 ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з групою осіб з громадянкою, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи в одній з кав’ярень м. Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу Facebook та відеохостинг YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю", - йдеться в повідомленні відомства.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіробій вручили підозру в ДБР

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.