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Все про:акциз (56) Кабмін (3665) Мінфін (399)

 На акцизних марках з'являться QR-коди і штрих-коди, - Мінфін

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Паперові акцизні марки видозміняться. На них буде додано 2 елементи: QR-код і штрих-код.

Вже з 1 квітня 2020 року забезпечується можливість замовлення нового зразка марки через електронний кабінет і з 1 травня 2020 року вводиться в обіг новий зразок марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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Зазначається, що таким чином Україна наближається до загальних принципів акцизних зборів, введених у Європейському Союзі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175295
 
 
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Теперь будем покупать алкоголь и сигареты по европейским ценам на украинскую зарплату, самую низкую в Европе...
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И ради этого еще и увеличат акцизы раза в два-три.
Все ради того, что бы выжать из народа лишний миллиардик-другой.
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В принципе правильно. Это исключит покупку паленки конечным потребителем. Ну а кто у бабки ТАмарки тарится, для тех ничего не изменится На акцизных марках появятся QR-коды и штрих-коды , - Минфин - Цензор.НЕТ 3099
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Це, бляха, досягнення космічної висоти! А голограма вже не надійний засіб захисту як співали раніше?
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Был в Германии, Франции никаких акцизных марок и самое главное - никакого фальсификата и я уверен, что налоги все заплачены. В чём секрет? Может QR-коды и штрих-коды на другое место другим людям раскалённым железом ставить надо?
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