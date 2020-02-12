 Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобов'язання, - посольство США

"Через 5 років після узгодження Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу українці все ще гинуть внаслідок російської агресії. Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобов'язання", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 12 лютого виповнюється 5 років з дня підписання Мінських угод, узгоджених на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року канцлером Німеччини, президентами Франції, України та Росії.

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