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 Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь і її захист усвідомлено і неусвідомлено надавали недостовірну інформацію для створення алібі.

Про це йдеться в матеріалі Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Перша спроба маніпуляції інформацією відбулася під час обрання запобіжного заходу Яні Дугарь: 13 грудня 2019 року адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності датоване 11.07.2019 року. А в цей час, мовляв, підозрювана перебувала за кордоном.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 01

Однак відео з камер спостереження, використане для порівняння із зображенням Яни Дугарь, насправді датоване сьомим листопада - 07.11.2019 року: і в цей час підозрювана перебувала в Україні у місті Покровську. Саме з місцевого супермаркету були вилучені відеозаписи для дослідження.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 02

Ці дані підтверджуються вивченням функцій і налаштувань камер спостереження та показами свідків. Просто цифри дати зйомки було налаштовано на камері у такому режимі: спочатку місяць – 11-й, тобто листопад, а потім вже - день, тобто 7-ме число. Тож інформація про перебування Яни Дугарь за кордоном у момент запису порівняльного відео не відповідає дійсності.

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Друга спроба маніпуляцій: сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували, що Яна Дугарь не могла здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, бо в цей час у відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби. Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 03

Також слідчі встановили, що впродовж 2019 року підозрювана офіційно тричі перебувала у відпустці: з 01.07 по 13.07, з 31.08 по 29.09 та з 09.12 по 13.12.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 04

Однак, у той же час задокументовано, що Яна Дугарь 28 листопада 2019 року була у Львові. Але ця дата аж ніяк не вписується у період офіційних відпусток. До того ж, у телефонній розмові зі знайомою вона стурбовано розповідає, що на вулиці її зупинила військова служба правопорядку. Яна Дугарь, зокрема, зазначає: "…А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я військова, я тут на каких правах, аж ні на яких. У меня нет ни відрядження, ничего, меня просто так відпустили…".

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 05

Таким чином підтверджується інформація, що Яна Дугарь без проблем та офіційних дозволів залишала місце проходження служби.

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Також наголошується, що Яна Дугарь не сказала правди навіть про свій перший візит до Києва: вона розповідала, що вперше відвідала Київ лише у березні 2017 року. Але на особистій сторінці у соцмережі підозрюваної слідчі виявили її фото на столичному Майдані Незалежності, датоване 29 серпня 2012 року.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 06

Слідчі також вперше опублікували результати комплексної судової психологічної і портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року, у висновку якої говориться: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, і Яна Дугарь - це одна і та сама особа.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 07
Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 08

Щоб перевірити цю інформацію, слідчі запланували ряд слідчих дій, проте 20 грудня 2019 року Яна Дугарь відмовилася від надання будь-яких свідчень і проведення будь-яких слідчих дій.

Водночас нещодавно адвокати Яни Дугарь озвучили інформацію щодо непричетності підозрюваної до вчинення правопорушення. При цьому вони посилалися на дослідження із використанням поліграфа, який начебто підтвердив, що:
- Яна Дугарь не здійснювала будь-якого стеження за місцем пересування журналіста Павла Шеремета
- Яна Дугарь не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку до вчинення вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також читайте: Адвокати Дугарь принесли в офіс Генпрокурора нові докази її непричетності до вбивства Шеремета

Однак невідоме дослідження із використанням невідомого поліграфа, невідомо ким призначене і невідомо ким проведене не дає відповідей на питання, які цікавлять офіційне слідство. Нині Яну Дугарь підозрюють у проведенні розвідувальних заходів. Зокрема йдеться виключно про фотофіксацію наявності камер спостереження на маршруті руху закладників вибухівки під авто Павла Шеремета, а не за ним самим.

Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція 09

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175267
 
 
 Топ коментарі
 
Мені одному здається, що на всіх фото - абсолютно різні жінки?))))

І да, де татухи у баришні з відео?
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Уже не знають що і до чого ліпити.
Я вже писав. Перевірте Альону Притулу. Уже другий коханець гине. Перший Гонгадзе, тепер Шеремет.
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А де одяг Яни в якому вона "розвідку" робила??)) Шорти теніска взуття?? Мабуть відразу викинула після "операції"??))..
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Якщо кожному хто ходив у самоволку приписувати вбивство, то ЗСУ можна в цілому складі (вмісті з генералами) садити в буцегарню.
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всі такі розумні.... та в шоу екстрасенсів участі ніхто не приймав
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А це ідея! Тре Авакову підкинути! Хай екстрасенсів з Г+Г приведе!
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Слідаки-експерти не можуть пояснити головні несвпівпадіння: різниця в зрості понад 5,0см і наявність тату
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Тому вони й заговарюють зуби дзвінками 2019-го року, коли вбивство було в 2016!
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Налаштували розмите зображення з відео запису на обличчя Яни і вуаля ! Це вона !
Це не факти, панове ! Вас би всіх в три шия з собачим білетом. Таким тупарям не місце в правоохоронних органах.
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Так весь голівуд так робить! Беруть картинку як ікрока в Майнкрафті, а потів в кнопочку на кампутєрє тиць, і вауля картинка в фулАшДі на повний екран!!! І фігня що таке не можливо в принципі, піпл хаваєт!
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У нацистов определение лицевого угла проводилось с большей точностью, чем в этой "экспертизе"...)
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Якщо Яна в 2012 р. була на Майдані Незалежності, то нема ніяких сумнівів, що вона була вбивцею Шеремета в 2016 р.
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Речь идет об исполнителях, а не о заказчиках.
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мотив который им шьют - это - их желание по дестабилизации в стране - именно в этом и есть абсурд (причем судя по исполнению ,очень профессионально, не соответствующий мотиву и подготовки исполнителей ,ну не как ) я индеец и мне так кажеться) ,а сейчас еще лучше и качественней готовят
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Ой как им не хочется "как минимум извиняться"... Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція - Цензор.НЕТ 28
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а тепер панове згадайте, як музичко (Сашко Білий) стріляв в себе кілька разів чи що вони там вигадали тоді? От і тут так само. Схоже на те що спрацювало старе радянське, головне людина, а справа на неї буде знайдена...
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шереметгейт задуман как одна из операций обеспечения продажи украинской земли еврейскому капиталу, организованных коломойским.Сейчас Коломойский на сворованные
у украинцев деньги делает алиби Авакову.
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По-моему, здесь не надо никаких экспертиз. Если посмотреть женским глазом, то качество волос у Яны и девушки в шортах совсем разное У Яны плотные и гладкие волосы азиатского типа, а у другой девушки тонкие волосы европейского типа, это даже если исключить, что у них волосы совсем разного цвета и допустить, что другая девушка могла их покрасить. Проводя столько разных следственных действий, причем тратя на это наши с вами, налогоплательщиков, деньги, эти горе-следователи не видят или не хотят видеть такой явный признак, как природную особенность волос, которую изменить нельзя.
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Парик, надетый на голову с густыми волосами, уменьшает объем головы?
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Ради цели женщина может пойти на все, что угодно, даже постричься налысо и использовать разные парики.
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Выяснять мотивы оставим следователям, им за это деньги платят, а мы можем только гадать в меру своей распущенности.
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Если бы там был парик, то не совпал бы рост, парик его немного увеличивает, это я вам по собственному опыту рассказываю. Да и всегда видно, что на женщине парик, а на фото девушки в шортах этого не видно.
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Каждая женщина в состоянии с помощью макияжа превратится себя в SUPER-красавицу и наоборот в БАБУ-ЯГУ.
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Це все починає дуже нагадувати справу бузини... Всім зрозуміло, що цього урода вбили кацапи, щоб зробити сакральну жертву з нього. Але наші правоохоронці доблесні звинуватили двох АТОшників і хлопці також у день убивства були у військовій частині. Мало того, вони здавали нормативи зі стрільби і приїхав до суду їх командир з результатами стрільб. Здавалося б, 100% алібі, але хлопців все одно тривалий час протримали в СІЗО і лише недавно випустили...
І зараз так само буде. вірю, що у кінці кінців Антоненка і решту випустять, бо справа розвалиться, але ж люди перебувають у СІЗО. Особливо жалко Юлію Кузьменко - вона чудовий дитячий лікар, якою ж це гнидою треба бути, щоб на неї таке повісити і залишити діток без операцій?
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уровень доказательной базы совершенно разны - там у подозреваемых полное совпадение по днк с вещдоками с места убийства.
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Если ваше днк "пришить" к делу, то оно совпадет с днк убийцы.
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в смысле "пришитые"? Вы вообще разбирали материалы дела постранично?
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Можно подумать, вы из Беловежской пущи его разбирали постранично...
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Наскільки я пригадую, то там виникли питання до процедури проведення аналізу днк з машини...
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Я конечно не эксперт, но без экспертизы вижу что у девушки на кадрах с видео нос вздёргнутый а у Дугарь он острый. Как нацполиция эту нестыковку объяснит? Дугарь сделала пластику носа?
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Тут и без экспертизы видно , что это одна и та же Мразь .
Удивляет другое - изворачиваются так , чтобы будоражить общественность , ну а поскольку народ Украины , произошёл и эволюционизировал от ишаков , а не от обезьян , как все остальные , то грудью встал на защиту убийц.
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Что 73% произошли от ослов и баранов согласен.
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А из тебя такой антисионист , как из моего хера кондитер ! То-то у Вас все президенты евреи , ну выбирайте их дальше , потом подоконники будете грызть с голодухи , сейчас вашу землю , очередной ишачила , распродаст сионистам и будете на вершине счастья , идиоты .
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Лгать и в самоходы ходить -ай как нехорошо.Одно спасение -Порошенковские судьи.
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Замалчивается невыгодная для фальсификатора Авакова информация.

ЯНА ДУГАРЬ ПРОЙШЛА ДЕТЕКТОР БРЕХНІ - 99,9% ПРАВДИ.

Підозрювану в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, військового медика Яну Дугарь та її адвоката Віталія Коломийця викликали до Міністерства внутрішніх справ для проведення слідчих дій.

Яна Дугарь:

"Враження були очевидними. Я взагалі непричетна до цієї справи. Як ви уже знаєте, 99,6% і 99,9% на користь того, що я говорю правду й не причетна до злочину."

Про результати проходження детектору брехні розповів адвокат Яни Дугарь Віталій Коломиєць.
"Для поліграфа це дуже високі показники. Залежно від методики, за правду вважається все, що вище 80%. Показники Яни вказують на очевидну щирість відповідей на ключові питання, які ставились під час проходження поліграфу.
Нагадаю, запитували про знайомство і обговорення певних речей з Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком. В результаті було підтверджено, що з останнім вона взагалі не була знайома. В них немає ні телефонних з'єднань, ні переписок, ні спільних фотографій", - сказав він.
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По фото и видео ТАКОГО "качества" опознают людей только в голливудских боевиках. И, конечно, украйонские эксПЕРДЫ по заказу властей.
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Тум-а-а-а-н яром, тум-м--ман долиною. За туманом н1чого не видно. Т1льки видно "дуба зеленого".
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Блин тут на фото какая-то свиноматка изображена совсем не похожая на Яну! Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6585
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очередная попытка отбелить "прессконференцию" и "честь мундира" не верю ,реальные доказательства где?
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О чем вообще речь? Это доказательство убийства? Одна баба в шортах напоминает другую? А, кстати, такая видеозапись разве может являться доказательством? Ну то есть при ловле человека можно использовать, а для доказательства - нет.
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Рюкзаков уже прокукарекал шо - па статистике доверие к МВД вырасла на 5% процентов!! Люди стали больше даверять полиции... кококок
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Запросто можно отменить живоных в украинских цирках.
Их заменят факиры-эксперты ведомства Авакова, они и вес в 1015 кг прибавят/убавят, и рост изменят на 10 см, и еврея сделают арийцем - и что поразительно, все это одновременно.
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Я удивляюсь,какие высшего разряда консультанты на цензоре.И,что удивительно все недавно,т.е. после поражения барыги залогонились.Оставте все экспертизы-экспертам.
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Только пьяным мусорам может показаться, что это одно и то же лицо
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Вот зачем все это ? Это вопрос экспертов и их ответственности и профессионализма.Пусть суд решает и уже потом делать выводы и требовать чего то. Исключать ничего нельзя .Главное что бы это резонансное дело имело не кулуарное решение и на суде была состязательность между обвинением и защитой. Все выводы оставим на потом
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Похоже пэцька нанял тех же ольгинских ботов которые раньше про сбитый на донбассе боинг писали. Риторика та же. Вывсеврети ! Ваши доказательства не доказательства ! Это не они, это испанский диспетчер !
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Цікаво, чи мєнти знайшли в Яни ту футболку та шортики, які фігурують на фото ?
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Удивительно!, но похоже и у нас начинают работать по-взрослому! И дугарь на всех фото совпадает!, как бы этого не хотелось проплаченым ботам. Тем более при шоколадном воообще никаких версий не выдвигалось. Но там и генпгокугогом был кум назначен чтоб как раз ничего не делать! )))
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де співпадають ?
та можна знайти тисячі дівчат з такими параметрами обличчя та тіла.
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В МВС нові фото підозрюваних у вбивстві Шеремета!
Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2710
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КНИИСИ сейчас на ура выдает заказанные органами результаты экспертиз. Надо прорецензировать эти результаты в ХНИИСИ, например, или за границей.
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Вбивство Шеремета: експертиза показала, що Дугарь і жінка на відео - одна і та сама особа - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1017

нос: 1 - широкий с "картошкой" и 2 - узкий и прямой
лоб : 1 - резкий и 2 - покатый
глаза: 1 широко посажены и 2 - узко посажены
переносица: 1 - широкая и вдавленная и 2 - узкая и выпуклая
крылья носа (ноздри) : 1 - широкие оттопыренные и 2 - узкие маленькие
губы: 1 - приподнятые уголки и 2 - резко опущенные вниз
подбородок: 1 - округлый и 2 - слегка задран кверху
ой....ну я же не эксперт...просто очки одел )))) и то вижу различия у барышень )))
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Прозвучала версия в комментариях, что Шеремета заказали, а это, дескать, исполнители.
Какая странная версия.
Я не о том, что имеется заказчик.
Я об очень старнном подборе исполнителей.
Весь Лугандон напичкан профессиональными убийцами, как помочный Тузик блохами.
Найми любого, заплати - потом прибей его, кто искать то будет?
Да и профессионал.
Но по какой-то загадочной причине выбраны были профнепригодные для "вбивства" ветеран, волонтер и врачь.
Срочно нужна другая версия, срочно.
Например, убийство ритуальное, или серийное, но пока незапущенное в серию.
Или ради получения денег по страховому полису.
Или чтобы наследство получить, дачку там или тачку.
Короче, версии нужны, с которыми у ведомства Авакова напряженно.

Также выше были упомянуты европейцы.
Я не только не против подключить Сюрте, но и ФБР. Федералы, я уверена, не откажут, равно как и Моссад.
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Фотосъемка в разведывательных целях?
Ну и где отснятые материалы, доказательства того, что они кому-либо передавались или вообще существовали?
Мусора про камеры, встроенные в очки, слышали, которые и существуют для того, чтобы беспалевно снимать...
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