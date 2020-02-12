 Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, розповіла заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.
"Ми не можемо побороти контрабанду і піратство лише в одній галузі. До цього треба підходити комплексно. Без нормальної роботи правоохоронних органів ми цього питання не вирішимо.
Великим викликом є те, наскільки агресивно російські видавництва заходять на український ринок. Моя особиста позиція і моя позиція політична полягає в тому, що ми мусимо усіма способами захистити наш ринок від російських видавництв. Бо якщо це не регулювати, то побачимо торпедування українського публічного інформаційного простору. Це треба законодавчо забороняти, як вид санкцій проти Росії…
Ми вже бачимо, як торпедується закон про державну мову. Ми ж відчуваємо ці бродіння. І вони не лише всередині України. Це великий виклик, і якщо ми його не вирішимо, то російський бізнес просто витіснить український книговидавничий ринок ринок", - зазначила вона.
На запитання, у якій формі може бути таке регулювання, Подоляк сказала:
"Я зараз висловлюю гіпотезу, над якою працюю. Ми ще не дискутували її з міністром. Але вважаю, що російські видавництва по всьому ланцюжку своїх корпоративних прав, де ми можемо зрозуміти, що кінцевим бенефеціаром є суб'єкт Російської Федерації, не повинні працювати в Україні. Це захист нашого економічного і гуманітарного простору".
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Зачем бороться с пиратством?
Пиратство и есть прямой подрыв кацапских издательств!
Пиратство кацапской интеллектуальной собственности надо поддерживать и развивать.
Именно, что и должны во всю заниматься переводами.
Просто не должны платить на Рашку авторских гонораров и сборов, а все деньги переводчикам.
А все протесты и суды кацапов по авторским правам - сливать в унитаз.
А про "завоевание рынка" и "отдавать деньги" пойди расскажи китайцам и ихними подделками "Сони".
Или официально, или контрабасом, или через интернет.
Тупо - законы рынка. Если есть неудовлетворенный спрос - предложение появится.
а справжня навіть має свій аромат.
Смотре ли бы себе телевизор, так нет, книги им подавай. Чего доброго могут и думать начать ..
інтернет чудовий тим, що немає в собі засилля росіского лайна, отже є з чого обирати.
хоть ти мені зарадиш, розсмішиш..
ти ще не доріс, щоб мене бодай розсердити.
ви хворі на голову ?
а моя відповідь тобі і тролю нижче - співвідношення 1 місця і так званого другого бу-га-га..
Если в приведенной Вами таблице сумма существенно больше 100% - будем ее анализировать, а если равно 100% - то это чистый фейк и манипуляция.
Если языковая принадлежность сайта определяется по языку прописанному как основной - то это оценка сферического коня в вакууме. То есть по сути - информация ни о чем.
думаю, вони ще собі і приписали.
ти не заслужив на ввічливе спілкування чи пояснення, лише на три літери.
все, на що ти спромігся, так це продемонструвати свою чоловічу меншовартість.
помітно, що ти сам себе не поважаєш. мужичок- трапка.
бувай, назграбне
Крым - 97 % всего населения;
Днепропетровская область - 72 %;
Донецкая область[100] - 93 %;
Запорожская область - 81 %;
Луганская область[101] - 89 %;
Николаевская область - 66 %;
Одесская область - 85 %;
Харьковская область - 74 %
Але це можна виправити. Зараз про вашу глобальність взагалі не йдеться. Все глобально роздуте.
которых предусматривало, что вновь поступающие на государственную службу
должны изучить украинский язык в течение 6 месяцев, а те, кто уже
находится на госслужбе, - в течение 1 года.20 апреля 1925 года было опубликовано совместное постановление ВУЦИК и
СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского
аппарата», по которому перейти на украинское делопроизводство в
государственных учреждениях и государственных торгово-промышленных
предприятиях надлежало не позднее 1 января 1926 года.
Рабоче-крестьянской инспекции предписывалось периодически проверять
украинизацию советского аппарата
Мой дед под эту хрень попал. Мову выучил, сдал экзамены, и конечно продолжал говорить по-русски Чего добились? Суржик появился, а русский не пропал. (см. таблицу выше)
росіске на другому місці...а понтів скільки було.
Над цим потрібно працювати
ти за коменти заробляєш, да ?
ото ходиш за людиною, чіпляєшся із запитаннями, тобі врешті щось скажуть, ти починаєш ображати і втягувати жертву в подальші абсолютно безглузді теревені ?
Понакліпали пустишок і довольні.
https://www.i.ua/
https://korrespondent.net/
https://glavcom.ua/
https://www.unn.com.ua/ru/
https://hvylya.net/ Хвиля, пафосно, но полностью на русском
https://zik.ua/ru
https://antikor.com.ua/
https://ria-m.tv/
https://www.bigmir.net/
Это первая десятка, в двадцатке два украиномовных сайта.
Будуть читати українською. Без прроблем.
Заставить читать новости или аналитику не получится. Тем более что тут-же рядом российские сайты с такой-же новостью. Правда уже в своей интерпретации.
Государство будет закупать печатные книги только в те библиотеки, которые покажут свою работу в привлечении читателей, - замминистра Подоляк