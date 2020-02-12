 Результати реформ та ініціатив Зеленського має відчути кожен українець, - Єрмак

"Одним із дуже важливих напрямів, безумовно, буде регіональна політика. Ми будемо ще більш ефективно працювати на місцях із губернаторами, команда губернаторів сьогодні у нас практично вже сформована. Це теж дуже молоді, амбітні, професійні люди, і у них є конкретні завдання", - сказав він на брифінгу в середу в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.
Єрмак підкреслив, що перед Офісом президента стоїть завдання, щоб результати реформ та ініціатив Зеленського відчув кожен громадянин України.
"Сьогодні наше завдання, як Офісу президента, зробити так, щоб результати реформ, результати нашої роботи, результати виконання ініціатив президента відчув кожен громадянин України", - акцентував Єрмак.
"Ще один важливий напрям - це наше бажання, наша мета зробити так, щоб Україна стала сьогодні інвестиційною Меккою. Ми маємо конкретні програми, конкретні кроки, як це зробити. Сьогодні ці завдання отримали наші губернатори", - додав Єрмак.
А до этого в течение 2 недель, было еще 2 визита: один, типа, с разъяснением, а второй, типа, "просто посмотреть" "уголок потребителя". Оказалось, что тетя-божий одуванчик смотрела, сколько у нас рабочих мест!
Согласно законодательству, при первой проверке за нарушение не штрафуют, а предупреждают.
Так вот, оказалось, что та, с разъяснением, и была предупреждением!
Так что, вот вам и реформы - по офисам пошли проверки!
Зеленский будет делать это,
Зеленский не будет делать это...
у Моники новый муж
хозяинпрезидент назначил меня любимой женой!
Анатолий Шарий
Вчора о 10:52 ·
Буду краток. Назначение Андрея Ермака на должность главы ОП поддерживаю.
Точка.
tZE inform
Г-н Ермак, согласно должностных обязанностей (у Днепрова возьмите и почитайте) вы обязаны организовывать работу президента, а не вмешиваться в работу президента, Верховной Рады и министерства иностранных дел.
И сообщите Приходько что внедрение прошло успешно
он же по своим обязанностям которые прописаны в законе простая офисная дафния.., а как глубоко засунул руку в задницу нашему буратино...
Заявления со вчерашнего дня делает как презик...
хоча його вини в тому і нема: це все Федина клята та Маруся Звіробій
Раньше хер в роти хоть с медом был...Но мед быстро кончился...
и в магазине был, и квитанции получил - можно уже этого Зе-осла НАХ выгнать?
Давайте нового!
Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
О. Генри "Короли и капуста"..
спасибо
но...увы...ляпнет на кожного )))
на х*йв отставку. Зе уже жирком заплыл, своё обещание выполнил. Достаточно.
Пример тому ваш собакопродавец брагер.
Бачили очі шо обирали - їжте, хоч повилазьте...
...
Почему никто не вспоминает это ГЛАВНУЮ РЕХВОРМУ Зе-осла?!!
Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації чиновника. П'ятого лютого Соколюк задекларував дохід від відчуження нерухомого майна на суму 1 мільйон 507 тисяч 700 гривень.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358455-golova_derhavnoji_migratsijnoji_sluhbi_zarobiv_pivtora_miljjona_na_prodahi_neruhomosti
...
ну поищите внимательно...мож хоть воробьи за окном... на мусорке? ))))
ну я не знаю! безответственность полнейшая ))))
ну...и как с Вами реформы делать? ))))
Виталий Портников.
Астанавитесь!
"реформу"-ползучее присоединение
Украины к лугандону
Мне это очень не нравится
а получили в правители Ермака
Кто-то голосовал на выборах за Ермака??
А сейчас, выходит, мы не ощутили? И к чему же ты, милый, собираешься нас привести?
Далі черга Єрмака(Путлєра) !
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему ещё Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт. Пока лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки - выборы и пенсии в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
Новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак віддав розпорядження прибрати ковзанку на Банковій.
Таємна місія у яку вляпався зе ще буде мати продовження, сценарий отримано, дія перша - зміна акторів. Дія друга - зміна декорації.
Дія третя передача ключів.