 Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, розповіла заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Ми не можемо побороти контрабанду і піратство лише в одній галузі. До цього треба підходити комплексно. Без нормальної роботи правоохоронних органів ми цього питання не вирішимо.

Великим викликом є те, наскільки агресивно російські видавництва заходять на український ринок. Моя особиста позиція і моя позиція політична полягає в тому, що ми мусимо усіма способами захистити наш ринок від російських видавництв. Бо якщо це не регулювати, то побачимо торпедування українського публічного інформаційного простору. Це треба законодавчо забороняти, як вид санкцій проти Росії…

Ми вже бачимо, як торпедується закон про державну мову. Ми ж відчуваємо ці бродіння. І вони не лише всередині України. Це великий виклик, і якщо ми його не вирішимо, то російський бізнес просто витіснить український книговидавничий ринок ринок", - зазначила вона.

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На запитання, у якій формі може бути таке регулювання, Подоляк сказала:

"Я зараз висловлюю гіпотезу, над якою працюю. Ми ще не дискутували її з міністром. Але вважаю, що російські видавництва по всьому ланцюжку своїх корпоративних прав, де ми можемо зрозуміти, що кінцевим бенефеціаром є суб'єкт Російської Федерації, не повинні працювати в Україні. Це захист нашого економічного і гуманітарного простору".

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