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 Політика України
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Все про:Кабмін (3665) будівництво (462) Гончарук_Олексій (666)

 Цього року плануємо забезпечити будівництво або ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд планує в 2020 році забезпечити будівництво або капітальний ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"В рамках програми великого будівництва цього року нам потрібно забезпечити будівництво або капітальний ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів, 200 прийомних відділень по всій країні. Тобто багато об'єктів, які ми плануємо відремонтувати, ввести в експлуатацію", - сказав Гончарук.

Прем'єр додав, що уряд ухвалив рішення про порядок використання коштів для цілей будівництва цих проєктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук: Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. У кожному регіоні за старт відповідають глави ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175316
 
 
 Топ коментарі
 
Что за сакральные числа ? А сто первым что делать ?
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"... І побудувати кришталевий міст черезводойму , на якому будуть торгувати купці". Манілов. Мертві душі.
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планируем обеспечить /без перерыва на обед обещает премьер.
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"... І побудувати кришталевий міст черезводойму , на якому будуть торгувати купці". Манілов. Мертві душі.
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Манилова прошу не трогать - честнейший человек по нынешним временам
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Что за сакральные числа ? А сто первым что делать ?
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А потім повторити пройдєнноє. І життя наладиться.
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Зебил в это бред верит . Это же Божа роса , не зебил ? А что будет на конец года и его качество ?
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У нас уже "обеспечили":
Все лето УИ пинали, а осенью, под дождем, четыре месяца фасад красили.
Афигенный ремонт!
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Это называться деградация украинского общества.
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да-да...слышали-слышали...и еще 200 там чего-то
пора от слов переходить к делу...
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не надо петлять - "..или ремонт". зе ясно сказало: "мы построим". брехуны.
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Ничего не построят , ничего не сделают , только деньги распилят . Деградация продолжается , и никому что-то стоит .
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Итого- 300. Снова всплывает эта магическая цифра! В четвертый раз- Триста! Пять дней назад- Дубилет 300 бездельников обещал разместить, в Кабмине. До него много болтали о 300 спартанцах, в лице 300 нардепов. Теперь вот: 300 объектов. То ли для ремонта, то ли- для строительства, то ли шоп сфиздить 300 лямов денех. Понятно- не гривен.
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Ага, три портсигара отечественных, три куртки замшевых, магнитофон импортный.... тоже три! наш самокатчик напоминает персонажа фильма "Иван Васильевич меняет профессию"(((((
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впечатляюще звучит
на фоне вчерашней новости о задержании в Киеве рекордной партии конопли
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сто первую случайно не зацепите как ремонтировать будете....
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вони обіцяють "побудувати" сім нових портів ...попередньо продавши ВСІ існуючі ...концесіонери єухві
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Всего по 100 В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1198 Вот кому они это впаривают? Явно же это дичь для лохов и он на ходу всё придумывает.
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а что там с обещаниями роста ВВП на 40%...
Как продвигается..., кто знает?
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каждый месяц при них в минус 7% пром производства, полёт нормальный
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Расскажите, как идут, Бога ради, а?
Телевиденье тут вместе с радио.
Нет особых новостей, все ровнехонько,
Но зато накал страстей - о-го-го какой...
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мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...

мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...

мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...

мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем... В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 103
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Расшифрую слова премьера:
В 2020 году:
- построят - 1 школу, 1 садик и 1 стадион
- покрасят эмалью ПФ-226 полы и ПФ-115 стены в 99 школах и садах и починят несколько кресел на 99 стадионах.
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И всё это три по сто за 100 руб и сто грамм В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7864
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует в 2020 году обеспечить строительство или капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов.Источник: https://censor.net.ua/n3175316
То що, псіхушки в Україні порожні, всі пацієнти в Слугах Нар.
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У премьера на фото безумный, но решительный взгляд.
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Сейчас новая задача для Рябошапки - сформировать бригаду из блогеров для Арахамии, чтобы помпой круглосуточно в Крым воду качать.
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Три по сто?? А барбариску хотя бы одну?? В этом году планируем обеспечить строительство или ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7834
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Барбарисок обещано не было. Порошенко лично скомандовал: "Не давать!"
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планируем обеспечить строительство или ремонт



Так строительство или ремонт?? Это же абсолютно разные вещи....имеющие абсолютно разную стоимость...и значение....
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Строительство или ремонт... Какая разница? По ходу, для него - никакой разницы...
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Це ні про що. Програма часів Порошенка НОП більше відремонтувала.
Пруф https://www.facebook.com/nop.ukraine.school/
Тільки вони на цьому не піарились.
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Сто шкіл і сто садочків красота!
Ну от для кого сто стадіонів?
БРЕХУНИ!!!
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Значит не будет отремонтирована ни одна,так как куда пальцем не ткнеш заведение окажется стопервым.
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