овоща, в стране 6млрд долларов осталось, а нас друзья теперь ждет "шоковая терапия" у плюща был тогда маленький "пістець" в 2007ом. Как результат у нас цены на коммуналку и питание, самые высокие в европе. Откатить не получится, так как привязано все к государственным нормам. По сему эта бригада допьет остатки и свалит. Они за эти года наладят управление страной дистанционно и отдадут это все в руки мокшанам (*****) а нам заливают, что мы тут работаем. Не с чем там работать, там каждая крыса сама за себя.
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Февраль - самый короткий и самый теплый месяц зимы. Афигенная перемога зеленой каманды
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Видимо,по этой причине и субсидии снизили посреди сезона...Такого еще не было.Назначали сумму на весь отапливаемый период, и не изменяли ее.
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Блин,шо этот чудик постоянно лепечет всякую пургу-хоть бы кто его на путь истинный направил
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Так прошлой зимой и субсидия была несравненно больше...
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Прогресс однако.Премьер вже отчитывается о суммах ежемесячных платёжек.Раньше такого не было.Всё было покрыто мраком.И в этой мрачной тишине,можно было услышать звук чавканья, хрустящих зелёных купюр У лютому українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6910
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Перефразируя известное "крылатое"выражение можно сказать так "Свежо питание, но серется с трудом".
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