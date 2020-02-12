 Результати реформ та ініціатив Зеленського має відчути кожен українець, - Єрмак

"Одним із дуже важливих напрямів, безумовно, буде регіональна політика. Ми будемо ще більш ефективно працювати на місцях із губернаторами, команда губернаторів сьогодні у нас практично вже сформована. Це теж дуже молоді, амбітні, професійні люди, і у них є конкретні завдання", - сказав він на брифінгу в середу в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Єрмак підкреслив, що перед Офісом президента стоїть завдання, щоб результати реформ та ініціатив Зеленського відчув кожен громадянин України.

"Сьогодні наше завдання, як Офісу президента, зробити так, щоб результати реформ, результати нашої роботи, результати виконання ініціатив президента відчув кожен громадянин України", - акцентував Єрмак.

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"Ще один важливий напрям - це наше бажання, наша мета зробити так, щоб Україна стала сьогодні інвестиційною Меккою. Ми маємо конкретні програми, конкретні кроки, як це зробити. Сьогодні ці завдання отримали наші губернатори", - додав Єрмак.