 Цього року плануємо забезпечити будівництво або ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів, - Гончарук

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"В рамках програми великого будівництва цього року нам потрібно забезпечити будівництво або капітальний ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів, 200 прийомних відділень по всій країні. Тобто багато об'єктів, які ми плануємо відремонтувати, ввести в експлуатацію", - сказав Гончарук.
Прем'єр додав, що уряд ухвалив рішення про порядок використання коштів для цілей будівництва цих проєктів.
Все лето УИ пинали, а осенью, под дождем, четыре месяца фасад красили.
Афигенный ремонт!
пора от слов переходить к делу...
на фоне вчерашней новости о задержании в Киеве рекордной партии конопли
Как продвигается..., кто знает?
Телевиденье тут вместе с радио.
Нет особых новостей, все ровнехонько,
Но зато накал страстей - о-го-го какой...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...мы планируем - мы обещаем...
В 2020 году:
- построят - 1 школу, 1 садик и 1 стадион
- покрасят эмалью ПФ-226 полы и ПФ-115 стены в 99 школах и садах и починят несколько кресел на 99 стадионах.
То що, псіхушки в Україні порожні, всі пацієнти в Слугах Нар.
Так строительство или ремонт?? Это же абсолютно разные вещи....имеющие абсолютно разную стоимость...и значение....
Пруф https://www.facebook.com/nop.ukraine.school/
Тільки вони на цьому не піарились.
Ну от для кого сто стадіонів?
БРЕХУНИ!!!