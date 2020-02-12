 Держава купуватиме друковані книги тільки в ті бібліотеки, які покажуть свою роботу в залученні читачів, - заступниця міністра Подоляк

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, розповіла заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Ми не реформуємо Український інститут книги. Ми змінили фокус і пріоритети фінансування. Зараз УІК працює над тими програмами, які пов’язані з промоцією читання, з підтримкою автури і перекладів, з програмами залучення більшої кількості людей до всього, що стосується читання, як процесу. Суспільство драматично сприйняло новину про те, що держава цього року зменшить витрати на закупівлю друкованих книжок. Деякі видавці теж не надто щасливі, бо вони хочуть надрукувати тираж, щоб з держбюджету їм заплатили, а далі – будь що буде. Зараз нас цікавить, що відбуватиметься з друкованою книжкою після того, як вона потрапить у бібліотеку – з нею працюватимуть, чи вона лежатиме там сумним артефактом. Я переконана в тому, що відповідальність за наповнення книгозбірень для громади мають нести органи місцевого самоврядування й об'єднані територіальні громади. Вони повинні передусім бути зацікавлені в тому, щоб люди отримували культурні послуги. Знаю, що багато органів місцевого самоврядування закуповують літературу для своїх бібліотек.

Ми говоримо про переформатування публічних бібліотек, що як мереживо вкривають всю Україну, на багатофункційні публічні простори. Звісно, ми закуповуватимемо книжки, але у ті бібліотеки, які покажуть свою роботу у залученні громади. Хочемо повернути інтерес до читання", - сказала вона.

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Також, за словами Подоляк, міністерство приділяє увагу популяризації читання:

"Одним із пунктів нашого меморандуму з Міністерством освіти є започаткування у дитячих садках читання перед сном. І також хочемо спонукати батьків, які ще цього не роблять, щоб вони 10-15 хвилин читали дітям перед сном. Однак, на домашнє виховання ми вплинути не можемо, а хочемо. Може, вдасться.

Хоча ми бачимо тенденцію, і вона є в Україні також, що люди чимраз більше читають електронних книжок. Ми розуміємо, що друк книжок прямо пов'язаний з екологією. Моє переконання, що друкована книжка не зникне ніколи, але цифра своє візьме".

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