 Керівництву Всеукраїнської аграрної ради висловили вотум недовіри

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Змушені заявити недовіру керівництву Всеукраїнської аграрної ради Андрію Дикуну і Михайлу Соколову. Вимагаємо якнайшвидшого проведення громадських зборів. Хотіли б заслухати звіт керівництва про управління організацією, а також фінансовий звіт про те, що відбувається з коштами організації", – зазначив Орлов.

Після цього, за його словами, буде поставлено на голосування питання про вотум недовіри керівництву ВАР.

"Ми змушені вдаватися до такої публічності, щоб запросити до діалогу керівництво ВАР. Ми писали листи, намагалися зв’язатися по телефону, запрошували на зустріч. Але всі наші запрошення залишилися без відповіді", – пояснюють свої дії партнери "ОМП".

За словами Орлова, Всеукраїнська аграрна рада була заснована для захисту інтересів малих та середніх фермерів, а не для політичної діяльності.

"Керівники ВАР почали гратися в політику. Критикувати владу, а не будувати міст із владою, як це планувалося. Підписувати меморандуми із, на нашу думку, не до кінця проукраїнськими політичними силами і змінювати свою позицію", – зазначив він.

Партнери публічно заявили про неефективність та контрпродуктивність діяльності керівництва ВАР і закликали громадськість слідкувати за розвитком подій

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Всеукраїнська аграрна рада була створена у 2014 році як громадське об’єднання фермерів з метою залучати інвестиції та доступні кредити в сільське господарство України, забезпечувати внутрішній ринок продовольством та сільськогосподарською сировиною вітчизняних виробників, брати участь у розробленні проєктів загальнодержавних програм щодо розвитку та збільшення ефективності агропромислового комплексу.