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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (679) Кабмін (3665) Міносвіти (570) вчитель (136) Новосад (76)

 Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти

Уряд направив додатково 2,2 млрд грн для виплати заробітних плат вчителям. Так, виплата коштів педагогам вперше буде здійснюватися з розрахунку реальної кількості учнів, а не за минулорічними даними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Це рішення було ухвалено сьогодні, 12 лютого 2020 року, на засіданні Кабміну.

"Зараз ми вперше за 4 роки при розрахунку кількості коштів на зарплати вчителів врахували дані не минулого, а цього навчального року. Оскільки у формулу, за якою розраховується заробітна плата, закладається показник наповнюваності класу, ці дані суттєво впливають на формування бюджету. Гроші, які ми зараз "докинули" на місця, не вплинуть на ставку чи обов’язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії", – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

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Зазначається, що завдяки цим коштам бюджети міст обласного значення збільшаться на 933,6 млн грн, районні бюджети збільшаться на 588,4 млн грн, бюджети об'єднаних територіальних громад збільшаться на 712,3 млн грн.

За словами Новосад, це рішення ніяк не вплине на вчителів, яким міська влада до цього виплачувала всі надбавки і премії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175281
 
   
 Топ коментарі
 
Ей они там с жиру бесятся. И так уже 4 тысячи баксов зарплата, как номер в отеле в Омане Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 53
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Эпоха нищеты закончилась 19 мая 2019 года Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7023Зеля свидетель после Присяги народу
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Ей они там с жиру бесятся. И так уже 4 тысячи баксов зарплата, как номер в отеле в Омане Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 53
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на самом деле кабмин не должен был этим заниматься, если конечно нет задолженностей по зарплате.
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в зависимости от наполняемости класса!!! это скрытая форма урезания ЗП!! особенно на селе! а преподносят как повышение?
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Эпоха нищеты закончилась 19 мая 2019 года Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 7023Зеля свидетель после Присяги народу
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турфирмы напряглись - да,да - не хватит вам заказанных заранее мест ))
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мало того...еще ж и Маршалловы острова безвиз подтвердили )))))
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2.2 лярда делим на курс 24,5 и делим на обещанные 4000$ зарплаты учителям =22,5 преподавателя !!! Думаю турфирмам от этого ни холодно ни жарко!!! Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8563
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ой какой Вы пессимист))))
может они по горящим ...в Китай? )))) так турфирмы еще и доплатят )))))
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Поездил немного по Европе и что заметил, везде продают Рошеновкие конфеты.
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А Зе-ОСЕЛ по всей Европе пытается продавать ОБЛИГАЦИИ ГосЗайма!
И что по твоему лучше?
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с закатанными рукавами КИСА-это Гончарук? А Остап- это Зеля! а на картинке - это радостные 73% УРА-зебилов!!! )))))
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А лікарям звичний болт на серветці... Ну то нічого, коронавірус всі крапки над ї поставить швидко. Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2736
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зеленських не обіцяв лікарям 4000$, так шо не треба тут нам розказувать казок Кабмін спрямував 2,2 млрд грн на зарплати вчителям, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3171
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Зарплата учителя в Чехии в среднем в месяц 1000-1200 евро.Существует также система надбавок в зависимости от стажа и квалификации.
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23 сентября, 2019

Министр образования Новосад заявила, что для повышения зарплат педагогам необходимо дополнительно 45 млрд грн
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Шахтеры касками по асфальту стучат
Их деточки,семьи кушать хотят
Леонид Данилыч, займись
И будет в Украине зашибись!
Лозунг на плакате бастующих шахтеров начала 90-х...
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І що це як не корупція? "дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність та премії" - це прямий підкуп в обмін на лояльність вчителів до влади.
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