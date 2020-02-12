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 Суспільство, За кордоном
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Все про:громадянство (609) Росія (26423)

 Держдума максимально спростила отримання статусу носія російської мови українцями і білорусами

Держдума РФ підтримала скасування співбесіди для отримання статусу носія російської мови жителями територій, які належали до Російської імперії чи СРСР. Такий статус дає можливість отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Про це пише ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідний законопроєкт Держдума в середу на засіданні ухвалила в другому - основному - читанні.

Згідно з документом, громадяни України, які вільно володіють російською мовою, можуть особисто подавати заяву про визнання їх носіями російської мови. У такому випадку за наявності достатніх підстав комісія може надати статус без співбесіди.

Також читайте: Без перевірки на знання мови: в Росії хочуть спростити отримання громадянства РФ для українців

Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їхні родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території Росії або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити і скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175283
 
   
 Топ коментарі
 
Попутного ветра в горбатую спину, мышебратья ! Не забудьте украинский паспорт порвать.
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На Московії проведіть цю акцію! Бо 80% населення вяліко-скрєпной не знають російської - тілько мат і фєня. А те, шо українці і білоруси краще знають російську, ніж "тіпа карєнньіє насітєлі язьіка" - то давно відомий факт.
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статус носителя русского языка

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Ти ба, яке співпадіння. " Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір спростити та скоротити в термінах процедуру отримання українського громадянства."
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Яка синхронність з кацапією . Все по єдиному плану . Потрібна Врадіївка .
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Вони так і до статусу носія коронавірусу доберуться.
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Прямо таки міжнародна мова для ГУЛАГу.
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Раньше - да. Но после 2014 года все в мире боятся русского языка, как заразы и бегут от него. Спасибо Путину за это. И Латвия отказывается, и Литва, и Грузия, и Казахстан с Узбекистаном. И все дружно изучают английский для общения.
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Вот и хорошо. Пусть всех боевиков себе забирает. В Донбассе они не нужны, когда он обратно воссоединится с Украиной. А Российской империи нужны рабы. А мы- не рабы, рабы - не мы .
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По перше кому те російське громадянство потрібне ,окрім жителів ордло і друге чому для них таке значеня має знаня рос.язика і повне не сприйняття що в якісь країні того вимагають ,а саме знаня державної мови цієї країни?
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Ці законопроекти певно мали прийматися синхронно , з/проект ВР про подвійне громадянство і думський про спрощення набуття громадянства Кацапії білорусами і українцями . Це реалізація імперської концепції "адіннарот" , це те що постійно повторює путєн .
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Ищут кем потери после боярышника и стекломоя восстановить?
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Отрезал русскому язык, положил в карман и носишь - и сразу можешь юбращаться за статусом носителя.
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Ну зачем так грубо? За языком можно просто обратиться на микояновский мясокомбинат.
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