 СБУ у взаємодії з Мінфіном запобігла заволодінню державним природним газом на 250 мільйонів гривень

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що зловмисники використовували підроблені документи нібито підписані одним із заступників Міністра фінансів. Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" та заволодіти 43,6 мільйона кубів природного газу. У результаті оперативного реагування СБ України спільно з Мінфіном та "Нафтогазом" вдалося блокувати проведення оборудки та запобігти збиткам державі на майже 250 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

"Ми вдячні Міністру фінансів Оксані Маркаровій та колегам з Міністерства фінансів за допомогу, співпрацю і конструктивну позицію у викритті зловмисників", ‒ наголосив Голова СБУ Іван Баканов.

Розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.