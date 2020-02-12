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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кремль (222) Крим (8745) Пєсков (677) вода (321)

 Крим не може бути об'єктом "розміну", - Пєсков про ідею "слуги народу" Арахамії щодо водопостачання АРК

Крим не може бути об'єктом будь-якого розміну, проте РФ готова розглянути можливість комерційних поставок води з материкової України в АРК.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це, 12 лютого, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи можливість повернення Києву контролю над кордоном на Донбасі в обмін на відновлення Україною водопостачання Криму.

"Крим не може бути об'єктом будь-якого розміну", - сказав він, зазначивши, що "російський регіон забезпечується водою в рамках існуючих програм розвитку".

Також він додав, що пропозиції щодо додаткового водопостачання можуть бути розглянуті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Арахамії про подачу води в Крим - це його особиста позиція. На переговорах із Козаком це питання не обговорювалося, - Єрмак

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175268
 
 
 Топ коментарі
 
.. Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 7778 прогиб тупого зебила даже кацапы не оценили...
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...проболтался ара этот раньше времени...без воды крыму уже в этом году кырдык нехилый будет...лето жарким быть обещает.... Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 2045
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письков не дремлет все для спасения своих консерв Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 9059
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А чего ему дремать? Думаешь это неожиданная новость для него выступление нашего хачапури?
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Ему то не знать что кацапам позарез нужна вода в крыму




Давид Георгиевич Арахамия ( Давид Георгійович Арахамія; род. 23 мая 1979(1979-05-23), Сочи, Краснодарский край, РФ, РСФСР, СССР)
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ДРУГИМИ СЛОВАМИ ПИСЬКОВ ПОСЛАЛ КРЫМЧАН вместе их проблемами
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...проболтался ара этот раньше времени...без воды крыму уже в этом году кырдык нехилый будет...лето жарким быть обещает....
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А еще обещали всем в 2012 году конец света... Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 8025
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Как-то качают из артезианских источников. Для экологии выкачка оттуда воды в таких масштабах - экологическая катастрофа, но еще лет на 10-15 хватит. Пусть меня эксперты поправят, я пишу лишь то, что в разных источниках читал.
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лет до 5 скромно для питья..а для орошения воды там нет....
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Йозеф Кнехт



Послухав половину брифінгу.Схоже на те,що Єрмак не зрозумів,куди його призначили.Він має діяти виключно відповідно до повноважень.А повноваження досить скромні,подавати укази на підпис,керувати заступниками, фільтрувати відвідувачів. Все що говорить Єрмак,це узурпація влади

Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 9425
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бо насправдi презедент не зеленський, а єрмак.....
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Так виглядає що українці отримали нового президента.
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вот и раша проснулась а тут кто то думал что рахания от себя это сказал
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уже даже жопошники арахамию прокатили..... клоуны - они и есть клоуны......
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Цель секты СЛУГ НАРОДА разграбить Украину . И Песков ей не указ.
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«Светлана Самборска
14 hrs · Смотрите в следующей серии:
Если мы оплатим долги Донбасса Газпрому, возьмем на содержание российские войска в форме армии ДНР и ЛНР, будем перечислять дань сепаратистам (ведь там наши люди!), то Путин выведет российские войска из Харьковской области.»
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Над кацапами смеемся но они свои позиции не здают как наши проститутки.
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.. Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 7778 прогиб тупого зебила даже кацапы не оценили...
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даже письков этому попугайчику куем по лбу настучал....а ара так старался!
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Наоборот нужно крым забрать,а дыру с лынырой отдать кацапам) пусть реставрируют край этот убогий
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т.е. их даже и не просили...они сами предлагаются))) едрёна вошь!!! позорище...
письков аж не поверил своим усам...
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И это чудесно что крым снабжается в рамках существующих програм рашенского развития Через три четыре годка 90% територии крыма будет пустынным Впрочем кацапоилам и не надо чтобы он был цветущим Они расматривают полуостров как военную базу и теплый х им на встречу
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"регион обеспечивается водой в рамках существующих программ развития" Источник:https://censor.net.ua/n3175268 Так чего Арахамия лезет со своими пораженческими бизнес-предложениями? Чего он хочет от прогиба под россиян?
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Что бы вернуть Крым нужно как то розвалить эту недоимперию, тюрьму народов.
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Условие необходимое, но достаточное
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Уроды уничтожают наш украинский Крым.
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потому что им пох весь крым вместе с людьми. им база нужна
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Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины

А давайте еще дадим воду и електроенергию в Маскву. Ведь там по приблизительным подсчетам около 1.5млн. наших украинских граждан-гастарбайтеров. А ето намного больше чем дажу в окупированном крыму
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Никто в ближайшей перспективе никакой воды в Крым поставлять не будет. Это ясно, как божий день.
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Даже Песков , хотя это и не Показатель Презирает Арахамию. Боже кто нами Правит . Да , возможно Мы и Заслужили Это.
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Если усы так говорят, значит они воду получат и так. Давно уже все обсудили.

Наверное кацапня и бобиков и Беню переиграла.
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Та хто ж вам не дозволяє розглядати.Можете розглядати в бінокль якщо вам видно нашу воду,зорганізуйте екскурсії по розгляду,от вам буде і комерція. Крым не может быть объектом "размена", - Песков об идее "слуги народа" Арахамии относительно водоснабжения АРК - Цензор.НЕТ 4455
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Дожилися. Москальня відбивається від "слугових" домагань і подарунків
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та это они из себя недотрогу строят, что бы никто не подумал, что договорняк.
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арахамию услышали,думаю не только в рф! ЕС коль пошло такое дело,почему бы из-за этих дураков не снять с рф санкции!?Макрон-Меркель ваш ход,"слуги" не пртив!
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Іде узурпація заради капітуляціі.Фінал - Майдан.
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оазывается там с водой все в порядке. вода с Украины будет типа дополнительной поставкой. вот это принипиально. в Украине говорят: усруся але не підкорюся
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Размена нет. Но рассмотреть готовы )) - Риторика хитрожопого дурачка. - Размена нет и не будет. Рассматривать нечего. Кукишь )) Вернете как обнищаете и так.
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СОгласен . Как прочитал заголовок, первая мысль - даже лживые,подлые московитские крысы и те с брезгливостью относяца к этой ЗЕкоманде и армянским пиджидкам...Пипец какая мерзость дорвалась до власти. Кремлядь по ходу относица к ним как к холуям, пресмыкающимся вонючим рабам готовым на всё ради хозяина....Скоты УРода.
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Коммерческая поставка???

Только мочу можем поставлять.
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"Вот эти "рассуждения"/вякания\недержание речи всяких Араханияподобных из ряда "Если бы в ж*пе разводить грибы" и подобных прожектов, которые им бы следовало проговаривать в туалете, перед тем как словоблудить, убедиться что их клозеты не оснащены записывающими устройствами. -
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Кацапи в Криму і вода в Криму - речі не сумісні! Крим сохне без Неньки. Віддайте матері сина! Крим не може бути об'єктом "розміну", - Пєсков про ідею "слуги народу" Арахамії щодо водопостачання АРК - Цензор.НЕТ 6792
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Нехай розглянуть постачання води на окупований Крим. З таким формулюванням вони ніколи не погодяться. Всі діла.
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Песков сказал что не будет обменивать воду в Крым на Донбасс.
Но он согласен обменять воду на деньги.
Если уж вы готовы продавать свою землю насовсем, то почему бы не продать и воду? Тем более что ее можно продавать много раз - она все равно в море бесполезно утекает.
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Вот с моря пусть Песков и качает воду в Крым.
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вот и хорошо, вы мрази Крым и так вернете Украине вместе с репарациями.
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После каждого такого перла маленькая головка арахноида становится ещё меньше.
А сам он - ниже ростом.
Сочи его ждёт домой - в родную гавень.
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