 В окупантів на Донбасі зриваються навчання через відтік до Росії громадян призовного віку, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, основною причиною є необхідність визначення мобілізаційного резерву у зв’язку з відтоком людського ресурсу на територію РФ після отримання російського громадянства.
"Відсутність необхідної кількості резервістів створила в окупантів передумови до зриву запланованих навчальних зборів у першому кварталі 2020 року на базі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що для недопущення подальшого відтоку мобілізаційного ресурсу російською окупаційною владою передбачається введення додаткових обмежень щодо виїзду громадян призовного віку на територію Росії.
Если слиняли - значит уже умные!
Они насильно раздают паспорта РФ для того, чтоб не выпускать людей в РФ?
Сильно, сильно.