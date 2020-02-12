 На акцизних марках з'являться QR-коди і штрих-коди, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Паперові акцизні марки видозміняться. На них буде додано 2 елементи: QR-код і штрих-код.
Вже з 1 квітня 2020 року забезпечується можливість замовлення нового зразка марки через електронний кабінет і з 1 травня 2020 року вводиться в обіг новий зразок марки акцизного податку для алкогольних напоїв.
Зазначається, що таким чином Україна наближається до загальних принципів акцизних зборів, введених у Європейському Союзі.
Все ради того, что бы выжать из народа лишний миллиардик-другой.