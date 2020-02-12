EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  2253  17
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3134) розвідка (1529)

 В окупантів на Донбасі зриваються навчання через відтік до Росії громадян призовного віку, - розвідка

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях вимагають від керівників місцевих підприємств і установ терміново надати уточнені списки працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, основною причиною є необхідність визначення мобілізаційного резерву у зв’язку з відтоком людського ресурсу на територію РФ після отримання російського громадянства.

"Відсутність необхідної кількості резервістів створила в окупантів передумови до зриву запланованих навчальних зборів у першому кварталі 2020 року на базі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманців на Донбасі примушують до отримання паспорта РФ і відразу ж його вилучають, щоб запобігти дезертирству, - ГУР

Також повідомляється, що для недопущення подальшого відтоку мобілізаційного ресурсу російською окупаційною владою передбачається введення додаткових обмежень щодо виїзду громадян призовного віку на територію Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175274
 
 
 Топ коментарі
 
Общим Резервация, = Что хотели то и Получили. Жуйте.
 показати весь коментар
 
зеля их в губы и в ж__опу рсцелует
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Общим Резервация, = Что хотели то и Получили. Жуйте.
 показати весь коментар
 
 
І чому не подобається жити "лугандонським індійцям" в своїй Резервації? У оккупантов на Донбассе срываются учения из-за оттока в Россию граждан призывного возраста, - разведка - Цензор.НЕТ 4182
 показати весь коментар
 
 
Интересно, служивших в армии террористов, Украина тоже признает как отдалших долг Родине и признает их военные билеты?
 показати весь коментар
 
 
А может и свою опу подставит. Скучает без богдана...
 показати весь коментар
 
 
А зачем учения? Чему их учить?
Если слиняли - значит уже умные!

 показати весь коментар
 
 
А какие тут можна придумать ограничения? Отобрать обратно российские паспорта!
 показати весь коментар
 
Не, знаю, как кто , я на это фуфло уже внимания не обращаю. Если верить этим сообщениям, то там скоро все разбегутся. Так, почему же мы шестой год в бинокль на Донецк смотрим?????
 показати весь коментар
 
 
Погодите.
Они насильно раздают паспорта РФ для того, чтоб не выпускать людей в РФ?

Сильно, сильно.
 показати весь коментар
 
От суки республику захотелось а валят в рашу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору