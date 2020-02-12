 На акцизних марках з'являться QR-коди і штрих-коди, - Мінфін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Паперові акцизні марки видозміняться. На них буде додано 2 елементи: QR-код і штрих-код.

Вже з 1 квітня 2020 року забезпечується можливість замовлення нового зразка марки через електронний кабінет і з 1 травня 2020 року вводиться в обіг новий зразок марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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Зазначається, що таким чином Україна наближається до загальних принципів акцизних зборів, введених у Європейському Союзі.