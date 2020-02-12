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Все про:погрози (286) ДБР (862) Федина (27)

 ДБР вручило підозру нардепці Федині в "погрозі вбивством президенту Зеленському". ФОТО

Прокурорами Офісу Генерального прокурора за дорученням Генерального прокурора у приміщенні Державного бюро розслідувань народній депутатці України повідомлено про підозру в погрозі вбивством Президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань.

"Слідством встановлено, що народний депутат, діючи за попередньою змовою з групою осіб з громадянкою, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи в одній з кав’ярень м. Львів, під час онлайн-трансляції спільного відеозвернення через соціальну мережу Facebook та відеохостинг YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Зеленського В.О. у зв’язку з його державною діяльністю", - йдеться в повідомленні відомства.

ДБР вручило підозру нардепці Федині в погрозі вбивством президенту Зеленському 01

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звіробій вручили підозру в ДБР

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

5 лютого в Офісі Генпрокурора повідомили, що нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру.

27 жовтня 2019 року вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175293
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо напуганный потерпевший главнокомандующий в импичменте не нуждается. ГБР вручило подозрение нардепу Федыне в "угрозе убийством президенту Зеленскому" - Цензор.НЕТ 9630
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Не удивлен шо ********* оказалась обычным тупым наглым кацапским быдлом. Не удивлен шо это говно оказалось сподвижником Порошенко. Не удивлен шо эта бомжиха трется в каких то мутных околопатриотических структурах. Не удивлюсь, если откроют прямые связи с исторической родиной. Ну а Федина - так мне кажется обычная деревенская дурочка, которую использовали в темную и кинули. В другой раз кмнее будет.
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Ты вообще в курсе - хто такая "федина"?! Эта дрянь и есть зачинщик всего этого стёба.
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Зє!льона плєсєнь откровєнно служить *****, іспользуя прікритіє "прєЗє!дєнт"
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Мужика ей надо, и ребенка родить. Тогда не будет такая злая
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Опять Янелох испугался женщину - и написал в штанишки?
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Та их что перемкнуло на угрозах президенту. Многим угрожают, только полиция и не почешется дело завести
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А почему б с кого то не начать?!, например - с этих двух лохушек??! )))
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