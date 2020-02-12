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 Політика України, Суспільство
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Все про:інфраструктура (105) Голик (73)

 Голови ОДА презентували річні плани з будівництва об'єктів інфраструктури, - радник прем'єра Голик

Навесні по всій країні розпочнеться реалізація проєкту Велике Будівництво.

В рамках проєкту в Кабінеті міністрів відбулася презентація планів обласних державних адміністрацій на поточний рік. Про підсумки наради розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Сьогодні відбулася нарада за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука і всіх глав ОДА щодо проєкту Велике Будівництво. Кожен губернатор презентував, що в області будується в цьому році. Корисний формат, де кожен губернатор може порівняти себе з колегами", - написав Голик.

Він повідомив, що за кількістю споруджуваних в цьому році об'єктів лідером стала Дніпропетровська область.

"За 2015 - 2019 роки ми навчили будувати в промислових масштабах окремо взятий державний орган в окремо взятій області - Дніпропетровську ОДА, - зазначив Голик, який раніше працював радником голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка - Це - спадкоємність і продовження проєктів нашої Команди. І це чудово. Респект".

Голик нагадав, що з 1 березня Велике Будівництво починається по всій країні.

"Навчимо всю країну будувати і створювати фізично відчутне", - пообіцяв він.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра Юрій Голик презентував нові критерії оцінки роботи голів ОДА, серед яких рівень виконання Дорожнього фонду і якість ремонту доріг, кількість інклюзивних шкіл, грамотний супровід тендерів на ProZorro. Оцінювати ефективність керівників обладміністрацій будуть поквартально.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175303
 
 
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Следователь в Тюмени отметил повышение под фразы "АУЕ" и "Жизнь ворам".
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Ну хоть бы показал что они там собираются строить то
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без проекту "Велика посадка" інші проекти можна не починати..
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презентовали годовые планы/ планы, естественно, тоже с обещаниями.
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