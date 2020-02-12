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 Політика України, Суспільство
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Все про:Facebook (115) пропаганда (1337) Росія (26423) ЗМІ (744) фейк (221)

 Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України

Компанія Facebook повідомила про видалення з мережі акаунтів і груп, пов'язаних із російськими спецслужбами, які працювали в основному в Україні, а також в інших країнах.

Про це сказано в заяві Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Цю мережу створили для незаконного втручання у внутрішні справи інших країн, перш за все України. У компанії зазначили, що не хочуть, щоб їхню соцмережу використовували для маніпулювання людьми.

Так, у російську мережу входило 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп і 4 облікові записи в Instagram.

Люди, які стояли за цими акаунтами, зображували з себе місцевих, використовуючи фальшиві дані.

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Після розслідування в Facebook прийшли до висновку, що це скоординована робота з поширення недостовірної інформації, пов'язана з російськими військовими розвідувальними службами.

Ця мережа поширювала контент російською, українською та англійською мовами про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з "етнічною напругою" в Криму і падінням "Боїнга" MH17 на Донбасі. Деякі з цих людей представлялися журналістами і намагалися зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.

Приклади публікацій з цієї російської мережі.

Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 01
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 02
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 03
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 04
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 05
Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175320
 
 
 Топ коментарі
 
А то у меня такое впечатление, что фэйсбук создали российские спецслужбы. )))
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Цукенберга перемкнуло ?Він жж так любить кацапню
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Семь удалили...семьдесят создали.... офис то в паРаше...под колпаком у феесбе...
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А то у меня такое впечатление, что фэйсбук создали российские спецслужбы. )))
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весной прошлого года фейсбук удалил 30 000 левых кацапских аккаунтов всяких разных сообществ в моём городе с населением в 100 000 . таки вы правы .
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Цукенберга перемкнуло ?Він жж так любить кацапню
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а т що думаєш, що фейсбучні трудяги їх видаляли? там спочатку фбр потанцювало.
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таки идёт программная очистка . слегка его придавили и обязали после кацапского вмешательства в выборы трампа .
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Россия Иран, Северная Корея, движение "Хезболла", "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также ряд трансграничных криминальных структур внесены США в список террористических групировок.
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Семь удалили...семьдесят создали.... офис то в паРаше...под колпаком у феесбе...
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Этот офис и закрыл на полгода мой Фейс в снг(когда мы туда входили??Они наши земли).Причина то что мною ГрекоАнар((Рим с гербом Бахы(Баку)-3 ОГНЯ))ПОКАЗАН НА КАВКАЗЕ И НЕДОПУЩЕНИЯ В РОССИИ ВМЕСТЕ С НАМИ отмечание праздника Базанты(21марта)=Масленницу=Ноуруз=Магеррамлик=рожд.СВ.ЯнахУлу(Николая)=Горящий древний с индоПэриджанского.Это 5958г.от с.м.ОН начинается 18февраля.ДОРОГУ ОБЩИМ ПРАЗДНИКАМ.
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ФСБ ,как короновирус.Свои щупальца и на Цензоре пустил.
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Теперь ясно, почему Федоров "перебрался" на телеграм.
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Бгг. У каких-то бедолаг наверно высветилось "ваш аккаунт удален из-за подозрительных действий". Каждый второй кого я знаю сталкивался с этим параноидальным бредом этой сети для бабушек. Даже Илон Маск настойчиво советует удалиться из этого дурдома для престарелых урода Цукерберга.
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Тепер тутешні тролі з "цифровим хвостом" перереєструються?
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цифровий хвіст - то гугл так зараз мило роздає, а цензор немає своєї реєстрації, от з гугла і появляються хвости.
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Та ні, нічого вони там не знищували; просто переформатували в рамках модернізації втручання вукраїнські справи в звязку з перепризначенням Козака. Адже постсовковий сегмент Facebook контолюється лубянською конторою.
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Жаль, что "Цензор" не следует примеру "Фейса" по удалению и очищению своего сайта от руSSкой нечисти..
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Там давно нет людей......
"Вас послали нах......., это сообщение сгенерировано автоматически."
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ерунда, на мордакниге давно уже кацапня себя как дома на лубянке чувствует - тока самоликвидация....
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"Сеть" из 78 аккаунтов???? Да там таких расеянских сетей с поддельными акками видимо не видимо.
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Це ні про що. Там таких аккаунтів десятки тисяч. Цілі групи на сто тисяч чоловік де реальних людей пару сотень, а все решта боти які активізовуються тільки коли треба пролайкати якийсь заказний пост чи імітувати онлайн та підтримку якихось російських заяв. Наприклад група закарпатська правда https://www.facebook.com/groups/1780375852027163/3190776550987079.
І те що всі ці аки пропагандиські боти, доказується легко - у них всіх крадені фото із вк, ок, інсти від інших людей, при тому фото є пролайкані, наявні коментарі від друзів та інше. Вони імітують повністю живих людей для маніпуляції суспільною думкою.
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