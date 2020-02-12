 ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.
"Слідством встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з групою осіб з громадянкою, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи в одній з кав’ярень м. Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу Facebook та відеохостинг YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю", - йдеться в повідомленні відомства.
У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.
27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.