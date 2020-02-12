 Крим не може бути об'єктом "розміну", - Пєсков про ідею "слуги народу" Арахамії щодо водопостачання АРК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це, 12 лютого, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення Україною водопостачання Криму.

"Крим не може бути об'єктом будь-якого розміну", - сказав він, зазначивши, що "російський регіон забезпечується водою в рамках існуючих програм розвитку".

Також він додав, що пропозиції щодо додаткового водопостачання можуть бути розглянуті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Арахамії про подачу води в Крим - це його особиста позиція. На переговорах із Козаком це питання не обговорювалося, - Єрмак

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".