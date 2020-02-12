 Крим не може бути об'єктом "розміну", - Пєсков про ідею "слуги народу" Арахамії щодо водопостачання АРК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це, 12 лютого, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення Україною водопостачання Криму.
"Крим не може бути об'єктом будь-якого розміну", - сказав він, зазначивши, що "російський регіон забезпечується водою в рамках існуючих програм розвитку".
Також він додав, що пропозиції щодо додаткового водопостачання можуть бути розглянуті.
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Давид Георгиевич Арахамия ( Давид Георгійович Арахамія; род. 23 мая 1979(1979-05-23), Сочи, Краснодарский край, РФ, РСФСР, СССР)
Йозеф Кнехт
Послухав половину брифінгу.Схоже на те,що Єрмак не зрозумів,куди його призначили.Він має діяти виключно відповідно до повноважень.А повноваження досить скромні,подавати укази на підпис,керувати заступниками, фільтрувати відвідувачів. Все що говорить Єрмак,це узурпація влади
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Если мы оплатим долги Донбасса Газпрому, возьмем на содержание российские войска в форме армии ДНР и ЛНР, будем перечислять дань сепаратистам (ведь там наши люди!), то Путин выведет российские войска из Харьковской области.»
письков аж не поверил своим усам...
А давайте еще дадим воду и електроенергию в Маскву. Ведь там по приблизительным подсчетам около 1.5млн. наших украинских граждан-гастарбайтеров. А ето намного больше чем дажу в окупированном крыму
Наверное кацапня и бобиков и Беню переиграла.
Только мочу можем поставлять.
Но он согласен обменять воду на деньги.
Если уж вы готовы продавать свою землю насовсем, то почему бы не продать и воду? Тем более что ее можно продавать много раз - она все равно в море бесполезно утекает.
А сам он - ниже ростом.
Сочи его ждёт домой - в родную гавень.