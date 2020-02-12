 Цього року плануємо забезпечити будівництво або ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів, - Гончарук

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"В рамках програми великого будівництва цього року нам потрібно забезпечити будівництво або капітальний ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів, 200 прийомних відділень по всій країні. Тобто багато об'єктів, які ми плануємо відремонтувати, ввести в експлуатацію", - сказав Гончарук.

Прем'єр додав, що уряд ухвалив рішення про порядок використання коштів для цілей будівництва цих проєктів.

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