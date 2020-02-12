EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  490  16
Матеріали за темою:
Все про:Росія (26423) США (6266) мінські угоди (1714)

 Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобов'язання, - посольство США

Росія повинна припинити агресію проти України і повністю виконувати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод, заявило посольство США в Україні.

"Через 5 років після узгодження Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу українці все ще гинуть внаслідок російської агресії. Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобов'язання", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 12 лютого виповнюється 5 років з дня підписання Мінських угод, узгоджених на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року канцлером Німеччини, президентами Франції, України та Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що жодних домовленостей про зустріч Зеленського і Путіна до нормандського формату немає, - Єрмак

Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобовязання, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175270
 
 
 Топ коментарі
 
ты конечно можеш попросить гопника убратся,но его решение зависит от того есть ли у тебя в руках ключ на 32 с остатками его же зубов на нём.
 показати весь коментар
 
теперь за зе-бобиков будут говорить посольства США, ЕСПЧ, ОБСЕ, Чубаровы, короче, кто угодно, только не они сами......
 показати весь коментар
 
А США должны выполнять свои обязательства в рамках Будапештского Меморандума. И что ?????
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что заявило посольство США в росии?
 показати весь коментар
 
А США должны выполнять свои обязательства в рамках Будапештского Меморандума. И что ?????
 показати весь коментар
 
 
ты конечно можеш попросить гопника убратся,но его решение зависит от того есть ли у тебя в руках ключ на 32 с остатками его же зубов на нём.
 показати весь коментар
 
 
теперь за зе-бобиков будут говорить посольства США, ЕСПЧ, ОБСЕ, Чубаровы, короче, кто угодно, только не они сами......
 показати весь коментар
 
 
Голова Офісу Президента про російську агресію на брифінгу не сказав жодного слова... - війна, просто війна.
 показати весь коментар
 
НЕ, ещё ты. При этом хоть до всерачки, хоть хором, хоть по очереди....
 показати весь коментар
 
Мало , что она Должна , - Но Она не делает Этого Безобразия потомок Чингиз Хана .Набеги и в Берлогу. Пожрать , посрать и Нагадить. Сосед Длин , попался же нам.
 показати весь коментар
 
 
когда я читаю такое дежурное 835ое заявление становится стыдно...
 показати весь коментар
 
 
паРаша затрепетала и всё исполнила...
 показати весь коментар
 
22 июня 1941 года по всесоюзному радио выступил Вячеслав Молотов...
Цитата :
Советский союз неукоснительно выполнял условия братского Договора Молотов-Риббеннтроп.
Это единственный договор который выполнял дохлый совок... за всю свою историю
 показати весь коментар
 
Блд, американцы хотя бы читали текст этих соглашений? Там все обязательства только для Украины? В каком пункте прописаны обязательства России-агрессора?🤔 Тем более Россия в этих договорняках выступает как посредник😡.
 показати весь коментар
 
Леонид Данилыч подписал Минские соглашения вместе с бывшим послом РАБссии в Украине Зурабовым.Другими словами, они оба тогда были никто.Без должностей и полномочий...Юридической силы те бумаги не имеют,хотя там есть подписи Олланда и Меркель,типа посредники свидетели,если я не ошибаюсь...
 показати весь коментар
 
Интересно, чего украинцы ждут от США? Какие действия? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете? "Подарили" втридорога две списанные посудины, и за то благодарить надо
 показати весь коментар
 
 
Почему это заявление , не делает посол США в Москве .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору