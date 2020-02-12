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Все про:вірус (242) Китай (405) евакуація (171) COVID-19 (1)

 Евакуацію українців з Китаю здійснимо, коли будемо впевнені, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуацію українців з м. Ухань (провінція Хубей, Китай) буде проведено, коли уряд буде впевнений, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо шукати можливість провести евакуацію таким чином, щоб не створити додаткових ризиків для місцевого населення", - сказав Гончарук.

За його словами, нині уряд вивчає досвід інших країн, як вони проводили евакуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Триває пошук місця для розміщення", - ЦГЗ про підготовку до евакуації 53 українців з Китаю

"Щойно ми будемо впевнені, що евакуація не створить ризики проникнення і поширення інфекції на території України, ми буквально миттєво проведемо всі евакуаційні дії. Це питання кількох днів", - сказав він.

Також прем'єр наголосив, що для евакуації вже готовий літак і є кілька об'єктів, куди планують заселити людей на карантин.

Як повідомлялося раніше, кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,1 тис. осіб, інфіковано 44,6 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175302
 
   
 Топ коментарі
 
То есть, другими словами:
У Зе-КабМина НЕТ ни возможностей, ни желания обеспечить 53 украинцам 2-х недельный карантин.
Это они так "к эпидемии готовы"...
Эвакуацию украинцев из Китая проведем, когда будем уверены, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1343
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Напишешь это тогда, когда сам в Китае будешь сидеть.
Еще и тогда, когда и виза заканчивается, и деньги взятые на 7 дней отпуска надо на месяц растянуть, ...
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Гораздо дешевле содержать 53 украинца в Китае, чем потом здесь бороться с эпидемией.
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Всем критикам - МОЛЧАТЬ.
Сейчас китайцы лучше всех знают, что делать с больными людьми. Пусть пока останутся в Китае. Гончарук прав.
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Напишешь это тогда, когда сам в Китае будешь сидеть.
Еще и тогда, когда и виза заканчивается, и деньги взятые на 7 дней отпуска надо на месяц растянуть, ...
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Думаю, что это не проблема, особенно с визой. Дык форсмажор и китайцы на визу смотреть не будут, да и МИД об этом позаботится. А деньжат им обязаны подкинуть. Это не их вина, что случилась эпидемия.
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а ты думать умеешь?
и готов за китайцев подписаться собственным кошельком?
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вот и подкинь) ничего что 99% наших там не на отдыхе а на заработках?
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Что ты несешь?? О ком МИД позаботится - оно уже "позаботились" - умыло руки, кто денег им обязан подкинуть, ты, что ли??
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Вот прислуги 🤡🤢 пусть и подкинут ,оторвут от общака
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Гораздо дешевле содержать 53 украинца в Китае, чем потом здесь бороться с эпидемией.
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гораздо дешевле просто пристрелить и в крематорий отправить.
ты будешь дальше настаивать на "экономичном подходе"?
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Это не гуманно... по отношению к палачам. Им же потом заразные трупы нести в крематорий. Лучше сразу ... прямо в крематорий. )))
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Как Вы смотрите на то, чтобы украинцы, желающие уехать из Китая, обратились к местным врачам, чтобы им провели тест на ношение вируса? При отрицательном тесте - добро пожаловать на борт, при положительном тесте будут лечить по месту за государственный (китайский) счёт. Здоровые или заболевшие сами в этом заинтересованы.
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этот безопасность страны не зрадить
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То есть, другими словами:
У Зе-КабМина НЕТ ни возможностей, ни желания обеспечить 53 украинцам 2-х недельный карантин.
Это они так "к эпидемии готовы"...

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Да им лучше в Китае. За казенный счет живут в цивилизации.
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с таким подходом скоро в Украине вообще жителей не останется - все к этому идет.
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Вирус на спад пошел. темпы распространения замедляются, зима заканчивается. Пусть в Китае потусуются, там лучше контроль и медицина чем у нас. Дайте им денег на жизнь в Китае - это дешевле и безопаснее чем карантин здесь вводить.
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Надо вызволять людей из беды. Все уже вывезли.
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Литвин, где живешь, переоборудуем твою хату в госпиталь, а тебя - санитаром.
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Ради спасения жизней украинцев, согласен.
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Интересно, а как быть с визами? И вообще, Горнчарук не думает, что свои проблемы перекладывает на другую страну?
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Другими словами- когда Китай справится с эпидемией. Но главное Шкиряка не назначать руководить эвакуацией)Евакуацію українців з Китаю здійснимо, коли будемо впевнені, що це не створить ризики проникнення вірусу в Україну, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3293
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Вывезите лучше в Ухань доктора Комаровского, пусть научит тамошних жителей без масок ходить, чтобы вирус не распространялся. Нашим идиотам наплел, что маски - это некошерно, и их должны носить только больные. Вот население и боится маски одеть, чтобы больными не сочли.
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Я так понимаю,пока вирус сам по себе не исчезнет,или его китайцы не победят,ни кого эвакуировать не будут.А иначе,я не согласен.Иначе на карантин на 25 дней.

Инкубационный период коронавируса оказался дольше ожидаемогоИнкубационный период смертоносного коронавируса, эпидемия которого началась в китайской провинции Хубэй, составляет не 14 дней, как предполагалось ранее, а 24 дня.

К такому выводу пришли китайские медики во главе с ведущим государственным экспертом по контролю над распространением коронавируса в Китае Чжун Наньшань, который в 2003 году первым обнаружил другой коронавирус - SARS.

https://mignews.com/news/health/110220_73355_01655.html
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Инкубационный период доходит до 42 -х дней, Карл.



НН 771318501011

@GoreAndSeth

42 дня!!!! Инкубационный период #coronavirus #nCoV У женщины в провинции Шаньси на севере Китая был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Уханя. (Global Times)

https://pbs.twimg.com/media/EPjIJfrXUAE0Ekj?format=jpg&name=small
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Max Howroute

@howroute

· 11 февр.

Incubation period of nCoV may be longer than you expect. A woman in North China's Shanxi Province was diagnosed with #coronavirus 42 days after returning from Wuhan. (Global Times)
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проведем, когда будем / обещает но как то неуверенно Гончарук.
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