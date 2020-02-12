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 Політика України, Суспільство
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Все про:книги (212) Міністерство культури, молоді та спорту (30) Ірина Подоляк (1)

 Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк

Україна має захищати вітчизняних книговидавців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, розповіла заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Ми не можемо побороти контрабанду і піратство лише в одній галузі. До цього треба підходити комплексно. Без нормальної роботи правоохоронних органів ми цього питання не вирішимо.

Великим викликом є те, наскільки агресивно російські видавництва заходять на український ринок. Моя особиста позиція і моя позиція політична полягає в тому, що ми мусимо усіма способами захистити наш ринок від російських видавництв. Бо якщо це не регулювати, то побачимо торпедування українського публічного інформаційного простору. Це треба законодавчо забороняти, як вид санкцій проти Росії…

Ми вже бачимо, як торпедується закон про державну мову. Ми ж відчуваємо ці бродіння. І вони не лише всередині України. Це великий виклик, і якщо ми його не вирішимо, то російський бізнес просто витіснить український книговидавничий ринок ринок", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава купуватиме друковані книги тільки в ті бібліотеки, які покажуть свою роботу в залученні читачів, - заступниця міністра Подоляк

На запитання, у якій формі може бути таке регулювання, Подоляк сказала: 

"Я зараз висловлюю гіпотезу, над якою працюю. Ми ще не дискутували її з міністром. Але вважаю, що російські видавництва по всьому ланцюжку своїх корпоративних прав, де ми можемо зрозуміти, що кінцевим бенефеціаром є суб'єкт Російської Федерації, не повинні працювати в Україні. Це захист нашого економічного і гуманітарного простору".

Читайте: Венеціанська комісія наскрізь пронизана російськими ідеологемами і перебуває під впливом РФ, - Подоляк про позицію комісії щодо мовного закону

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175277
 
   
 Топ коментарі
 
Идиот, кацы тебе и бесплатно свою пропанадну отдавать будут, лишь бы мозги застрать, хотя тебе и так засрали.
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А вы не занимайтесь переводами с кацапского а издавайте книги украинских авторов,а они есть их только поискать надо.
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Что опять Волонтеры , а Вы начто С занибесными Окладами Дармоеды , - Защищайте , - А то Мы Должны .
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Что за бред она несет?
Зачем бороться с пиратством?
Пиратство и есть прямой подрыв кацапских издательств!
Пиратство кацапской интеллектуальной собственности надо поддерживать и развивать.
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Идиот, кацы тебе и бесплатно свою пропанадну отдавать будут, лишь бы мозги застрать, хотя тебе и так засрали.
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А ты тыпил, если думаешь, что там кроме пропаганды ничего нет.
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Язык это основной инструмент этой войны, читать по-капаски это как в себя стрелять, похер что.
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А это у нас в любой цепочке корп.прав найдёте субъект РФ. На наш рынок приходит только капитал преступного происхождения. Бороться запретами бесполезно и даже усугубляет ситуацию
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А вы не занимайтесь переводами с кацапского а издавайте книги украинских авторов,а они есть их только поискать надо.
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БРЕД!
Именно, что и должны во всю заниматься переводами.
Просто не должны платить на Рашку авторских гонораров и сборов, а все деньги переводчикам.
А все протесты и суды кацапов по авторским правам - сливать в унитаз.
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Завоевать рынок украинскими книгами возможно только выпуском интересных книг украинских авторов.А даже перевод кацапских все равно обязаны отдавать деньги кацапским авторам иначе это будет просто плагиатом.
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Не плагиат, а пиратство.
А про "завоевание рынка" и "отдавать деньги" пойди расскажи китайцам и ихними подделками "Сони".
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Так если украинское издательство печатает книгу только для части аудитории и расширять ее (в смысле аудиторию) не намерено, то по любому здесь будут рос.издательства.

Или официально, или контрабасом, или через интернет.

Тупо - законы рынка. Если есть неудовлетворенный спрос - предложение появится.
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Яких ще книг? У нас джілізація від Дуба і лєта. Всьо в смартфоні.
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завиздно, есть интернет и электронные книги, мы в 21 веке
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а я не можу читати електронну книжку, от не йде і все.
а справжня навіть має свій аромат.
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ну и сколько можно тех ароматов накупиться ? кругом нищета
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Книгочитателей вообще пора искусственно изводить!
Смотре ли бы себе телевизор, так нет, книги им подавай. Чего доброго могут и думать начать ..

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ну да, вроде при деле и все дебилы и не понимаем, что есть интернет
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будемо читати англомовну літературу.
інтернет чудовий тим, що немає в собі засилля росіского лайна, отже є з чого обирати.
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немає засилля російської? та куди не тикни вилазить російською. навіть і Штазіляндії.
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бо у вас налаштовано росіскою мовою.
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ти мій прапорець бачиш? і не вжливо де я запит роблю з німечцького гуглу, часто вилазе російською український запит.
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а твої коменти, їх наявність, кажуть про протилежне. не обманюй себе.
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я розважаюсь. все одно зайнятись нічим.
хоть ти мені зарадиш, розсмішиш.. Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 1921
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а ну воно і видно, пішла б почитала щось вумне, кошелка.
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йди вчись, тролько недороблене.
ти ще не доріс, щоб мене бодай розсердити. Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 9553
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хахаха, ну да, рости до рівня твого емоційного трьопа ніхто не збирається. такі курки як ти не є взірцем і ніколи не будуть. тішся, раз робити нічого.
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тріпатись ти вмієш, але користі цього ніякої.
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Количество русскоязычных сайтов, на втором месте в мире, доля таких сайтов в зоне UA почти 80%. Украиномовних сайтов в мире 0,2% меньше чем на болгарском.
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навіщо вам стільки сайтів ? це ж не пропорційно кількості населення підорашки.
ви хворі на голову ?
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він подав фактичну інфу, а ти коментиш як курка.
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не встряю, а констатую факт, на який ти знов че потаскушка відповідаєш.
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потаскушка то твоя дружина.
а моя відповідь тобі і тролю нижче - співвідношення 1 місця і так званого другого бу-га-га..
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Смотря как измерять.

Если в приведенной Вами таблице сумма существенно больше 100% - будем ее анализировать, а если равно 100% - то это чистый фейк и манипуляция.
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Как считается сайт присутствующий в сети на 3-х языках? Если трижды, тогда таблица реальная и тогда сумма будет явно больше 100 если брать за основу количество сайтов.
Если языковая принадлежность сайта определяется по языку прописанному как основной - то это оценка сферического коня в вакууме. То есть по сути - информация ни о чем.
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цю інформацію збирали на росії.
думаю, вони ще собі і приписали.
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ну те, що ти мене за критику твоїх тупих коментів називаєш, показує, що ти реально пролукт української пострадянської школи. аргументів ноль, піймали на гарячому, захищаєшся як рагуля-кугутка.
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тупу шпану, як от ти, потрібно ставити на місце.
ти не заслужив на ввічливе спілкування чи пояснення, лише на три літери.
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так я теж вважаю, що таких тупих рагульокугуток як ти, треба ставити на місце.
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ну, спробуй, пісклявику
все, на що ти спромігся, так це продемонструвати свою чоловічу меншовартість. Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 2513
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в твоїй нікчемній поведінці.
помітно, що ти сам себе не поважаєш. мужичок- трапка.
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докажи, що нікчемна. якщо то у тебе так у голові, не означає, що то дійсно так. але для таких як ти, то завжди нікчемно, бо піймали на кидання говна на вентилятор, недодєланним то завжди не подобається і вони починають усяку хрєнь видумувати змість зкрити писок і піти порефлексувти. коли є чим.
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я пішла фільм дивитись.
бувай, назграбне Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 2116
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А ты просвещайся. Русский - глобальный язык, входит в шестерку официальных языков ООН, и второй в интернете Ты не замечаешь, что Цензор - русскоязычный сайт? Почему? Чтобы не терять аудиторию, т. к. более 90% украинцев владеют русским и уж на Левобережье, точно отдают ему предпочтение
Крым - 97 % всего населения;
Днепропетровская область - 72 %;
Донецкая область[100] - 93 %;
Запорожская область - 81 %;
Луганская область[101] - 89 %;
Николаевская область - 66 %;
Одесская область - 85 %;
Харьковская область - 74 %
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Помилка історії. Українцям століттями нав'язували ваш фіно-татарський суржик.
Але це можна виправити. Зараз про вашу глобальність взагалі не йдеться. Все глобально роздуте.
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старе покоління володіє, нове вже так не буде при правильному підході. як у Грузії, знатимуть англійську, а узкий ні.
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Все это уже было. В июле - августе 1923 года в УССР вышли два постановления, одно из
которых предусматривало, что вновь поступающие на государственную службу
должны изучить украинский язык в течение 6 месяцев, а те, кто уже
находится на госслужбе, - в течение 1 года.20 апреля 1925 года было опубликовано совместное постановление ВУЦИК и
СНК УССР «О мерах срочного проведения полной украинизации советского
аппарата», по которому перейти на украинское делопроизводство в
государственных учреждениях и государственных торгово-промышленных
предприятиях надлежало не позднее 1 января 1926 года.
Рабоче-крестьянской инспекции предписывалось периодически проверять
украинизацию советского аппарата
Мой дед под эту хрень попал. Мову выучил, сдал экзамены, и конечно продолжал говорить по-русски Чего добились? Суржик появился, а русский не пропал. (см. таблицу выше)
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це ти вирішила сма собі попротерічити?
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ні, тицбнути тролів в їхню жалюгідну 5,9% калюжу.
росіске на другому місці...а понтів скільки було.
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так, на другому. а української вообще немає.
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А чому ? Через політику - какая разніца мова чи язік.
Над цим потрібно працювати
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ага, Фаріонші розкажи про то. і запитай ще чого при її такій активності і фаху жосі немає книжок "українська як іноземна", чогось поляки такі кнжки видають, а активні рагулі не можуть, лише срач устраювать і з роботи людей виганяти, бо її рагулю не так обслужили.
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піди поцьомкай кацапа в дупу, не стримуй себе, я ж бачу як тобі кортить.
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при чому тут кацап, коли мова про тебе і твої тупі коменти? ти вже кацапа поцілувала, що тебе так тупить.
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бачу, тобі краще не відповідати.
ти за коменти заробляєш, да ?
ото ходиш за людиною, чіпляєшся із запитаннями, тобі врешті щось скажуть, ти починаєш ображати і втягувати жертву в подальші абсолютно безглузді теревені ?
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ну ти ж те ж відповідаєш, знач теж заробляєш. або тупе тому і стрибаєш. критика для теье чіпляння. нагадєш мені вчилок, їм теж нічого не кажи, корона тускніє і в них паніка.
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ти для мене такий же подразник, як гімно на черевикові ))
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Я тебе об этом и сказал, второе место Но это данные 2013 года, сейчас - 6,1% английский чуть больше 50%
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Та ваші сайти вже позакривались, як злісні ботоферми.
Понакліпали пустишок і довольні.
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Популярнейшие РУССКОЯЗЫЧНЫЕ сайты Украины
https://www.i.ua/

https://korrespondent.net/

https://glavcom.ua/

https://www.unn.com.ua/ru/

https://hvylya.net/ Хвиля, пафосно, но полностью на русском

https://zik.ua/ru

https://antikor.com.ua/

https://ria-m.tv/

https://www.bigmir.net/

Это первая десятка, в двадцатке два украиномовных сайта.
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Так це потребує корекції.
Будуть читати українською. Без прроблем.
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А еще можно заставить ползать на четвереньках, типа удобнее, не упадешь.
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Заставить читать не на "своем" языке можно или если человек находится в какой-либо зависимости (учебные заведения, гос.учреждения) или по необходимости (изучение законов и другой нормативки связанной с профессией).
Заставить читать новости или аналитику не получится. Тем более что тут-же рядом российские сайты с такой-же новостью. Правда уже в своей интерпретации.
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лучше б современную технику книгоучета закупили, все еше на бумашечках небось.
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Защитить можно только интеллектуальным преимуществом украинских изданий.
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