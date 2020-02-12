 У лютому українці отримають найнижчі за всю зиму платіжки, - Гончарук. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, розмір платіжки в січні виріс, серед іншого, через те, що зросла ціна на газ для населення і обсяг споживання.
"Зараз за підсумками січня платіжка порівняно з груднем буде трохи вище. З різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла", - зазначив Гончарук.
"У лютому платіжка буде значно нижчою. Вона буде навіть нижчою, ніж у грудні. Ми бачимо, що ціни на газ після січня продовжують знижуватися і ми забезпечимо, щоб це було в платіжках. Тобто в грудні вона була мінімальна, в лютому вона буде найнижчою за всю зиму", - додав прем'єр.
За його словами, завдання уряду полягає в тому, щоб за підсумками всього сезону в лютому платіжка була максимально низькою для населення.
"Вона в будь-якому випадку буде істотно нижче, ніж минулої зими", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб об'єднати платіжки за газ і його доставку в один документ.
он это сам лично вещал))))
Не истезай ЗЕ фанов!!!)))
Украина. Зима последнего зеленого и теплого периода.
Было время, что за всю трехкомнатную квартиру платили ежемесячно!!! по 27 рублей 35 копеек. Свет - по 2 копейки тогда был. Отопление каждый год - постоянная сумма. которая разбивалась на весь год. То есть, если, например, у меня, чистыми выходила зарплата 120 рублей, то ВСЯ квартплата - примерно одна четвертая часть от ОДНОЙ зарплаты! Вода и горячая, и холодна. Гза, отопление, электроэнергия и сама квартплата. А теперь как нечнешь бумажками обкладываться да купбры пересчитывать... А тогда - одна книженция - за все услуги. И ниче... жили... не тужили. Было за что покушать купить, одеться, да еще и к морю смотаться). Какой-то чиновник нынче пошёл... наглый, молодой и тупой. Только у него и получается, что можно ВСЁ. А нам - только плати и выживай.