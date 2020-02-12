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Все про:Крим (8745) новини (31) ТБ (224) медіа (29)

 У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах. ІНФОГРАФІКА

У січні питання окупованого РФ Криму практично не висвітлювалося в телевізійних новинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Детектор медіа".

Повідомляється, що епідемія нового коронавірусу, збитий в Ірані український літак та інші міжнародні події відтягнули частину уваги виробників новин від українських подій.

Майже третина новин стосувалася подій та інформаційних приводів у столиці. Натомість кількість матеріалів про події в Криму в січні була рекордно малою: лише два повідомлення — одне на "1+1" та одне на СТБ. Обидва стосувалися випробування в Криму російських ракет. Інші події в окупованому Росією українському регіоні теленовинарі вважали не вартими висвітлення.

З областей найбільше уваги приділили Донецькій, Київській, Одеській та Львівській. Водночас Луганська область, де, як і на Донеччині, тривають бойові дії, цікавить журналістів значно менше. Підвищена увага до Херсонської області пояснюється вбивством поліцейського в Каховці. Водночас області, які зазвичай є "білими плямами" на інформаційній мапі України, цього разу мають порівняно вищі показники. Найменший — у Полтавської (10 згадок) і Хмельницької й Чернігівської областей (по 13).

У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах 01

Разом з тим наголошується, що святкові дні та зниження політичної активності витіснили політику на третє місце в загальній тематичній структурі теленовин. Найбільше політичних матеріалів було на "Інтері" та 5 каналі, найменше — на СТБ та "1+1". Зросла частка новин про надзвичайні події та кримінал, а також про міжнародну політику. Відсутність політичних новин телеканали компенсували більшою кількістю матеріалів про надзвичайні події в регіонах, деякі з них — із описами, що виходять за межі адекватності. Наприклад, у матеріалі від 4 січня на "1+1" розповіли: "Діти, як живі смолоскипи, бігли з криками, а одяг і волосся на них палали". Або на цьому ж каналі 7 січня: "Пекельне Різдво на Одещині — там живцем згоріли троє робітників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?" - Чубаров порівняв заяву глави фракції "Слуги народу" зі здачею всіх українців півострова. ВIДЕО

"Матеріалів, пов'язаних з Кримом, було всього сім протягом тижня, але п'ять з них стосувалися подій поза півостровом - судових справ у Росії і рішень російської влади", - йдеться в матеріалі.

У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах 02

Зазначається, що у вибірку моніторингу потрапляють тільки головні випуски новин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175286
 
 
 Топ коментарі
 
А вы на зебилов сетуете, что они воду в крысм хотят пустить? Тут 73 % пофиг...
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Еще ATR заблокировали финансирование
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Лишнехромосомное, это тебе Скабеева или ЮВТ рассказали?
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А вы на зебилов сетуете, что они воду в крысм хотят пустить? Тут 73 % пофиг...
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А що поганого в цій ідеї? Крим буде українським за наступного президента раши, але це тривалий процес, як мінімум ще пять років. А якщо повернути донбас можна за тиждень - то чому б і ні
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Малоросс, Донбасс это не только территория, но и амнистированные орки...
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я за амністію нічого не казав, її не має бути. Я українець, а ти ні)
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Малоросс, по плану твоего Зелемойского за неделю Донбасс можно вернуть только с орками.
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Нужно им пригласить SEO-шников. Те быстренько набросают плотность ключевых фраз. В январе телеканалы установили антирекод по упоминанию оккупированного РФ Крыма в новостях - Цензор.НЕТ 1587
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А, что писать о Крыме??? Ни зеленые, ни соевые ничего не делают для Крыма. Разве, что бредовые идеи подают....
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Лишнехромосомное, это тебе Скабеева или ЮВТ рассказали?
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Уйди , недоразвитый. С тобой дискусировать не интересно....
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Лишнехромсомное, ты и дискутировать!?

РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ, МИЛИТАРИЗАЦИЯ КРЫМА, ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА: ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО НА ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН
© УНИАН
Украина 20 февраля 2019 19:45 Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/rossiyskaya-agressiya-militarizaciya-kryma-polnomasshtabnaya-voyna-polnyy-tekst-vystupleniya-poroshenko-na-genassamblee-oon-1300761.html
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Ну, и что ???? Поплакался в жилетку и что ???? А то, что Крымский мост построен из украинского щебня, а это тысячи кубов, это как ????
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Я знаю. Он уже пятый год за порося маслает.....
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Лишнехромосомное, опровергни или свою брехню про Порошенко, что он забыл Крым или опровергни УНИАН, что такого выступления в ООН не было.
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В СБУ установили, что это общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого Керченского моста. Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой 28 тыс. тонн, отметили в СБУ.

И где результаты расследования ?????
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Лишнехромосомное, где твои опровержения УНИАН или твоей брехни, что Порошенко забыл про Крым?
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порося с кролем даже електричество туда давал..если бы не третья сила...
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вот я заметил что разные там портновы Турчинова не трогают...
Думаю это спасибо ему от Московии за Крым...
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Всьому свій час, + Турчинов зараз політично не активний.
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Еще ATR заблокировали финансирование
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Вот кайфоните как разговаривает белорус с украинцем, каждый на своем языке как и должны разговаривать настоящие братья.
https://www.youtube.com/watch?v=8nwc8bbgQxA

Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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То есть другими словами зебилам сказали или вообще не вспоминать о Крыме, или только вспомнить чтобы признать его русским
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В 1853-55 гг, Крымская война выбила РАБссиянцев из Крыма.По итогам войны,был подписан Парижский трактат,согласно которому РАБссии было категорически запрещено иметь какой либо флот в Черном море.
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Чёт с годами напутал, да и из Крыма никого не выбивали, согласно как раз таки этому теракту а спустя лет так 10 рабсиянцы в Лондоне вытерли жопу этим трактом
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В Україні журналісти теж слухняні - що скаже редактор, те і роблять без питань, а редактору вже директиви від власника каналу надходять У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах - Цензор.НЕТ 3383

Крим це Україна і Крим окупований московитами

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Доволі пізнавальна порівняльна таблиця в плані висвітлення подій. Особливо сподобалося співвідношення "Кримінал-Культура" на деяких каналах У січні телеканали встановили антирекод зі згадування окупованого РФ Криму в новинах - Цензор.НЕТ 6707
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Причин багато, а головні в тому,що канали належать олігархам-евреям і неукраїнцям, журналюгі продажні і непрофіональні,да і при владі україноненависникі і гопникі та наперстникі.
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Крим постійно обговорюється на каналі "Прямий", тому його намагаються прикрити. Інші канали не злять бубочку, бо без Крима він не зможе закінчити війну, а не закінчивши війни не отримає бажану премію мира.
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