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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3665) податкова (257) фінансування (581) Бюро фінансових розслідувань (10)

 Кабмін має намір перенаправити 429 млн грн з фінансування Бюро фінрозслідувань на податкову міліцію

Кабінет міністрів має намір перенаправити 429 млн грн з фінансування Бюро фінансових розслідувань (БФР) на підрозділи податкової міліції.

Проєкт відповідного розпорядження стоїть на порядку уряду на середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в січні Верховна Рада без обговорення відхилила законопроєкт №1208-2 про створення Бюро фінансових розслідувань, який пройшов перше читання.

Народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт депутатів Ольги Василевської-Смаглюк і Дениса Монастирського ("Слуга народу") 2 жовтня 2019 року. Згідно з ним, БФР має бути підзвітне Міністерству фінансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідації податкової міліції

Однак документ до першого читання не передбачав ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, хоча до БФР мають перейти повноваження з розслідування економічних злочинів.

Законопроєкт №1208-2 був зареєстрований як альтернативний до проєкту закону №1208, поданого главою профільного комітету Данилом Гетманцевим ("Слуга народу"). Однак основний законопроєкт і його іншу альтернативну версію №1208-1 депутати не підтримали в першому читанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175288
 
 
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Було б дивно, якби на дитячу онкологію....
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Так ее уже давно, вроде, "ликвидировали". Деньги пойдут в никуда?
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