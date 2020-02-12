 Провели чудову дискусію із Зеленським. Обговорили реформи і проблеми нацменшин в Україні, - єврокомісар Варгеї

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі в середу.
"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Провели чудову дискусію; ми домовилися зміцнювати економічну співпрацю для створення сильної і стійкої економіки в Україні. Обговорювався прогрес у реформах, зокрема в судовій системі, і необхідність пошуку рішення проблеми національних меншин", - написав єврокомісар
Нагадаємо, раніше комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону.
Что на рояле слабал?
говорит легко продает интересы украинцев - их мову и прочее...
Говорит, для него что украинцы, что другие народы не имеют никакой разницы...
Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись которого опубликована в YouTube.
"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - считает Кравчук.
При этом он отметил, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, хотя коммерческие отношения и возможны.
"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", - подчеркнул Кравчук.
- Я не лох!... Мне 42 года!...
Отличная дискуссия, я щитаю...
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