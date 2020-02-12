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 Політика України
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Все про:Зеленський (4487) Разумков Дмитро (380) Богдан Андрій (252) Єрмак Андрій (92)

 Це позитивно вплине на роботу ОП, - Разумков про призначення Єрмака

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що виключною прерогативою президента є те, кого призначати на посаду керівника Офісу глави держави.

Про це він сказав під час брифінгу в рамках візиту в Київську область, відповідаючи на запитання щодо звільнення керівника Офісу президента і чи радився з Разумковим президент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я думаю, що президент тут не має ні з ким радитися. Це голова його Офісу. Офіс - це структура, яка забезпечує діяльність президента. І це виключна прерогатива президента, кого призначати на цю посаду", - зазначив голова парламенту.

Говорячи про новопризначеного керівника ОПУ Андрія Єрмака, Разумков нагадав, що він є членом команди президента і "багато місяців працює за важливими напрямами, пов'язаними з виконанням функцій Офісу президента, безпосередньо виходячи з тих доручень, які давалися главою держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я наразі не маю планів проводити якісь ротації в Офісі Президента, - Єрмак

"Це не нова людина, це людина, яка була помічником президента. Фактично в перші дні після вступу на посаду, його Володимир Олександрович (Зеленський, - ред.) призначив. Тому я не бачу якихось негативних наслідків в цьому, 100%. Я думаю, що це позитивно вплине на роботу Офісу глави держави", - зауважив спікер.

На запитання, чи можна буде побачити екскерівника ОПУ Андрія Богдана на якійсь посаді в Кабміні, Разумков відповів, що з цього приводу краще звернутися до прем'єр-міністра.

"Мені така інформація не відома", - додав Разумков.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175276
 
   
 Топ коментарі
 
Воно то так - прерогатива президента вибирати собі радника, але президанта в Україні немає, є лиш пародія на нього.
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Он забыл уточнить, какого "президента". Думаю, что он имел в виду Ху*ло. Это исключительная прерогатива президента, кого назначать на должность главы ОП: он не должен ни с кем советоваться, - Разумков об увольнении Богдана - Цензор.НЕТ 358
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Он забыл уточнить, какого "президента". Думаю, что он имел в виду Ху*ло. Это исключительная прерогатива президента, кого назначать на должность главы ОП: он не должен ни с кем советоваться, - Разумков об увольнении Богдана - Цензор.НЕТ 358
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У всіх прерогатива... В овоща теж була така прерогатива...
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Шо в Гаранта зявилась Нова Мендель з зеленими яйцями?
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Ничто не вечно под Луной.Вот и Богдан не попал в формат.Много ещё таких будет!Молодёжь взяла власть у прожжёных грабителей и брехунов .Профессиональных.
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Вы такой зебил зебильный.
Молодежи за 45, их водят за ручки воры, мародеры, олигархи. Все проженые циники, пришедшие наживаться на продаже украинской земли
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Воно то так - прерогатива президента вибирати собі радника, але президанта в Україні немає, є лиш пародія на нього.
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ой,не елозь на жопе...даже если оно назначит коня-уже никто не удивится.
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Водителям пойдет , - До Мамы которая любит Скорость.
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Разумков, запомни: дело "главы офиса" - следить чтобы окурки не валялись вокруг, и чтобы туалетная бумага всегда была в сортире. Не более того.
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Глава офиса это запасной президент, вот увидите.
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Головне щоб у завхозу офіса не було поганих звичок і він міг підмінити презедента під час чергового сеансу оману.
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Это то как они запланировали. И, конечно же, продажный КС ничего "не заметит".
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"это положительно повлияет на работу Офиса главы государства"

То есть, он прямым текстом заявляет, что Богдан ХРЕНОВО РАБОТАЛ?
Почти год работал-работал... работал-работал... никаких вопросов к нему не было, от петиций много-тысячных его защищали всей бандой...
А тут, "БАХ!" и "хреново работал"...

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Ватикан не дал бабок. Последняя надежда была.

Теперь только Москва. Или - дефолт. С каштанами вдоль Крещатика.
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положительным для Украины и отвод украинских войск с украинской территории был ..?
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д`Ермак - враг Украины! Этим всё сказано.
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"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну."

Этот гений среди олигофренов почти год президент, и он всё ещё думает, что можно сесть, посмотреть человеку глаза в глаза, и всё будет понятно.

Он, наверное, верит, что уверенный, прямой взгляд в глаза, открытое лицо, крепкое рукопожатие - это признаки честного человека.

Он, наверное, в "Квартале" приходил к сотрудникам в кабинеты, усаживался рядышком и заводил душевные разговоры о том, как работается, и где ты себя видишь через пять лет, и я вот тут на днях яхту купил, но ты не расстраивайся, вот если ты будешь хорошо работать, то я через два года себе вообще ***** астрокосмолёт куплю.

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С таким же успехом можно было выбрать доктора Комаровского, тот кретиноид тоже считал, что можно поехать на рыбалку, взять водочки, да с огурчиком, да с сальцом, да посидеть, да всё перетереть, знаешь, вот так, по-мужски, по-настоящему, да потом в баньку, а потом девочек вызвать, да может и без девочек, так, друг другу присунем по разу, крепкая мужская дружба будет - и обо всём мигом договоримся.

Интересно только, почему с Гончаруком так неудобно вышло и с прослушкой. А ты что, ему не заглядывал в глаза, или там в ноздри, или в жопу можно было заглянуть, и сразу понять, что это гамнецо а не человек, ты ему с барского плеча должность премьера пожаловал, а он про тебя вона что говорит за спиной.

А Богдан чего в немилость попал? Глаза обманули, но ты не растерялся, заглянул ему в ухо, глядь, а там тараканы козни строят и заговоры заговаривают? Вот незадача вышла, Богдан какой хитрый попался, давно бы его на чистую воду раскусил, посмотрев глаза в глаза, так он стервец нарочно то прищурится, то глазки потупит, то в сторону отведёт, смотрит искоса. А так бы конечно, давно было понятно, что перед тобой за человек.

А Труба-то, Труба? Величайший лидер, как же он-то тебя обманул? Ну правда с ним как раз понятно, у него глазки так и бегают, **** ж там разглядишь, в ****** пришлось посмотреть, да через увеличительное стёклышко. Но тогда уж конечно разобрались.

Хорошо, *****, что Путин простой как пять копеек. Незамысловатый такой.

Смотришь ему в глаза, и видишь там мир, дружбу, жвачку, процветание, надёжного партнёра и братский намврот.
С честным, *****, открытым лицом и крепким мужским рукопожатием за твои тестикулы.

Vladimir Zavgorodny
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етот пионервожатый и правда думает, шо опа еще и работает, а не только унюхивается в хлам?
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Дмітрій навєрноє надєєтся ОПЯТЬ получіть доступ к тєлу о Величайшего!!! Попустись родной енто такое же раздутое его до небес и даж если и пустят то ненадолго
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положительно повлияет на работу ОП, - Разумков /обещаниям барыг доверия меньше всего. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Андрея Богдана -в Генпрокуроры!! вот тогда и начнётся революция, о которой мечтает Украина! Всё порохоботскую мразь- под шконку посадит!!
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Це позитивно вплине на роботу ОП, - Разумков про призначення Єрмака - Цензор.НЕТ 7337ланував зараз написати більшеньку статтю про рокіровку "Богдан - Єрмак". Але коротко не вдасться, а я маю трохи термінової роботи й обмаль часу. Тому поки публікую пару тез та питань без відповіді з цього приводу:

- Справжня відставка відбулася раніше. Десь у новорічний період. Точної дати не скажу, але Богдана на той час уже повністю локалізували. З офіційним оголошенням тягнули, бо вирішувли медійні проблеми. У нас серіальний президент, серіальна влада й ціла країна - це реаліті-шоу. А шоу хтось має гарно показувати й вихваляти... Я не спеціаліст у медіа-ринку, але бачу, що мрія про бліц-захоплення "Інтера" під нового партнера влади Хорошковського поки затягується. Може зуміли олігарху й його медіа-холдингу "зробити пропозицію, від якої ті не зможуть відмовитися"? Не знаю. Або щось уже здійснили, або вирішили, що затягування ні від чого й так не врятує.

- У нас новий керівник країни. Ну ви ж нормальні люди й не думаєте, що країною самостійно та усвідомлено керує Зеленський. Маємо ситуацію, коли свита робить короля. Раніше країну контролював Коломойський зі своїми Богданом, Портновим, Дубінським, Дубілетом та рядом інших прихвостнів. Пізніше все більше проглядалося двовладдя. А зараз - це Дмітрій Козак. Ви спитаєте, що таке цей Козак? Про це вже колись писав і напишу ще - він зараз заступник глави адміністрації Путіна. Але, звісно, Козак також не є самостійною персоною, він лише новий монопольний координатор російської політики супроти України. Для спрощення можна сказати, що новим керівником України з певними поправками, натяжками й відтермінуваннями став Путін.

- Єрмак, як російський бізнесмен, доволі глибоко інтегрований у близькі до Путіна середовища. А Козак - вірний супутник Путіна ще з часів його приходу до влади в Кремлі. Міняв посади, але завжди виконував ту саму функцію - координував події в гарячих точках на території колишнього Союзу. Забезпечував створення проблем (тут його роль була не головною), а потім пропонував їх вирішення на вигідних для Москви умовах. Серед його "набутків" Абхазія й Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, нинішні ускладнення навколо Нагорного Карабаху, Киргизія та ряд інших. Ну і звісно ж, Україна та Білорусь. Вислів "план Козака" виник стосовно Придністров'я, але офіційний Кишенів від такого "подаруночка" навідріз відмовився. Тепер цей план уже пару років пробують увіпхнути Україні. Раніше не проходило. Зараз заковтнули. Тому й ліквідували в Москві "войну мєжду башнямі Крємля" в їхній українській політиці та сконцентрували все в руках Путіна (Козака). Перший елемент плану Козака для України - це та сама "формула Лаврова-Штайнмайєра". Уже підписали аж двічі...

- Єрмак, як було раніше відомо з неофіційних джерел, є партнером Козака в цих політичних процесах. А недавно він уже сам дуже чітко продемонстрував підтвердження цього. Його висловлювання про Козака, як ледь не про "великого друга України" (ну трошки менш пафосно, але на суть не впливає) багато про що говорять. Це "дружнє ставлення" відображене в адаптованому для нас усе тому ж Плані Козака. Нагадую, навіть тодішній комуністичний уряд Молдови відбивався від того плану, а Єрмаку це підходить... А ще він доволі чітко спрямовує діяльність Зеленського у вигідному для Москви Руслі. Не все й не відразу, а методом "кілька кроків уперед, пару кроків назад, знову трошки вперед..." Багато що поки зависало на пів-кроці. Але заяви самого Єрмака щодо майбутнього дуже близького врегулювання на Донбасі та способів досягнення цього явно свідчать, що він працює саме в тому руслі.

Про всі нові загрози й проблеми можна писати ще багато, але не зараз. Добавлю, коли те, що накаркую тут уже перестане бути чимось фантастичним для більшості українців.
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