 "Записи Труби" не є доказами, поки не встановлено їхнього походження, - Ситник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час пресконференції.

"Будь-який доказ має дві складові – належність та допустимість. Належний доказ – це той, який підтверджує певні обставини, допустимий – це той, що отриманий у процесуальний спосіб. Для того, щоб певний запис був визнаний допустимим доказом, потрібно, щоб він був отриманий у порядку, передбаченому законом. Поки що даних про те, що ці записи були отримані на підставі судового рішення, немає", - сказав Ситник.

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Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смірнов.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.