 Комітет Ради висунув трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський

Про це заявив голова комітету Денис Монастирський (СН), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення про включення в подання комітету Юлії Яцик, Владлена Неклюдова, Юрія Пономаренка - ухвалено", - сказав Монастирський.

Зокрема, Юрій Пономаренко - декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатура подавалася від фракції "Слуга народу".

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Зі свого боку Юлія Яцик і Владлен Неклюдов - народні депутати. За словами Монастирського, були висунуті шляхом самовисування. Згідно з даними карток нардепів на сайті Верховної Ради, обидва нардепи є членами фракції "Слуга народу".

Загалом члени Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядали 17 кандидатур, серед яких, зокрема, і нардепи Сергій Власенко, Ілля Кива, Сергій Алексєєв, адвокат Євгенія Закревська та інші, але вони набрали менше голосів на рейтинговому голосуванні.