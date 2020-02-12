 Евакуацію українців з Китаю здійснимо, коли будемо впевнені, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну, - Гончарук

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо шукати можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення", - сказав Гончарук.
За його словами, нині уряд вивчає досвід інших країн, як вони проводили евакуацію.
"Щойно ми будемо впевнені, що евакуація не створить ризики проникнення і поширення інфекції на території України, ми буквально миттєво проведемо всі евакуаційні дії. Це питання кількох днів", - сказав він.
Також прем'єр наголосив, що для евакуації вже готовий літак і є кілька об'єктів, куди планують заселити людей на карантин.
Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис.
Сейчас китайцы лучше всех знают, что делать с больными людьми. Пусть пока останутся в Китае. Гончарук прав.
Еще и тогда, когда и виза заканчивается, и деньги взятые на 7 дней отпуска надо на месяц растянуть, ...
и готов за китайцев подписаться собственным кошельком?
ты будешь дальше настаивать на "экономичном подходе"?
У Зе-КабМина НЕТ ни возможностей, ни желания обеспечить 53 украинцам 2-х недельный карантин.
Это они так "к эпидемии готовы"...
Инкубационный период коронавируса оказался дольше ожидаемогоИнкубационный период смертоносного коронавируса, эпидемия которого началась в китайской провинции Хубэй, составляет не 14 дней, как предполагалось ранее, а 24 дня.
К такому выводу пришли китайские медики во главе с ведущим государственным экспертом по контролю над распространением коронавируса в Китае Чжун Наньшань, который в 2003 году первым обнаружил другой коронавирус - SARS.
https://mignews.com/news/health/110220_73355_01655.html
НН 771318501011
@GoreAndSeth
42 дня!!!! Инкубационный период #coronavirus #nCoV У женщины в провинции Шаньси на севере Китая был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Уханя. (Global Times)
https://pbs.twimg.com/media/EPjIJfrXUAE0Ekj?format=jpg&name=small
@howroute
· 11 февр.
Incubation period of nCoV may be longer than you expect. A woman in North China's Shanxi Province was diagnosed with #coronavirus 42 days after returning from Wuhan. (Global Times)
https://pbs.twimg.com/media/EQXcVmnUwAI17VT?format=jpg&name=small