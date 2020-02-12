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 Політика України
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 "Записи Труби" не є доказами, поки не встановлено їхнього походження, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що оприлюднені в анонімному Telegram-каналі "Трубу прорвало" записи не можуть вважатися доказами, поки не встановлено їхнього походження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час пресконференції.

"Будь-який доказ має дві складові – належність та допустимість. Належний доказ – це той, який підтверджує певні обставини, допустимий – це той, що отриманий у процесуальний спосіб. Для того, щоб певний запис був визнаний допустимим доказом, потрібно, щоб він був отриманий у порядку, передбаченому законом. Поки що даних про те, що ці записи були отримані на підставі судового рішення, немає", - сказав Ситник.

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Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смірнов.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175315
 
 
 Топ коментарі
 
Тарас Березовец.
Позитив назначения Андрея Ермака на место главы офиса президента определённо есть. Теперь никаких полутонов не будет. На место обычной украинской коррупции пришёл совершенно явный человек Кремля. Поэтому в ближайшее время мы увидим и услышим много интересного о том, как враги стравливали два братских народа - украинский и русский. А также много гуманитарных инициатив для Донбасса и Крыма - выдачу пенсий, восстановление уничтоженного жилья за счёт Украины, восстановление железнодорожного сообщения и возможно даже воду в Крым. Лучше так открыто, чем намеками. Для отдельных альтернативно одарённых по другому не дойдёт.
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а обісрані памперси президента є доказами вини Федини та Звіробій?
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Тарас Березовец.
Позитив назначения Андрея Ермака на место главы офиса президента определённо есть. Теперь никаких полутонов не будет. На место обычной украинской коррупции пришёл совершенно явный человек Кремля. Поэтому в ближайшее время мы увидим и услышим много интересного о том, как враги стравливали два братских народа - украинский и русский. А также много гуманитарных инициатив для Донбасса и Крыма - выдачу пенсий, восстановление уничтоженного жилья за счёт Украины, восстановление железнодорожного сообщения и возможно даже воду в Крым. Лучше так открыто, чем намеками. Для отдельных альтернативно одарённых по другому не дойдёт.
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А альтернативно одарённый лохторат не будет против. Желудкам на ножках все равно.
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"Записи Труби" не є доказами, поки не встановлено їхнього походження, - Ситник - Цензор.НЕТ 6195 А відео Звіробій з Фединою , "надлежащее доказательство"
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Тим більше що на записах не сам Труба, а лише його голос. А голос людини не може бути об'єктом кримінального переслідування.
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Ні, можуть лише з метою захисту авторських прав заборонити публічну демонстрацію.
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А когда будет установлено происхождение - они перестанут быть доказательствами... что не помешает проводить воспитательные беседы с авторами идеи... если они окажутся лохами...
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Даю наводку - Шукайте на ПК в студії Г+Г. Там на робочому столі юзера motage є відповідні папки.
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Максим и Вася, вы один и тот же бот который шустро переключаеться с аккаунта на аккаунт?
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а Вы задайте это вопрос на СВ... ну что б у Вас исчезли все сомнения))))
а еще тут есть старый бот Андрей Шевченко (мы его клоники))))) и поклонники...ну я точно!)
(а что похожи? ))))
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а обісрані памперси президента є доказами вини Федини та Звіробій?
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А доказательства по делу Шеремета полученны процесуальным способом? Получаеться ксли не полученна санция суда то никакие доказательства доказательствами не являются. Что за бред несёт Сытник!
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не важно что он несет - всьо обьяснит шобунєн, а мудрий наріт дико вірить в кожну божу росу
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Зато ролики с Зе-трусом и Камазом, откровения Гончарука, какие-то левые видео из супермаркетов по делу Шеремета - легко, просто и СРАЗУ превращаются в "неопровержимые доказательства"!!!

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Полностью согласен. С юридической точки не являются доказательством. А с моральной? Труба прекрасно знает он или не он говорил то, что зафиксировано в записях. И он в первую очередь (при условии высокой моральности) должен сделать выводы и принять решение. Это проба Трубы "на вшивость". А что касается принадлежности и допустимости, то уже вопрос к Сытнику на предмет его коррупционности по решению суда. Тоже проверка "на вшивость". Ну не могут наши чиновники эту проверку пройти!!!
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Для суду по законах містера Лінча достатньо наявності цих записів і, бажано, доведеної їх достовірності (теж є). А коли не працює державне правосуддя починає працювати правосуддя вулиць і керує там саме містер Лінч. Думай...Те... Якщо є чим
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Зате запис двох дівчат у кафе вже розкручений до пред'яв... Бо патєрпєвший обісрався прямо у бронік...
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