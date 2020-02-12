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 Політика України
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Все про:конкурс (524) Монастирський (17) Закревська Євгенія (60) ДБР (862)

 Комітет Ради висунув трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності визначив трьох представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР, це - Юлія Яцик, Владлен Неклюдов, Юрій Пономаренко.

Про це заявив голова комітету Денис Монастирський (СН), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рішення про включення в подання комітету Юлії Яцик, Владлена Неклюдова, Юрія Пономаренка - ухвалено", - сказав Монастирський.

Зокрема, Юрій Пономаренко - декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатура подавалася від фракції "Слуга народу".

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Зі свого боку Юлія Яцик і Владлен Неклюдов - народні депутати. За словами Монастирського, були висунуті шляхом самовисування. Згідно з даними карток нардепів на сайті Верховної Ради, обидва нардепи є членами фракції "Слуга народу".

Загалом члени Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядали 17 кандидатур, серед яких, зокрема, і нардепи Сергій Власенко, Ілля Кива, Сергій Алексєєв, адвокат Євгенія Закревська та інші, але вони набрали менше голосів на рейтинговому голосуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175284
 
 
 Топ коментарі
 
Драчун від дрочуна трішки відрізняється, хоча.....какяразніца.
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Драчуна ківу ще виберіть убогі.
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Понятное дело. Других и не может быть, Только почему то там одни либо полные дебилы либо извращенцы в этой фракции уродов народа.....
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драчуна от слова дра4ить? )))
бабу то же нельзя. Это чисто мужская посада.
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Драчун від дрочуна трішки відрізняється, хоча.....какяразніца.
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Вот кайфоните как разговаривает белорус с украинцем, каждый на своем языке как и должны разговаривать настоящие братья.
https://www.youtube.com/watch?v=8nwc8bbgQxA
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Як же мене радує, коли кожен розмовляє своєю мовою, але розуміє одне одного! Кайф. ❤️
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Понятное дело. Других и не может быть, Только почему то там одни либо полные дебилы либо извращенцы в этой фракции уродов народа.....
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Предложи достойного. Кажись у ЕС таких и нет. Или есть?
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При чем здесь ЕС???? Это сборище продажных соевых. Во всем мире, правоохранительные органы контролирует опозиция.....
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Так предлагай из жопозиции. Поставим Петю?
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Власенко .Насколько я понимаю Закревская адвокат погибших на майдане....
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Oй, юрызды, не нанимайтесь в эту контору. ПрОклятое то место. Труба вон вылетел как птица на волю, так и не посадив Пороха; а теперь и Богдан, требовавший от Трубы кошмарить Пороха, вылетел как пробка с Банковой.
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Слуги займаються ще чимось окрім розподілу портфелів?
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Потужно! Три слуги народа!!! остальные "почему-то не набрали голоса " Комітет Ради висунув трьох кандидатів до конкурсної комісії з відбору директора ДБР, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 3131 УДИВИТЕЛЬНО для монобольшинства во всех комитетах!
Потому ИО ГБР и уверена, что она и будет полноправной скоро!!!
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