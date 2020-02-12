 Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України

Про це сказано в заяві Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Цю мережу створили для незаконного втручання у внутрішні справи інших країн, перш за все України. У компанії зазначили, що не хочуть, щоб їхню соцмережу використовували для маніпулювання людьми.
Так, у російську мережу входило 78 облікових записів Facebook, 11 сторінок, 29 груп і 4 облікові записи в Instagram.
Люди, які стояли за цими акаунтами, зображували з себе місцевих, використовуючи фальшиві дані.
Після розслідування в Facebook прийшли до висновку, що це скоординована робота з поширення недостовірної інформації, пов'язана з російськими військовими розвідувальними службами.
Ця мережа поширювала контент російською, українською та англійською мовами про місцеву політику, громадських діячів, нібито витоки зі Служби безпеки України, пов'язані з "етнічною напругою" в Криму і падінням "Боїнга" MH17 на Донбасі. Деякі з цих людей представлялися журналістами і намагалися зв'язатися з політиками, громадськими діячами та журналістами.
Приклади публікацій з цієї російської мережі.
"Вас послали нах......., это сообщение сгенерировано автоматически."
І те що всі ці аки пропагандиські боти, доказується легко - у них всіх крадені фото із вк, ок, інсти від інших людей, при тому фото є пролайкані, наявні коментарі від друзів та інше. Вони імітують повністю живих людей для маніпуляції суспільною думкою.