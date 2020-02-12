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Все про:Львівщина (1042) наркотики (919) Правоохоронні органи (778) СБУ (5292)

 На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на Львівщині двох поліцейських, які підозрюються в організації схеми розповсюдження та збуту наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ 01

За версією слідства, заступник начальника одного з райвідділів поліції спільно зі своїм підлеглим через погрози і шантаж залучили до протиправної діяльності наркозалежного із судимістю. Посередник отримував наркотики від поліцейських і перепродував "товар". Після цього він надавав інформацію про покупців поліцейським, які, зловживаючи службовим становищем, штучно нарощували "результати" роботи відділу.

На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ 02

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Правоохоронці затримали обох поліцейських, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, при передачі посереднику амфетаміну і канабісу. Вилучені наркоречовини направлено на експертизу.

На Львівщині двоє поліцейських продавали наркотики через посередника, - СБУ 03

Затриманим планується оголосити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів,) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175306
 
 
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Не все. Нормальные контролируют всю сеть и мзду берут. А тут или дебилы или совсем дела плохи, если через одного посредника. )))
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СБУ мстит за дело Шеремета. Замокрили агента ФСБ, а Авакову нужно наехать на украинцев. Новая власть - новая политика. Зе-ФСБ у власти.
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Яка несподівана новина... просто не в змозі в таке повірити!
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нічого дивного, аваківська деградована падаль у вигляді поліції..там такого лайна 90 %, починая з міністра Сабакова, Антохи товстопузого, Киви...
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Невероятно На Львовщине двое полицейских продавали наркотики через посредника, - СБУ - Цензор.НЕТ 9496от *** артисты ,да вся наркота идёт крышуемая мусорами ...
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пожизненное заключение и все сразу прекратится.
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